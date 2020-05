Erről nem beszélnek: félmilliót is bukhatsz, ha bedőlsz ezeknek a banki akcióknak

Sokan nem tudják, de a legtöbb akciós személyi kölcsön kamata 2021-től megváltozik, és a magasabb kamatszint miatt megugrik a törlesztőrészlet is. Bankonként rendkívül nagy a szórás: 2 millió forinton simán bukhatunk félmilliót is, ha nem megfelelően választunk pénzügyi szolgáltatót. Konkért példán mutatjuk a konstrukciókat.

Mint arról beszámoltunk, a koronavírus-járvány negatív gazdasági hatásainak csökkentése érdekében a kormány 2020. március 19-től - többek között - maximalizálta a fogyasztási hitelek teljes hiteldíj mutatóját (THM). A rendelet szerint a zálogjoggal nem biztosított fogyasztói hitelek esetén a THM nem haladhatja meg a jegybanki alapkamat öt százalékponttal növelt mértékét, azaz jelenleg az 5,9 százalékot.

A kormány szándéka érthető, ezzel a megoldással ugyanis olcsó pénzügyi segítséget igényelhetnek azok, akik a válság miatt megszorulnak, mert például átmenetileg csökkentett munkaidőben foglalkoztatják őket. Azt ugyanakkor sokan nem tudják, hogy a legtöbb bank - élve a hatályos jogszabályok adta lehetőséggel - kizárólag az idei évben biztosítja a kedvezményes kamatot. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a legtöbb banknál

a kedvezményes személyi kölcsön kamata 2021-től megváltozik, és az új, jellemzően magasabb kamatszint miatt megugrik a törlesztőrészlet is.

Ez azért is érdekes, mert a személyi kölcsönök piacán az elmúltévekben gyakorlatilag eltűntek a változó kamatozású termékek, így még egy 10 millió forintos kölcsönösszeg esetében is, a teljes futamidőre vonatkozóan azonos törlesztőrészlettel kalkulálhatott az igénylő. Aki tehát most nem elég körültekintő, az könnyen belefuthat abba a hibába, hogy a kedvezményes kamaton felvett kölcsönre később a gatyáját is ráfizeti majd.

És a legtöbb banknál konkrétan erre számíthatnak a kölcsönt igénylők, a Pénzcentrum piaci körképe szerint egyelőre két olyan hitelintézet akad, ahol a futamidő végéig valóban fix a kedvezményes kamatszint. Az egyik a Cetelem Bank, amelynél 400 ezer forinttól egészen 5 millió forintig vehetjük fel az államilag támogatott konstrukciót, végig fix 5,75%-os kamattal (THM 5,90%). A másik pedig a Provident, amely esetében 300-600 ezer forint közötti hitelösszeghez, a választott futamidőtől függően 5,68%-os (THM 5,8%), illetve 5, 71%-os (THM 5,9%) kamattal juthatunk hozzá.

Mint azt feljebb is említettük, érdemes tehát körültekintően választani, hiszen a legtöbb banknál a veszélyhelyzet elhárulta után - azaz jelen állás szerint 2021. január 1-től - a választott kölcsön kamata megváltozik. A legtöbb szolgáltató úgy oldotta meg a termékfejlesztést, hogy megtartották régi konstrukciókat, és azok kamatát igazították a rendeletben meghatározott kamatszinthez, ami azt jelenti, hogy a kamat - és így a törlesztőrészlet is - aszerint változik majd jövőre, hogy mit tudott a konstrukció a válsághelyzet előtt.

Mint az az alábbi, a Pénzcentrum kalkulátora alapján összeállított táblázatunkból is látszik, igen széles skálán mozognak a hazai bankoknál elérhető egyes konstrukciók kedvezményes időszak utáni feltételei. Sokatmondó adat például, hogy 2 millió forintos hitelösszeg estén majdnem félmillió forint a különbség a teljes visszafizetendő összeg esetében a CIB Bank és az OTP Bank között. És akkor az ennél durvább THM-változásokról még nem is beszéltünk, mert az OTP 16,18 százalékos THM-je még nem a jéghegy csúcsa.

Csak a példa kedvéért, épp a napokban jött a hír, hogy a Megújuló Hitel fantázianéven futó konstrukció újra igényelhető a Cofidisnél, természetesen a 2020. december 31-ig tartó időszakban 5,9%-os kamattal és THM-mel. Információink szerint a futamidő 4, 7, 13, 25, 37, 49 és 57 hónap, míg a kölcsönösszeg 100.000-1.500.000 forint lehet. De ami igazán fontos, a 2021-től érvényes kamat a kondíciós lista szerint nagyot ugrik, január 1-től 19,81-24,81%-kal kalkulálhatunk. Érdemes tehát körültekintően választani, ha személyi kölcsönre van szükségünk, ehhez pedig ajánljuk a Pénzcentrum kalkulátorát.

