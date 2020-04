Megtorpant a drágulás: a Havannától Békásig érezni lehet a vírus hatásait

A panellakások tekintetében volt érezhető először a tavalyi év végén az ingatlanpiac érett szakaszba lépése, amivel együtt járt az árak stagnálása, korrekciója. A Duna House az elmúlt időszak tranzakciós adatait vizsgálta a legnagyobb lakótelepeken, amelyből kiderül, hogy a panellakások drasztikus drágulása megállt, és lokációként eltérő vegyes képet mutatnak a fővárosi panelárak. A legdrágább még mindig Vizafogó, míg a legolcsóbb lakótelep Budapesten a Havanna.

A vizsgált lakótelepek közül az elmúlt fél év adatai alapján 2020-ban is tovább drágult Gazdagrét, Káposztásmegyer és Óhegy, míg stagnáló árakat találhatunk a legdrágább Vizafogói lakótelepen, valamint a középmezőny tagjainál a József Attila, az újpesti és a fehérvári úti lakótelepek esetében. A füredi úti panellakások és az újpalotaiak minimálisan lettek olcsóbbak, a legnagyobb csökkenés Békásmegyeren volt kimutatható.

A legkedvezőbb árú ingatlantípusnál, a panellakásoknál mindig látványosabb hatása van az ingatlanpiaci változásoknak. Ez az elmúlt években a drágulásnál is hatványozottan jelentkezett és most a változó szakaszban is jól érezhető. A legtöbb lakótelepen idén már nem változott jelentősen a tavalyi eladási ár, de bizonyos lokációban még néhány százalékos változás megfigyelhető akár fel, akár lefelé mozgó irányokban

- nyilatkozta Benedikt Károly, a Duna House elemzési vezetője.

"Az egyes városrészek között még mindig jelentős a különbség, a lakótelepek nagyobb részén viszont a lakások a négyzetméterenkénti 500-600 ezer forint közötti ársávban cserélnek tulajdonost." - folytatta az elemzési vezető.

A járványhelyzet okozta változások tekintetében a lakótelepeken is felértékelődhetnek a nagyobb életteret biztosító panellakások, amelyeknél különösen fontos szempont lehet az erkély megléte is. A változó árak a befektetők figyelmét is kiérdemelhetik a szakemberek szerint, hiszen a bérleti piacon valószínűleg szintén a kedvezőbb áron kínált lakások iránt lesz nagyobb kereslet a gazdasági változások következtében.

Címlapkép: Getty Images