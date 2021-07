Őrületes siker a négynapos munkahét: tényleg úgy tűnik, ez a jövő

Az izlandi példa azt mutatja, hogy nem lehetetlen a rövidebb munkahét bevezetése a modern időkben.

2015 és 2019 között két nagyszabású kísérletet is zajlott Izlandon, melybe több mint 2500 munkavállalót, a teljes dolgozó népesség kb. 1 százalékát vonták be. A vizsgálat során a munkavállalók heti munkaidejét 40 óráról 35-36 órára csökkentették, miközben a fizetésük változatlan maradt - számol be a Telex.

A kutatók arra a megállapításra jutottak, hogy a legtöbb munkahelyen a termelékenység nem csökkent, sőt, volt ahol még javult is. A munkavállalók arról számoltak be, hogy kevésbé érzik magukat stresszesnek és kiégettnek, elmondásuk szerint javult az egészségi állapotuk, valamint a munka és a magánélet egyensúlya is.