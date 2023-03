Itt áll feketén-fehéren: ennyivel kevesebbet ér a babaváró és a CSOK ma, mint amikor bevezették

A tavalyi év vége sok család számára hozott izgalmakat, hiszen sokáig nem lehetett tudni, hogy kivezetik-e az olyan népszerű családtámogatásokat, mint a falusi csok, a babaváró vagy az otthonfelújítási támogatás. Így nem csoda, hogy novemberben és decemberben valóságos roham indult a babaváró kölcsönökért, azonban a kormány meghosszabbította a konstrukció határidejét a csokkal egyetemben. Ez már nem az első hosszabbítás. Csakhogy az évek során mindössze a határidőt módosították, a felvehető összeghatárokat nem, így viszont fokozatosan elinflálódnak a népszerű családtámogatások. A Portfolio kiszámolta, hogy mennyit ért a csok és a babaváró a bevezetéssükkor és mennyit is érnek most. Az eredmények még rosszabbak, mint amire számítana az ember.

A családtámogatások korábban meghatározott támogatási összegei máig nem változtak, így ezek a lakásárakhoz képest egyre jobban leértékelődtek. A 10 milliós CSOK például ma annyit ér, mint ha anno csak 4 milliós támogatást vezettek volna be. A jelenlegi formájában 2016-ban elindított családi otthonteremtési kedvezmény (CSOK), vagy a 2019 elején bevezetett - és tavaly év végén 2024 végéig meghosszabbított - falusi CSOK. Ezek mellett a 2019 júliusa óta elérhető babaváró hitelt is ki kell még emelni, melyet sokan szintén ingatlanvásárlásra fordítanak.

A lakásárak nagyon jelentősen emelkedtek a családtámogatások bevezetése óta eltelt időszakban, így ma sokkal kevesebbet tesz hozzá a CSOK, a falusi CSOK vagy a babaváró hitel a lakások megvásárlásához, mint a korábbi években - írja a lap. A legnagyobb változás kétségtelenül a legkorábban megjelent CSOK esetében történt: bevezetésekor kevesebb mint feleannyiba kerültek a lakások, mint az utolsó hivatalos adatok szerin, a tavalyi év első felében. A CSOK igazi előnye az új lakásoknál jelent meg, ott ugyanis három gyermek esetén már 10 millió forintnyi támogatás vehető igénybe. Ennek összege Budapesten 2016-ban még elég volt közel 18 négyzetméternyi új lakásra, azonban az évek folyamán itt is csökkent a támogatás reálértéke. 2022-ben például ugyanez az összeg már 8 négyzetméternyi új lakásra sem volt elegendő a fővárosban, vagyis mintegy

60 százalékos volt a leértékelődés.

Az országos és a budapesti lakásárindexhez, valamint az új lakások árához képest is hasonló ütemű volt a CSOK elértéktelenedése, ami 2019-2021 között lelassult ugyan, de 2021 óta tovább veszít értékéből. A CSOK mostanra az eredeti összegének mindössze 40 százalékát éri, ha a teljes ország lakáspiacát nézzük. A legfeljebb 10 milliós babaváró támogatás esetén is hasonló a helyzet, bár ez a támogatás részben önerőként is szolgálhat egy lakás megvásárlásához.

Azt persze nem lehet figyelmenkívül hagyni, hogy éppen a családtámogatások bevezetése okozhatott nagy növekedést az ország bizonyos részein a lakásárakban. Tehát a támogatások keresletélénkítő hatása egyben az inflálódásukat is generálja.

A teljes elemzés a Portfolio oldalán olvasható.