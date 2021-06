900 ezer magyar nő állása van veszélyben: nem várt helyről jöhet az utolsó mentőöv

Friss kutatások szerint a következő 15 évben az automatizáció önmagában 900 ezer munkahelyet veszélyeztet Magyarországon, főként nők által végzetteket. Emiatt nagyon fontos, hogy rendelkezzenek egy olyan alaptudással, amivel belépőt kaphatnak a jövő szakmáiba. "Az IT köztudottan a legdinamikusabban fejlődő iparág, ami azt jelenti, hogy ebben a pillanatban ennek a területnek van a legnagyobb a munkaerő-felvevő képessége" - mondta el a Pénzcentrumnak Fachs Anita, a Green Fox Academy magyarországi vezetője. Egy most induló, ingyenesen elvégezhető kurzus azoknak a nőknek szeretne segítséget nyújtani, akik motiváltak és nyitottak az új tudás befogadására.

Mi az első számú célja a Hello IT! for Women kurzusnak?

Fachs Anita: Az IT köztudottan a legdinamikusabban fejlődő iparág, ami azt jelenti, hogy ebben a pillanatban ennek a területnek van a legnagyobb a munkaerő-felvevő képessége. Ez már csak azért is van így, mivel a projektek, amelyeket a Covid alatt nem valósítottak meg cégek, azokat most már végre elindítják. Ezen kívül pedig látni kell, hogy a pandémia a digitalizációnak egy olyan extra löketet adott, amitől az IT-cégek sokkal több megbízást kapnak, mint ezelőtt.

Ez Magyarországra is ugyanolyan mértékben érvényes, mint a világ összes többi országára?

Igen, ez a tendencia Magyarországon és globálisan is megfigyelhető egyenlő mértékben. A PWC kutatása szerint a következő 15 évben az automatizáció önmagában 900 ezer munkahelyet veszélyeztet Magyarországon, főként nők által végzetteket. Emiatt nagyon fontos, hogy számukra biztosítsunk egy olyan alaptudást, amivel belépőt kapnak az IT területére. Jelenleg az informatikát elsősorban a programozással azonosítják, de ez egy téves megközelítés, hiszen egy lényegesen szélesebb körről van szó. Viszont ahhoz, hogy valaki ebben érvényesülni tudjon, alaptudásra van szükség. A Hello IT! for Women kurzus pont ezt célozza meg, és erre alapozva, építkezve lehet az IT további területei felé majd elindulni.

Tehát akkor jól értem, semmiféle alaptudás nem szükséges a kurzus elkezdése előtt?

Kizárólag középfokú angolnyelv-tudás kell hozzá, hiszen a tananyag angol nyelven készült, és e-learning formájában érhető el. Ez videók megnézését jelenti, de írásos formában is elérhető a tananyag, illetve a handoutokat, a beadandó feladatokat is angolul kell elkészíteni.

Mindezekhez a Green Fox Academy mentori támogatást ad: azon munkatársaink, akik a szoftverfejlesztő képzéseinken mentorként működnek, most ezekben a tanulócsoportokban segítik a résztvevőket, hogy az elakadásokat feloldják, és mindenki egyenletesen tudjon haladni. Emellett a pszichológusaink segítenek iránymutatást adni, hogy mindenki számára egyértelmű legyen, miképp lehet majd ezt a tudást hasznosítani: ha például valaki a vállalkozását akarja informatikai alapokra helyezni, jó tudni, merre érdemes elindulni. A kurzus elvégzői kapnak egy nemzetközileg elismert Google tanúsítványt, amellyel IT support, rendszerelemző, adatbázis-üzemeltető vagy IT technikus munkakört már be lehet tölteni. Abban is segítjük a diákjainkat, hogy miképp célozzanak meg egy ilyen pozíciót.

Vannak már jelentkezők a képzésre?

Rengetegen. A megcélzott számot már bőven meg is haladtunk: mostanra több mint 1400 jelentkezőnk van, akik nagyon különböző motivációval érkeznek. A Hello IT! for Women kurzus sajátossága, hogy rugalmas időbeosztásban végezhető, ezért akik kisgyerekkel vannak otthon, ők is be tudják illeszteni a mindennapjaikba. Szerencsére nagyon sok olyan kisgyerekes anyuka van, akik az otthon töltött időt szeretnék önképzéssel is eltölteni, hogy ha majd visszakerülnek a munkaerőpiacra, naprakész tudással rendelkezzenek. A jelentkezők között szép számban vannak 40-50 felettiek is, közülük sokan a fiatalabb generációhoz szeretnének közelebb kerülni, hogy megértsék az ő nyelvüket, illetve a tudásukat kívánják rendszerezni és elmélyíteni. A jelentkezők jelentős része saját vállalkozásában szeretné hasznosítani a programon megszerzett tudást, aminek szintén nagyon örülünk, mert számukra is nagyon fontos fejlődési lehetőséget ad a kurzus.

Mi alapján válogatjátok ki a jelentkezőket?

Elsősorban az angolnyelv-tudást nézzük, hiszen az elengedhetetlen ahhoz, hogy a jelentkezők képesek legyenek elvégezni a képzést. Az érdeklődőktől egy videós bemutatkozást kérünk, amit a pszichológusaink megnéznek, így bírálják el a jelentkezéseket. A nyelvtudás mellett további fontos szempont a motiváció és a nyitottság.

A területi megoszlásról lehet tudni valamit?

Ezt az információt jelenleg nem gyűjtjük, mert nincs jelentősége. Pont ez a jó: aki olyan helyen él, ahol eddig nem volt elérhető egy ilyen jellegű képzés, ő most online formában elvégezheti a Hello IT! for Women kurzust. Június 27-én le fogjuk zárni a pályázatot, de azt gondolom, hogy még mindig érdemes jelentkezni, mert a 300 hely feltöltése után, várhatóan szeptembertől újabb jelentkezőket tudunk fogadni azoknak a helyére, akik bármilyen okból nem végzik el a kurzust.

Milyen típusú tudást lehet végeredményben megszerezni?

Az IT alapjairól fognak tanulni a résztvevők: hogyan épül fel egy IT rendszer, egy számítógép, mit kell tudni a hálózati technológiákról, a felhőalapú megoldásokról és az operációs rendszerekről, ezek hogyan működnek, illetve ha valaki hibát észlel, azt hogyan tudja detektálni, és hogyan tud segíteni annak, aki elakadt. Hangsúlyos szerepet kap az IT biztonság témaköre is. Aki elvégzi a Hello IT! for Women kurzust, sokkal nagyobb önbizalommal jelentkezhet például egy programozó képzésre, és nagy valószínűséggel sikeres is lesz. Érdemes ebbe az irányba is kitekinteni, hiszen a kisgyerekes anyukáknak szóló junior programozó képzésünk végzett hallgatói közül mindenki sikeresen váltott programozói területre. Reméljük, hogy sokaknak sikerül új karriert indítaniuk az IT szakmák valamelyikében.

Számos olyan terület van, ahol a megszerzett magabiztos felhasználói tudással sokkal versenyképesebbé válhatnak a résztvevők akkor is, ha saját iparágukban szeretnének továbbra is érvényesülni. Emellett, ha valaki új típusú irodai munkát szeretne végezni, vagy olyan céghez szeretne elmenni, ahol vannak IT projektek is, akkor ez a tudás mindenképpen jó belépő lesz számára: az itt kapott tanúsítványt a HR-esek értékelni és értelmezni is tudják.

Egészen pontosan kik indították útnak ezt a programot?

Az INCO Academy nonprofit szervezetként vállalja olyan programok lebonyolítását, melyek sérülékeny társadalmi csoportok, közöttük például a nők IT-területen való munkába állását segítik. A szervezet a világ számos szegletében, Európában öt országban van jelen. Ez a jelenlegi program, a Work in Tech 17 országban fut párhuzamosan a Google.org támogatásával, amihez 25 végrehajtó intézményt, szervezetet választottak – köztük a Green Fox Academy-t is, de vannak közöttük még bootcampek, alapítványok. Jól látszik, mindenhol azokat a partnereket keresték, akiknek már van tapasztalatuk a nők megszólításában, és abban, hogy kifejezetten nekik indítsanak el IT-képzéseket.