Pár nap, és berobban az új szuperkölcsön: tombolni fog az őrület a bankokban

Napok kérdése, és megérkezik a sokat emlegetett hiteltermék, a babaváró. Mivel kamatmentes konstrukcióról van szó, vélhetően sokan élnek majd a lehetőséggel. A kérdés csak az, hogy a babaváró nyomásának ellenállhat-e a magyarok eddig kedvenc hitele, a személyi hitel, vagy az új konstrukció úgy radírozza majd le a térképről, mint ahogy a személyi hitel tette azt a szabad felhasználású jelzáloghitellel. Bankokat kérdeztünk a várakozásokról.

Hamarosan élesedik a kamatmentes babaváró hitel, amely könnyen vissza nem térítendő támogatássá módosulhat. A hitelfelvételi kedv Magyarországon most nagyon jelentős, így vélhetően nagy lesz a kereslet a babaváró támogatás iránt is - tekintve, hogy minden eddigi hitelnél kedvezőbb feltételekkel lehet igénybe venni - ha gyermeket is vállalunk a hitelfelvétel mellé.

Azt már korábban is megírtuk, hogy aki gyermekvállaláson gondolkodik, annak egyszerűen kötelező felvenni a babavárót, akkor is, ha egyébként nincs szüksége hitelre, hiszen egy kockázatmentes állampapír-befektetéssel hatalmas hozamokra tehetünk szert. A legizgalmasabb kérdés most az, hogy a babaváró élesedésével mennyire csökken majd a személyi hitelek iránti kereslet? Ez leginkább két esetben fordulhat elő:

Ha gyermeket vállalunk, ekkor kamatmentes lesz a hitelünk

Ha nem vállalunk gyermeket, de még így is kedvezőbb kamatokhoz juthatunk, mint a személyi hitelek esetén

Sok személyi hiteltermék esetében még a második feltétel is teljesül jelen körülmények között - ez tehát azt vetíti előre, hogy a hitelfelvevők egy jelentős csoportja inkább vesz majd fel babavárót, mint személyi hitelt. Akik gyereket vállalnak, ők mindenképp. Ugyanakkor ellentétes kimenetellel is számolhatunk, hiszen azt látjuk, hogy a magyar hitelfelvevők nem mindig tudatosak, és gyakran választanak indokolatlanul magas költségű személyi hiteleket:

Megkérdeztük az itthon működő bankokat, hogy mekkora kiszorító hatást várnak a babavárótól. A válaszokból az rajzolódik ki, hogy bár a hatás jelentős, azért a sfogyasztási hitelpiacot nem fogja teljesen letarolni a babaváró hitel.

Erre számítanak a bankok

A Budapest Banknál akkora az érdeklődés, hogy egyes ügyfelek már most egyeztetik az időpontokat júliusra. A bank inkább a személyi hitelekre vár kiszorító hatást, a jelzáloghitelekre kevésbé. A CIB júliusban tervezi bevezetni a babaváró hitelt, a konstrukció részletes kidolgozásához várják a vonatkozó jogszabályi rendelkezések megjelenését. A bank várakozása szerint a babaváró jelentős kereslet lesz. Várakozásaik szerint az új kihelyezésű lakossági hitelek ötödét a babaváró adhatja majd. Nagy keresletet prognosztizál a bank az egyéb családtámogatási konstrukciókra, így például a CSOK-ra is.

A K&H egészen jelentős kiszorító hatást vár, szerintük akár az esetek felében is lehet a személyi kölcsönök helyettesítője. A K&H tapasztal előzetes érdeklődést is ezzel kapcsolatban. Az MKB nem kívánt pontos becslést mondani, elmondásuk szerint jelenleg csak az látható, hogy erős a kivárás a babaváró támogatás kapcsán.

Az OTP a babaváró kedvező feltételei miatt az ügyfelek körében jelentős számú igénybevételre számít, amelyből - válaszuk szerint - várhatóan piaci súlyuknak megfelelő mértékben fognak részesülni. A konstrukció feltételeit látva a bank szerint jó alternatívája lehet a jelzáloghitellel és a személyi kölcsönnek kiszolgált finanszírozási igényeknek - a bank emiatt kiszorító hatást vár. A bank honlapján mindenki előzetesen ellenőrizheti, hogy jogosult-e a babaváró támogatásra.

A Raiffeisennél is van előzetes érdeklődés a babaváróval kapcsolatban, ennek megfelelően a bank szerint lehet némi kiszorító hatása, de nem jelentős. Az UniCredit a babavárótól 15 százalékos kiszorító hatást vár a személyi kölcsönökre nézve.

A Takarék meglehetősen részletes válaszban ismertette a lehetséges kiszorító hatásra vonatkozó várakozásait. Elmondásuk szerint inkább a magasabb összegű személyi kölcsönök esetén érvényesül a kiszorító hatás. A bank szerint alacsonyabb összegben - 1-1,5 millió forint körül azért sem feltétlenül érdemes ezt a konstrukciót választani, mert ezzel egy későbbi, nagyobb összeget igénylő hitelcél lehetőségét veszik el maguktól az ügyfelek. A Takarék felhívja a figyelmet, hogy több elemzés is született arról, hogy a gyermekszületés elmaradása ellenére is érdemes lehet felvenni a babavárót, arra hívják fel a figyelmet, hogy mindenki egyéni lehetőségeihez mérten kalkuláljon, és egyeztessen tanácsadóval.

Pedig sokkal olcsóbb a babaváró, mint a személyi hitel

Hogy mennyivel, arra hoztunk is egy számszerű példát. A Pénzcentrum kalkulátorából kiválasztottunk pár személyi hitelt, és megmutattuk, hogy például 2 millió forint felvétele esetén mennyit bukhatunk, ha a kamatmentes hitel helyett személyi hitelt veszünk fel (természetesen kamatmentességgel csak akkor számolhatunk, ha teljesítjük a feltételeket - azaz születik gyermekünk az igényléstől számítva 5 éven belül).

A CIB személyi kölcsöne például már 8,17 százalékos THM-mel elvihető, 2 millió forintra így 5 év alatt 2 millió 426 ezer forintot fizetnénk vissza. Mivel a babavárónál is van kezességvállalási díj, így a THM 0,5 százalék lesz, hasonló paraméterek esetén a visszafizetett díjunk nem 2 millió, hanem 2 millió 25 ezer forint lenne. Ez azt jelenti, hogy még a CIB személyi kölcsönéhez képest is 400 ezer forinttal jobb. A Raiffeisen ajánlata 8,97 százalékos THM-mel érhető el, így a a teljes visszafizetendő 60 hónap alatt 2 millió 461 ezer forint lenne.

Az MKB személyi hitele 10,21 százalékos THM-mel vihető, így a babaváró kb. 500 ezer forintot spórol nekünk 5 év alatt, az OTP személyi hitele hasonló paramétereknél 18,38 százalékos THM-mel érhető el, a teljes visszefizetendő 2 millió 981 ezer - azaz itt már majdnem egymillió forintot spórolunk, ha inkább a babavárót választjuk. Kalkulátorunkban egyéb ajánlatok is elérhetőek, így például a K&H 13,22 százalékos THM-e sem versenyezhet a babaváró 0,5 százalékos THM-vel. Sőt, sok hitel még úgy sem veheti fel a versenyt a babaváróval, ha nem vállalunk gyereket. Kíváncsian várjuk az első adatokat a babaváró kihelyezéséről.