Itt a bankok feketelistája: ha itt laksz vagy ez a munkád, bajosan vehetsz fel hitelt

A lakásvásárlás egy nagyon komoly elköteleződés, különösen akkor, ha lakáshitelt is igényelne a család. Éppen ezért érdemes előzetesen minél többet megtudni a lakáshitelekről és a saját hitelképességünkről is. Az egyik ilyen módszer az előzetes hitelminősítés, amikor is a bank még az igénylést megelőzően a benyújtott jövedelmi dokumentumok alapján megállapítja mekkora összegre lehet jogosult az adós. Ez azonban nem minősül hitelígérvények, amit a járványhelyzet alatt sajnos sok érdeklődő a saját bőrén tapasztalt meg.

A jelenlegi ingatlanárak mellett sokan csak lakáshitelből tudják megfinanszírozni álmaik otthonát. Az adásvételi szerződés aláírása és a foglaló kifizetése előtt azonban érdemes utánanéznie a vevőnek a különböző hitelajánlatoknak és saját hitelképességének is. (Vagyis annak, hogy mekkora hitelösszegre lehet jogosult.)

Érdemes az elérhető legolcsóbb lakáshitelt választani

Az egyes banki ajánlatok között jelentős lehet a különbség, a Pénzcentrum Lakáshitel Kalkulátora alapján egy 20 millió forint összegű, 20 éves futamidejű és 10 éves kamatperiódusú lakáshitel törlesztőrészlete között akár 39 ezer forint is lehet a különbség. Egy jó választással akár 9,3 millió forintot is meg lehet spórolni. Érdemes tehát mindenkinek alaposan körülnézni a hitelpiacon és összehasonlítani az egyes banki ajánlatokat.

Mekkora hitelösszegre lehet jogosult az igénylő?

Talán még a kölcsön áránál is fontosabb lehet az, hogy mekkora hitelösszeget kaphat az igénylő a banktól, ezen akár az is múlhat, hogy a kiválasztott lakást meg tudja-e venni egyáltalán. Erről azonban sokkal nehezebb információt szerezni, hiszen egy hitelhirdetmény a bank bírálati elveiről nem sokat árul el.

Létezik azonban megoldás, számos pénzintézetnél lehet kérni előzetes bírálatot, melynek keretében - ehhez sok esetben jövedelmet igazoló dokumentumot is bekérnek - a bank meghatározza mekkora hitelösszegre lehet jogosult az érdeklődő. Ha a kiszemelt lakás értéke, állapota is megfelelő a banknak, akkor az előzetes bírálat birtokában már érdemes belevágni a vásárlásba, vagy mégsem?

Milyen hatása van/volt a járványnak, gazdasági visszaesésének a jövedelmek elfogadására?

Az előzetes bírálat nem minősül banki hitelígérvénynek, azaz az a pénzintézet számára nem jelent kötelezettséget. Ennek a ténynek a jelentősége sajnos a járványhelyzet alatt eléggé felértékelődött, ugyanis számos bank szigorította hitelbírálati szabályain,

a szigorítások pedig sok esetben a korábbi előminősítések eredményére is kihatással vannak.

Az adósok jövedelmét, annak forrását szigorúbban megvizsgálják a pénzintézetek. A gazdasági visszaesésnek leginkább kitett - turizmus, vendéglátás, autóipar - ágazatokból származó jövedelmet nehezebben, vagy csak korlátozásokkal fogadják el a bankok. (Hosszabb munkaviszony elvárás, esetlegesen több dokumentum, igazolás szükséges a fizetésről.)

A vállalkozók és a határozott idejű munkaszerződéssel rendelkezők jövedelme is szigorúbb elbírálás alá esik. Sőt több pénzintézet alapvetően egy adott összegű fizetésnek csak kisebb részét engedi a törlesztőrészlettel megterhelni. Ez azt jelenti, hogy ugyanakkora jövedelemmel nagyobb törlesztőrészletet vállalhatott be egy adós a válság előtt, mint jelenleg.

Az ingatlanok értékelése is megváltozott

A jövedelmek elfogadása mellett az ingatlanok értékelésén is változtattak a bankok. A jogszabályi előírások alapján egy lakás forgalmi értékének legfeljebb 80 százalékáig nyújthat lakáshitelt egy pénzintézet. Eddig a korlátig pedig a válság előtt több bank a nagyvárásokban el is ment a válság előtt. Jelenleg ezeken a településeken a finanszírozási arány inkább 65-70 százalék.

Akik kisebb településen, elmaradottabb régióban szeretnének vásárolni még rosszabbul jártak, ott ugyanis a korábbi 65-70 százalékos finanszírozási arány akár 50 százalékra is visszaeshetett.

Ez azt jelenti, hogy egy elmaradottabb régióban fekvő kisebb településen egy 30 millió forintos lakásra a válság előtt akár 19,5-21 millió forint hitelt is lehetett igényelni. Jelenleg nagyságrendileg 15 millió forint hitelösszeg kapható ugyanerre a lakásra, ha egyáltalán a bank meghitelezi a vásárlást.

Földrajzi megkülönböztetést nem alkalmaznak a bankok, azonban az egyes régiók fejlettségét - munkalehetőség, infrastruktúra, nagyvárosok a közelben... - mindenképpen nézik, amikor egy lakás értékét és az arra adható hitelösszeget megállapítják.

Hogyan érdemes előzetesen tájékozódni a jelenlegi gazdasági helyzetben?

Ugyanazok a lehetőségek rendelkezésre állnak mindenkinek, mint korábban: egy összehasonlító kalkulátorral meg lehet keresni a legkedvezőbb banki ajánlatot, míg egy előzetes bírálattal megtudható, hogy mekkora összegre lehet jogosult az igénylő. Hiszen ezt a vizsgálatot a bankok a jelenlegi szigorúbb elvárásaiknak megfelelően fogják elvégezni.

Azonban senki ne vegye készpénznek a kapott eredményt, a gazdasági helyzet még mindig nagyon gyorsan változik, emiatt a bankok akár további szigorításokat is bevezethetnek, ami kihatással lehet az eredményre.

Akik pedig még a válság előtt kértek előminősítést - de a járvány miatt eddig nem szerettek volna lépni, vagy egyszerűen csak kivártak - mindenképpen készítsenek újabb előminősítést az adásvételi szerződés megkötése előtt. Az új helyzetben ugyanis a korábban kapott összegnél jóval kevesebbre lehetnek jogosultak.

Ha ezt nem teszik meg, akkor az adásvételi szerződés megkötését követően számos vevő kényszerpályára kerülhet. A kifizetett foglaló ugyanis a legtöbb esetben - kivéve, ha az adásvételi szerződés másképp nem rendelkezik - nem jár vissza azért, mert a vevőnek a bank nem adna elegendő lakáshitelt. Ebben a helyzetben pedig mindenki megpróbálja előteremteni - akár túlzott erőfeszítések árán is - a vásárláshoz hiányzó összeget.

Címlapkép: Getty Images