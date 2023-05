Fajsúlyos változás élesedik a bankokban: váratlant húzott Matolcsy, magyarok tízezreit érinti

Némileg átalakulnak a jövedelemarányos törlesztőrészletekre vonatkozó szabályok. Az MNB elnöke, Matolcsy György nemrég meghozott, és júliusban életbe lépő új rendelete lejjebb vitte a bevállalható törlesztőrészletek mennyiségét, vagyis akár több tízezer magyart is érinthet, aki az új feltételekkel már nem vehetnek majd fel hiteleket. A Pénzcentrumnak nyilatkozó szakértők megosztottak a kérdésben: szerintük az amúgy is gyengélkedő hitelpiacnak nem tőrdöfés a rendszer, viszont azoknak érdemes elgondolkodni a hitelfelvételen, akik az új szabályok szerint már kiszorulnak a körből.

A 2023. május 11-i Magyar Közlönyben megjelent MNB rendelet alapján a hitelfelvevőkre júliustól szigorúbb jövedelmi szabályok vonatkoznak majd, vagyis változik az úgynevezett JTM szabály (jövedelemarányos törlesztőrészlet-mutató) - erről a Pénzcentrum is beszámolt.

Az MNB jelenlegi szabályozása szerint egy legalább 10 éves kamatperiódusú vagy végig fix kamatú hitel havi törlesztőrészletei nem haladhatják meg az igazolt nettó jövedelem 50, illetve 60%-át, attól függően, hogy az adós keresete alatta marad, vagy eléri az 500 ezer forintot. A JTM kiszámítása során a meglévő és új hitelek törlesztőrészletének összegét együttesen veszik figyelembe. Sőt, a hitelkártyáink, folyószámlahiteleink is számítanak: a teljes keretösszeg 5 százalékát tekinti a jogszabály törlesztőrészletnek függetlenül attól, hogy abból mekkora rész van kihasználva.

Az új szabály értelmében a jövedelmi limit július 1-től megemelkedik 600 ezer forintra, vagyis az azt elérő fizetéseknél 60 százaléknál, míg az az alattiaknál 50 százaléknál ránt be az adósságfék. A jogszabálytól a bankok szigorúbb irányban eltérhetnek, viszont kedvezőbb feltételekkel nem nyújthatnak kölcsönt.

Mit jelent ez a hitelfelvevőknek?

A szabályváltozások felvetik azt a kérdést, hogy mostantól milyen jövedelmi sávban keresők mekkora hitelt vehetnek fel pontosan. Az is érdekes, hogy vajon nem lenne-e bölcs döntés még most felvenni a hitelt azoknak, akik a jövedelmük miatt júliustól kiesnek a körből?

Palkó István, a Portfolio vezető elemzőjének az a véleménye, hogy a hitelpiacot nem fogja megváltoztatni a döntés. Mint fogalmazott: a jelzáloghitelek amúgy is olyan mértékben csökkentek, hogy emiatt a hitelek mennyiségében nem várható érdemi változás.

Várakozásaink szerint a változások nem lesznek jelentős hatással az amúgy is jelentősen csökkenő jelzáloghitel-kereslettel szembesülő hitelpiacra. A JTM esetében az elmúlt években ugyan nőtt az 50-60%-os korlát közelében felvett jelzáloghitelek aránya, de a 40% feletti JTM-mel bíró hitelek aránya még mindig 25% alatt van. Az 50-60% közötti jtm-mel felvett lakáshitelek aránya pedig még a lakáshitelezés leginkább túlfűtött időszakában, 2022 első felében is 5 százalék alatt volt

- fogalmazott Palkó István. Hozzátette, hogy nagyon alacsony azok aránya, akiket a jövedelmi határ változtatása, illetve a felvehető hitel törlesztőrészlet nagysága érintene.

Ezen a kevesebb mint 5 százalékon belül is csak azok lettek volna érintettek, akiknek aktuálisan a nettó jövedelme 500 és 600 ezer forint közé esett volna, vagyis nagy valószínűséggel kijelenthető, hogy a hitelpiac egészére csak minimális hatással lesz a JTM-szabályok július 1-jei szigorítása, és leginkább a futamidő növelésével tudnak is egyébként alkalmazkodni hozzá az érintett hitelfelvevők, akik nagyon alacsony arányt képviselnek

- mondta az elemző a Pénzcentrum kérdésére.

Tovább csökken a hitelezés?

Némileg más véleményen van Argyelán József, a Bankmonitor elemzője. Ő lapunk kérdésére azt mondta, hogy sokan kiszorulhatnak majd a hitelezésből, ha csökken a bevállalható havi törlesztő mennyisége.

Könnyen elképzelhető, hogy kevesebben jutnak majd hitelhez. Egy 550 ezer forintos nettó jövedelemmel rendelkező igénylő jelenleg a jogszabály alapján 330 ezer forintos törlesztőt vállalhatnak be, ez július elsejétől 275 ezer forintra mérséklődne. Ez a különbség egy 20 éves futamidejű lakáshitelnél az igényelhető hitelösszeg nagyságrendileg 6 millió forintos csökkenését eredményezheti változatlan kamatok mellett

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

- mondta az elemző. Szerinte aki hitelt akar felvenni, de július elsejétől kiszorulnának a körből, azok még a jelenlegi helyzetben is fontolóra kell, hogy vegyék a döntés meghozatalát, méghozzá minél gyorsabban.

Ez a változás a kérdéses jövedelmi szinttel rendelkezőket mindenképpen hátrányosan érinti. Ugyanakkor más tényezők is hatnak a hitel-, ingatlanpiacra. Például a lakásárak érdemi esése, vagy a hitelkamatok jelentős csökkenése kompenzálhatja a helyzetet. A Bankmonitor szakértői ugyanakkor július elsejéig nem várnak olyan drasztikus változást, ami kompenzálni tudná a JTM szabályok változását. Éppen ezért érdeme lehet azoknak a hiteligényléssel sietni, akik az érintett jövedelmi sávban vannak és a jövedelmüket jelentősen megterhelő hitelt szeretnének igényelni

- tette még hozzá Argyelán József.

A CSOK is módosult

Nem csak a JTM-szabályok, hanem a CSOK is módosult, és ezek a változások már életbe is léptek. Itt változatlanul alapvető elvárás, hogy a család – az igénylők és a gyerekek – az ingatlanban éljenek. Ezt a rendelet két szinten is szabályozza:

A folyósítástól számított 10 évig az ingatlanban szükséges élnie a családnak.

A támogatás folyósítását követő 90 napon belül lakcímet kell létesíteni az ingatlanban. Ez azt jelenti, hogy a lakcímkártyán lakóhelyként az ingatlannak kell szerepelnie. Az első kitétellel kapcsolatban a rendelet eddig is tartalmazott több könnyítést, a jövőbeni a beköltözésre vonatkozó feltétel alól pedig az alábbi két esetben mentesülhet a család:

A gyermeknek nem kell beköltöznie, ha tanulmányai folytatásai miatt átmenetileg más lakcímen él.

A szülő és a gyermekek is lakhatnak más lakcímen átmenetileg, amennyiben a szülő munkahelye miatt térítésmentesen biztosított szolgáltai lakásban lakik.

Újdonság viszont, hogy amennyiben ezen két eset valamelyike fennáll, akkor a jövőben nem kell bejelentkeznie az érintett személyeknek 90 napon belül az ingatlanba. Viszont az adott helyzet megszűnésekor már teljesíteni kell a feltételeket. Ez a változás 2023. július elejétől lép életbe, és a már folyamatban lévő igényléseket is érinti. A további változásokról nlhény napja bővebben is írtunk, ezt a cikket itt olvashatod el újra: