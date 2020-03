Pénzügyi patthelyzetben sok magyar házasság: ezt rontják el, mindenük rámehet

A házasok között is sok feszültséget szülnek a pénzügyi problémák, pláne a milleniumi párok körében. Ezért szakértők segítségével végigvettük, hogyan fűzhet szorosabbra egy párkapcsolatot a pénzügyi teher ahelyett, hogy szétszedné azt.

Évről-évre egyre több pár köti össze életét Magyarországon, azonban a házasságok számával párhuzamosan gyarapszik a válások száma is. Tavaly megközelítőleg 16 ezer frigyet bontottak fel hazánkban. A sikertelen párkapcsolatok mögött, az egyik fő problémaforrásnak az anyagiakból eredő vitákat és konfliktusokat szokták megjelölni a felek. Tekintettel arra, hogy országunkban a lakossági hitelkihelyezés is folyamatosan növekszik, szakértők segítségével megnéztük, hogy egy tetemesebb tartozás, hogyan tudja megerősíteni a kapcsolatot ahelyett, hogy halálra ítélné azt.

Az adósság kivégzi a kapcsolatokat?

Nem titok, hogy a pénzügyi problémák az egyik dobogós stresszforrás a kapcsolatokban. A házasságok és párkapcsolatok tetemes része sínyli meg az anyagiak körül kialakult vitákat, az adósságokon a legkönnyebb megcsúsznia a szerelmi életünknek - mutat rá egy Huffington Post által közölt tanulmány.

A pénz egy nagyon kényes téma éppúgy a terápiákon, mint a való életben is. Egy feszültségekkel telített témakör, ami sokaknak teljesen tabunak számít

- mondta el Joy Lere pszichológus, aki magánpraxisát a pénzzel kapcsolatos gondolkodásmód fejlesztésre építette.

Többről van szó, mint szimpla számokról. Mind az anyagiak menedzselése, és a ki nem beszélt különböző nézőpontok is, jelentős törést okozhatnak a párkapcsolatokban. Ha attól tartotok, hogy egy kölcsön elkerülhetetlenül romokba dönti a kapcsolatotokat, tudnotok kell, hogy ez nem szükségszerű! Minden azon múlik, hogy te és partnered hogyan kezelitek a helyzetet - tette hozzá Joy Lere.

Az adósság csak egy katalizátor

Amikor egy párnak adóssága van, alapvetően nem a pénz a problémák gyökere. Sokkal inkább az anyagiak megvitatása közben felmerülő nyomás, és a kommunikáció módja az, ami a felszínre sodorhat kellemetlenebb témákat is. Egy tartozás kiemelkedő stresszforrásként szolgálhat, azonban akkor fejti ki a legkárosabban a hatását, ha hagyjuk, hogy más nézeteltéréseket is felerősítsen.

Ez részben amiatt is van, hogy a pénz érzelmi valutaként is funkcionál a kapcsolatokban. Lehetséges általa olyan üzeneteket is közvetíteni, amelyeket esetleg szavakban elhanyagol a pár egyik-másik tagja.

Párterapeutaként az a tapasztalatom, hogy csak nagyon ritka esetben az anyagiak a fő probléma

- fejtegette a témát Amy Rollo pszichológus. A legtöbb pár számára a fő nehézségek: a konfliktusok kezelése, az egymástól való eltávolodás, bizalmi és hűségi kérdések, vagy a közös célok szem előtt tartása.

Természetesen sok pár úgy érezheti, hogy az anyagiakon csúszik el a kapcsolatuk. Pedig az esetek döntő többségében a nyílt őszinteség hiánya a problémák fő mozgatórugója - tette hozzá Amy Rollo. Több ügyfelem is volt már terápián, akik arról számoltak be, hogy elvesztették bizalmukat partnerükben, mert megvezetve érzik magukat. Ami közös bennük, hogy nem tudtak párjuk adósságáról az eljegyzést vagy házasságot megelőzően.

Az anyagiak a legritkább esetekben szólnak pusztán számokról

- fogalmazott Joy Lere. Egy pár számára a leghasznosabb az lehet, ha megtanulnak kívülről belelátni saját kapcsolatukba egymással és a pénzel is. Így közösen fedezhetik fel a háttérben rejlő pszichológiai okokat az anyagiak félrekezelése mögött.

Továbbá az adósság felhalmozásának körülményei, és a lelkület is árnyékot vethet a pár kapcsolatára - tette hozzá Joy Lere. Ha aránytalanul nagy tartozása van az egyik félnek, - függetlenül attól, hogy megismerkedés előtt vagy után szerezte azt - az sértettséghez vezethet, ha a partner számára túl megterhelő a visszafizetés.

Mondani sem kell, hogy egy masszív tartozás önmagában is nagyon megterhelő. Az adósság komoly korlátokat szab az anyagiak terén, ami nagyon megnehezíti a közös kikapcsolódásokat és célokat. Azonban a kapcsolaton belül nem szabadna, hogy egy tartozás önmagában szétszakítson egy párt, hacsak nincsen mellette egyéb kommunikációs vagy empatikus probléma, amin közösen dolgoznotok kéne.

Munkám során azt találtam, hogy a felgyülemlett tartozások negatív hatással lehetnek egy kapcsolatra, de ez nem szükségszerű

- hangsúlyozta Brent Sweitzer házassági tanácsadó. Virginia Satir remekül megfogalmazta, hogy nem önmagában a problémákkal van a gond, hanem a problémákhoz való hozzáállásokkal. Minden terápián erre jutunk újra és újra.

Beszélni valakivel nem ugyanaz, mint beszélni valakihez

Amikor nekiálltok a probléma megtárgyalásának, érdemes odafigyelni, hogy a legtöbb párnál már a közös hang megtalálása sem sikeres. Ha az adósságotok nyomása konfliktushoz vezet, jó esély van rá, hogy a közös kommunikáción kell valójában fejleszteni. A párbeszédnek nem az a központi eleme, hogy mindenki elmondja a másiknak, amit gondol, hanem, hogy megértsék mit is érez a másik a szavak mögött, és milyen hangulati tényezők hajtják őt a háttérben - mutatott rá Sweitzer.

Ha mindkét fél a megértést keresi, akkor mindketten gyarapodni fognak

- tette hozzá Sweitzer. Az ilyen helyzetekben az adósság, ahogy más problémaforrások is inkább katalizátorként viselkednek egymás jobb megismerésében, és a párok olyan megoldásokat találhatnak problémáikra, amelyeket egyedül képtelenek lettek volna felfedezni.

Az adósság derékba törhet, de építhet is egy kapcsolatot

Egy-egy jelentősebb tartozást áldásnak nevezni, talán finoman szólva is túlzás. Azonban hasznos eszköz lehet a téma a párnak, hogy megtanuljanak együttműködni nehéz helyzetekben is.

Azoknál a pároknál, akik a kezdetektől fogva nyíltak és őszinték egymással szemben, egy adósság az esetek többségében később sem lesz nagyügy, sőt, inkább megerősíti a párt hosszútávon

- árulta el Rollo. Közös erőbedobással ugorhattok neki a tartozás törlesztésének azzal a tudattal, hogy egy csapat tagjai vagytok, akik együtt egy nagyobb célért küzdenek.

A konfliktusok kezelése véget nem érő része egy párkapcsolatnak, és az adósság is csak egy a sok megpróbáltatás közül, amelyeket egy párnak együtt kell megoldania.

Közös kiindulópont nélkül viszont minden esélye megvan, hogy a tartozás ténylegesen tönkretegye a kapcsolatot

- hangsúlyozta ki Joy Lere. Azonban képes erőteljes katalizátorként elősegíteni a változást és kölcsönös fejlődést. Ha egy pár mindkét tagja képes együtt azonosítani egy megpróbáltatást vagy kihívást, közös stratégiát alkotni, majd együttdolgozva túljutni az akadályon, akkor az onnantól fogva már lehetőség számukra, hogy megerősítsék és szorosabbra fűzzék kettejük kapcsolatát.

