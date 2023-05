Hiába a drasztikus szigor az adósságszabályoknál: fajsúlyos lépést tett ez a két magyar bank

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Sokáig 10 millió forint volt a felső határ a személyi kölcsönöknél, majd az UniCredit Bank gondolt egyet, és 12 millió forintra emelte a plafont. Most az Erste Bank is lépett, így május 22-től akár 12 millió forintot kaphat náluk is az, aki sikeresen veszi a hitelbírálatot - szúrta ki a Pénzcentrum. De ki és milyen feltételekkel juthat most ekkora összeghez.

Címlapkép: Getty Images

Jogi nyilatkozat: A cikkben található kalkulációk adatai tájékoztató jellegűek, szerződéses ajánlatnak nem minősülnek! Az egyes konstrukciókat az adott paraméterek (termék jellege, összeg, futamidő) alapján, kalkulátorunk számításai szerinti legkedvezőbb aktuális ajánlatok figyelembe vételével választottuk ki. Az említett pénzügyi szolgáltatóktól a Net Média Zrt., mint a Pénzcentrum.hu üzemeltetője nem részesül a megjelenésükre tekintettel közvetlen díjazásban. További részletekért A cikkben található kalkulációk adatai tájékoztató jellegűek, szerződéses ajánlatnak nem minősülnek! Az egyes konstrukciókat az adott paraméterek (termék jellege, összeg, futamidő) alapján, kalkulátorunk számításai szerinti legkedvezőbb aktuális ajánlatok figyelembe vételével választottuk ki. Az említett pénzügyi szolgáltatóktól a Net Média Zrt., mint a Pénzcentrum.hu üzemeltetője nem részesül a megjelenésükre tekintettel közvetlen díjazásban. További részletekért kattints ide

NEKED AJÁNLJUK