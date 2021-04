Megrohanták a magyarok a bankokat: kezdődik a sorban állás ezekért a hitelekért

Újra megjött a magyar lakosság kedve a hitelfelvételhez februárban: ezt mutatja, hogy a januári mélyponthoz képest 24 százalékkal több kölcsönt helyeztek ki a pénzintézetek. Igaz, voltak már erősebb hónapok a járvány alatt, mint 2021 februárja, viszont végre megtört a szeptember óta csökkenő tendencia. A személyi kölcsönök terén különösen pozitívak a tél végi adatok, hiszen utoljára ennél több hitelt tavaly márciusban fizettek ki az ügyfeleknek a bankok. Mi hozhatta meg a lakosság kedvét februárra a hitelfelvételhez? Vannak ötleteink.

Három évvel vetette vissza a hitelezést 2020-ban a járvány, a lejtmenet pedig 2021 januárjában sem állt meg: igazi mélypontot hozott az évkezdés, ha a főbb lakossági hiteltípusok szerződéses összegeinek együttes értékét nézzük. Úgy tűnik azonban hogy a csökkenő tendencia most megtört.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) friss adatai alapján 2021 februárjában a lakosság 145,86 milliárd forintnyi babaváró (46,83 mrd) és személyi hitelt (30,31 mrd), illetve lakáskölcsönt (68,72 mrd) vett fel a bankoktól. A januári 117,25 milliárdos mélyponthoz képest ez 24,4 százalékos növekedést jelent:

Mindhárom hiteltípus növekedést mutatott tehát az év második hónapjában, viszont a legnagyobb kiugrás a személyi kölcsönök terén volt: 32,8 százalék. A kihelyezett babaváróhitelek és lakáskölcsönök összegei 31,4, illetve 16,9 százalékkal nőttek. Ehhez viszont hozzá kell tenni, hogy tényleg nagy volt az együttes visszaesés: még a járvány legrosszabb hónapjait is alulmúlta az idei évkezdés, így a növekedés szinte borítékolható volt.

A január egyébként is a kölcsönfolyósítások uborkaszezonja, és a november óta tartó korlátozások, valamint a THM-plafon megszűnése miatt megugrott kamatlábak, de még az új otthonfelújítási hitel is tehet róla - sokan elkezdtek "kivárni" -, hogy a magyar lakosság messze elkerülte a bankokat januárban. Ehhez képest a februári adat nyilvánvalóan kiugró:

Viszont, amint az látható a fenti grafikonon, a személyi kölcsönok felvétele februárban a járvány óta nem látott szintre ugrott meg. Úgy tűnik, hogy a harmadik hullámot megelőző pozitívabb légkör, várható nyitás, közeledő tavasz, meghozta a lakosság kedvét a személyi kölcsönökhöz. Feltehetően sokan térképezték fel azt is, hogy hogyan, mikor, mennyi pénzből újítanának fel tavasszal és a nyáron, és ehhez mennyi és milyen hitelre lesz szükségük. Mert megoldhatják lakáskölcsönből, személyi hitelből, és februártól már az otthonfelújítási támogatás + hitel konstrukció is rendelkezésükre áll.

Lehetséges, hogy megérkezett a várt felpattanás? Tavaly év végén a lapunk által megkérdezett elemzők 2021 első negyedévére jósoltak felívelést, a januári mélypont viszont ezt nem igazolta. Lehet, hogy ehhez kellett a februári pozitívabb járványstatisztika, és már rohantak is rengetegen a bankba. Csakhogy ha egyéves összevetésben vizsgáljuk, ez a 30,31 milliárd forint még mindig eléggé elmarad a 2020. februári 46,87 milliárdos értéktől, 35,3 százalékos tehát az évi zuhanás mértéke. (Azt viszont nem szabad figyelmenkívül hagyni, hogy 2020 egészét nézve februárban volt a legtöbb személyi hitel felvétel.)

Nem ijedtek meg a kamatokról sem

A Lapunk által kérdezett szakértők azt is prognosztizálták, hogy ahogy kifelé jövünk a járványból, a kamatok is emelkedni kezdenek majd, ami elveheti a lakosság kedvét a kölcsönöktől. Ezzel összefüggésben az is visszahúzó hatású lehet, hogy, hogy a 2020 márciusában bevezetett THM-plafon 2021. januártól megszűnt, így már ránézésre nem olyan csábítóak a banki ajánlatok sem. Ahogy az várható volt, az átlagos kamatok visszatértek az egy évvel korábbi szintre év elején:

A személyi kölcsön kamatok lassú ereszkedése már egy ideje tartott, amikor beütött a pandémia: a babaváró kölcsön 2019. júliusi bevezetése nagy konkurenciát jelentett a személyi hiteleknek, hiszen szabad felhasználású konstrukció, és részben önerőként is felhasználható a lakásvásárláshoz, míg a személyi kölcsönöket nem ajánlják ilyen célra használni, mert nagy rizikót vállal vele az ügyfél. Tehát a babaváró alternatíva a személyi kölcsön kamatok csökkenését idézte elő.

Most pedig, hogy az MNB azt jósolta, hogy a babaváró támogatásoknál az új kibocsátások csökkenésére lehet számítani középtávon, a jogosult állomány fokozatos mérséklődése miatt - vagyis egyre szűkül azoknak a köre, akik még jogosultak, és egyébként a járvány miatt is sokan váltak "jogosulatlanná" - itt az újabb konkurens konstrució. Az otthonfelújítási támogatás és hitel jó alternatíva azoknak, akiknek nem volt keretük eddig felújítani, és sokallták a személyi kölcsön kamatokat - mindemellett pedig a feltételeknek is megfelelnek.

Megjelentek a fogyasztóbarát személyi kölcsönök

A 2020-as év sok változást hozott a hitelezésben, köztük olyanokat is, amelynek 2021-ben is örülhetnek az ügyfelek. Egyrészt az ügyintézés egyszerűsödőtt, és digitális, online csatornákon egyre több mindent el lehet intézni. A járvány felgyorsította a digitalizációt. Másrészt pozitívum, hogy már vannak a piacon minősített fogyasztóbarát személyi kölcsönök is, a lakáskölcsönökhöz és biztosításokhoz hasonlóan. A lakosság számára valószínűsíthetően ezeknek a legvonzóbb tulajdonsága a

végig fix törlesztőrészlet.

Azok, akik eddig óvatosabbak voltak, és inkább nem vágtak bele a hitelfelvételbe, a kiszámíthatóság hatására most meg is gondolhatják magukat. Viszont attól függően is, melyik banknál igényel valaki személyi kölcsönt, a törlesztőrészletek, THM, és visszafizetendő összegek merőben eltérhetnek. Könnyen becsaphatja az ügyfeleket például az úgynevezett kezdő törlesztőrészlet, vagy ha csak a THM-et vagy a kamatot nézi.

Az a legjobb, ha a hiteleket minél többféle szempontból össze tudjuk hasonlítani, látjuk, mekkora lesz a futamidő végén visszafizetendő teljes összeg -ez sokat elárul arról, mennyire is éri meg felvenni azt a kölcsönt. Aki tudja, hogy hamarabb szeretne elő- vagy végtörleszteni nagyobb összeget, mint a futamidő vége, annak már a szerződés megkötésekor érdemes ennek költségével kalkulálni. Van olyan hitelkonstrukció, amelynél fix díj van, máshol viszont százalék. Több millió forintnál már nem mindegy, hogy 1 vagy 3 százalékról beszélhetünk. Az is kérdés lehet, hogy jövedelemátutalás nélkül mit tudnak ajánlani egyes bankok. Szerencsére nem kell egyesével végignézni, melyik bank mit kínál, hiszen egy összehasonlító kalkulátorral egyszerűen és gyorsan, a személyes igényekre szabhatóan listázhatjuk ki a legjobb ajánlatokat.

Látható, hogy a fenti ajánlatok törlesztőrészlete vagy THM-je olykor nem sokban tér el egymástól, a teljes visszafizetendő összegekben viszont már vannak különbségek. A legjobbak között vannak az új fogyasztóbarát hitelek, mint például a Cetelem ajánlata, ahol 3 millió forintért cserébe öt év alatt 3,72 milliót kell visszafizetnie az ügyfélnek. Sokszor a fogyasztóbarát és nem fogyasztóbarát ajánlat kamatokban, összegekben eltérést sem mutat, mint az MKB Mosoly kölcsön. A törlesztőrészlet szinte ugyanaz, és a teljes visszafizetendő összegben 10 ezer forint eltérés sincs.

A Takarékbank fogyasztóbarát kölcsönét pedig az UniCredit ajánlata is megelőzi. De az is látható, hogy például a Raiffeisen vagy az Erste kölcsöne a legjobb ajánlatoknál annyival kedvezőtlenebb ebben a mintakalkulációban, hogy a futamidő végén 200 ezer forinttal többet fizet be az ügyfél a banknak. A K&H, Magnet és OTP kölcsönei esetében pedig már több mint 4 milliót kell visszafizetni 3 millió forintért cserébe. Ezért hangsúlyozzuk, hogy nem mindegy, kis összegű kölcsön esetén sem, hogy melyik bankkal köt az ember ajánlatot.

