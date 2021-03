Megszólalt Orbán Viktor a korlátozások feloldásáról: ezek a hajnal előtti legsötétebb pillanatok

"A hajnal előtti legsötétebb pillanatokat éljük át" - fogalmazott Orbán Viktor vasárnap reggel a Kossuth Rádiónak adott interjújában. A miniszterelnök hozzátette, hogy várhatóan a járvány eddigi legnehezebb hete lesz a következő, de beszélt arról is, mikor oldhatják fel a korlátozásokat Magyarországon.



Ezúttal a szokásos pénteki bejelentkezése helyett vasárnap reggel volt Orbán Viktor a Kossuth Rádió vendége (mint ismert, pénteken Izraelben tárgyalt a miniszterelnök). Orbán Viktor többek között beszélt arról is, mikor oldhatják fel a korlátozásokat Magyarországon. Mint fogalmazott, novemberben csak nagyon kevesen gondolták, hogy nem lesz elég a második hullámot megállítani, mert jön harmadik hullám is. Szerinte a vírus is védekezik, ezért újabb és újabb mutánsokat állít elő.

A nagy kérdés, hogy a most kifejlesztett vakcinák jók lesznek-e a mutánsok ellen. Ha igen, hamar tudunk nyitni, ha nem, akkor más a helyzet.

- vélekedett hozzá Orbán Viktor, és azt is hozzátette, hogy az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a Magyarországon elérhető 5 fajta vakcina minden eddig megismert mutációra jó választ ad, tehát az új vírusvariánsokkal szemben is védelmet nyújtanak.

Ha ebből indulunk ki, akkor már csak néhány hetet kell kibírni, mondta.

- emelte ki a miniszterelnök.

Folyamatosan érkeznek a vakcinaszállítmányok



Orbán közlése szerint 13 millió embernek elég nyugati vakcinát rendelt a kormány, és mivel "láttam már novemberben hogy baj lesz", rendeltünk 3,5 millió embernek elegendő keleti vakcinát is. Hozzátette, az orosz és a kínai nagyjából időben érkezik, sőt a kínai néha még hamarabb is, a nyugati viszont vagy nem érkezik, vagy csak nagyon lassan.

A miniszterelnök kifejtette azt is, miért van szüksége az országnak 16 és fél millió emberre elegendő vakcinára. Mint fogalmazott, "arra is föl kellett készülni, hátha a határon túl nem lesz elég vakcina, de minden magyart be kell oltani." Orbán szót ejtett továbbá az oltási hajlandóságról is. "Mi magyarok kezdünk kiegyenesedni, 3 millió fölé ment a regisztrálók száma" - fogalmazott a miniszterelnök, és az újonnan regisztráltak között nagy arányban vannak a 60 év felettiek.

Arról is beszélt, azt a kérdést kellett megoldani, hogy a regisztrálás idősorrendjében oltunk kortól függetlenül, vagy a később regisztráló időseket a fiatalok elé engedjük. Végül az utóbbit választották: a később regisztráló idősebbeket előre veszik a sorrendben. A kórházi ágyakat illetően Orbán azt mondta, ma megy meghallgatni a kórház-igazgatókat, mennyire készültek fel a következő hétre, ami

várhatóan a legnehezebb hét lesz. A hajnal előtti legsötétebb pillanatait éljük át

- fogalmazott Orbán, aki szerint megvagyunk, nem kell külföldről segítséget kérni a kórházi ellátásban. Hozzátette: sőt, mi fogunk tudni segíteni majd másoknak.

Mikor lesz magyar vakcina?



Orbán szerint hosszútávon úgy kell gondolkodni, hogy nem kerülhetünk még egyszer ilyen helyzetbe. Az első körben nem volt saját maszkgyárunk, kesztyűgyárunk, lélegeztetőgép-gyárunk, de ezeket megoldottuk. Most az a probléma, hogy nincs vakcinagyárunk, saját vakcinánk, ezért ezen dolgozunk.

Most magyar tudósok fejlesztenek vakcinát, ami egy hosszabb folyamat, de el kell végezni, mert szeretnénk ha lenne saját vakcinánk, hiszen a járványok korát éljük

- fogalmazott Orbán, aki szerint ehhez plusz gyártókapacitásra is szükség van. "most fog épülni egy nagy gyár Debrecenben, és ezzel párhuzamosan Izraellel közösen építünk egyet Izraelben is" - mondta, majd azt is hozzátette, hogy

egy év múlva önellátóak leszünk.

