Ugrik a rezidensek 24 ezres pótléka: vissza is fizettetik velük az eddigi utalásokat?

Visszamenőleg megszüntették a rezidensek képzési pótlékát. A Magyar Rezidens Szövetség szerint ennek negatív üzenete van: Vámosi Péter vezetőségi tag arról beszélt, hogy bár mindössze havi 24 ezer forintról van szó, de valahogy meg kellene különböztetni azokat, akik az általános orvosi képzésen felül még folytatják a tanulmányaikat.

A márciusi bérekre vonatkozóan visszamenőleg is eltörli a rezidensek "képzési díjnak" nevezett pótlékát, illetve az arra biztosított forrást egy kormányrendelet. Vámosi Péter, a Magyar Rezidens Szövetség vezetőségi tagja az InfoRádióban elmondta, hogy bár az összeg nem eget rengető (havi 24 ezer forint), de a rezidens képzési díj volt az, ami megkülönböztette egy egyszerű osztályos munkát végző általános orvos bérét azokétól, akik ezeken túl a szakorvosi képzés keretében elsajátították a szükséges tudást és kompetenciát.

Vámosi szerint a pótlék megszüntetése "nagyon negatív üzenetet hordoz magában, még akkor is, ha júniustól többet fog keresni orvosként az alapbért tekintve, mint mondjuk tavaly ilyenkor."

Mint ismertette, a rezidens képzési díj a korábban rezidensi pótléknak nevezett bérelemet váltotta fel január 1-től az ismert egészségügyi szolgálati jogviszony bevezetésével összefüggésben, amikor is megvalósult a nagy orvosi alapbéremelés, viszont számos korlátozás is bevezetésre kerül. A legtöbb orvosi bérpótlék beépítésre kerültek az alapbérekbe, az említett pótlékot eddig új címen a kórházak tovább tudták folyósítani, mert az állam az ehhez szükséges fedezetet továbbra is kifizette - ezt szüntette meg a március 20-i rendelet.

A Magyar Rezidens Szövetség az ügyben felvette a kapcsolatot az Emmivel és az Országos Kórházi Főigazgatósággal is. Ám azt közölték, hogy ők is a pótlék további biztosítását tartanák a legjobbnak, amennyiben erre lenne rá forrás - a szövetség arra nem kapott választ, hogy miért törölték el a pótlékot.

A vezetőségi tag szerint abban bíznak, hogy legalább visszafizetnie ne kelljen senkinek a már megkapott bért.

Valamint továbbra is indokoltnak tartanák, hogy valamilyen megkülönböztetés, többletelismerés kapcsolódna ahhoz, hogy valaki nemcsak a napi orvosi munkát végzi, hanem többletfeladatokat kell teljesítsen annak érdekében, hogy a szakorvosi képzésével haladni tudjon.