3 hónappal a babaváró után: ezek a leggyakoribb kérdések (x)

Már negyedik hónapja érhető el a fiatal házasok sztárkölcsöne, a babaváró hitel. A kedvező konstrukció igénylése körüli nehézségek és gyermekbetegségek eltűnni látszanak, de még mindig van néhány kérdés és félreértés, ami gyakran felmerül az igénylőkben. Ezekre ad most választ a Bank360.

A júliusi indulás óta nagyjából 30 000 babaváróhitel-szerződést kötöttek a bankokkal a fiatal házasok körülbelül 300 milliárd forint értékben. A babaváró hitelből a jegybank adatai szerint közel annyit folyósítottak, mint a két slágertermékből, személyi kölcsönből és lakáshitelből összesen. Ezek is jól jelzik, hogy bombasiker a családalapítást támogató, akár 10 millió forintos és már egy gyermek születése esetén kamatmentessé váló kölcsön.

Bár az induláskor voltak jogszabályi nehézségek - mint például a nem egységes TB-igazolás - és a bankok sem készültek fel a nagyfokú érdeklődésre, mára a kihívások nagy része rendeződött és zökkenőmentesen zajlik az igénylés. Az érdeklődés nem apadt, ez abból is látszik, hogy a Bank360-hoz záporoznak a konstrukcióval kapcsolatos kérdések, Magyarország egyetlen részletes Babaváró Hitelkalkulátorával pedig naponta több száz összehasonlítást végeznek el azok, akik tudatosan terveznek a hitellel.

A kérdésekre adott válaszok viszont sok időt és energiát spórolhatnak meg, ezért a Bank360 most összegyűjtötte a leggyakrabban visszatérő témákat.

1. TB: munkanélküli vagyok, de fizetem. Felvehetem én is a babavárót?

A társadalombiztosítási jogviszony nem összekeverendő az egészségbiztosítási jogviszonnyal. Ahhoz, hogy a babaváró hitelt felvehessük, az egyik félnek legalább 3 éves folyamatos biztosított jogviszony szükséges, amely munkaviszonyból vagy nappali tagozatos felsőoktatási jogviszonyból eredhet, legfeljebb 30 napos megszakítással, hallgatói jogviszony esetén pedig 6 hónapos szünet lehet maximum a tanulmányok befejezése után.

2. Külföldön dolgozott a párom, de felvennénk a babavárót. Lehetséges?

A külföldi munkaviszony nem kizáró ok, ha magyar állampolgár az illető, viszont itt is a társadalombiztosítási jogviszony megléte a legfontosabb kérdés. A külföldi TB-jogviszony is elfogadható, ám kizárólag abban az esetben, ha legalább a pár egyik tagjának az igénylés előtti 180 napos időszakban hazai TB-jogviszonya volt.

3. Régi lakáshitelt szeretnénk kiváltani a babaváróval. Szabad felhasználású, úgyhogy gondolom, ez nem akadály, igaz?

Sajnos ez nem teljesen pontos, a bankok ugyanis meghatározhatják, hogy milyen hitel kiváltását engedélyezik a kölcsönből. Több banknál is csak részben szabad felhasználású a hitel és például az alábbi módon korlátozzák a hitelkiváltást: csak személyi kölcsön, lakáhitel vagy szabad felhasználású jelzáloghitel váltható ki, de például áruhitel vagy lízing nem.

4. Lakást szeretnénk venni a párommal, de a babaváró hitel 10 milliója nem elég. CSOK, falusi CSOK felvehető a babaváró hitel mellé?

Igen, a többi állami támogatással is érdemes kombinálni, ha tervezünk további gyerekeket. Természetesen nem csak a babaváró hitel feltételeinek, hanem a CSOK vagy falusi CSOK feltételeinek is meg kell felelnünk ebben az esetben. Amennyiben igényeljük az akár 15 millió forintos állami kamattámogatásos CSOK-hitelt is, úgy figyeljünk oda, hogy a háztartás jövedelmének meg kell felelnie a babavárónál és a CSOK-nál is alkalmazandó JTM-korlátnak.

5. KATA-s vállalkozó / közmunkás / GYES-en / GYED-en vagyok. Felvehetjük a babaváró hitelt?

Igen, ha a háztartás összességében megfelel a jogszabályi és hitelbírálati feltételeknek és megvan a 3 év folyamatos TB-jogviszony. A közfoglalkoztatási jogviszony - tehát a közmunka - legfeljebb 1 évet számíthat.

6. 10 millió forintot szerettünk volna felvenni, de a bank kevesebbet adna. Mit lehet tenni?

Minden bank a saját szabályzata alapján bírálja el az ügyfelek hitelkérelmét. Van, ahol a bírálat szigorúbb, és van, ahol megengedőbb a pénzintézet a legfontosabb szempont, a jövedelem kapcsán. Ha az egyik bank úgy határozott, hogy az igazolt jövedelmünk nem elég a felvenni kívánt hitelösszeg biztonságos törlesztéséhez, érdemes egy másik pénzintézetnél leadni az igénylésünket. A Bank360 babaváró kalkulátora például segít az első lépésben, hiszen használatával megtudhatjuk, hogy mi az a minimális jövedelmi szint, amelytől a bank befogadja az igénylésünket.

Érdemes kihasználni az egyszeri lehetőséget

A Bank360 szerint mindenképpen érdemes lecsapni az akár kamatmentes lehetőségre, ha tervezünk a következő 5 évben gyermeket. A Bank360 Személyi Kölcsön Kalkulátor számításai alapján jelenleg is ez a legkedvezőbb kölcsön, amelyet még abban az esetben is megérheti felvenni, ha nem sikerül a gyermekvállalás és piaci kamatozású hitelként kell visszafizetnünk. Mindenképpen érdemes természetesen alaposan megfontolni a döntést, és ha további kérdés merül fel, keressük a szakértőt!

