Ezért nem jut most kölcsönhöz a legtöbb magyar: így csúsznak le a kedvezményes kamatokról

Egy hiteligénylés során számos bukatatóval találkozhatunk. Bár ezek jellemzően könnyen elkerülhetőek lennének, még mindig magyarok tízezrei futnak bel újra és újra. Fontos tehát minden igénylés előtt tisztában lennünk hitelképességünkkel, ahogyan azzal is, hogyan javíthatunk azon. Ez nem csak ahhoz lehet elengedhetetlen, hogy hozzájuthassunk az áhított kölcsönhöz, hanem akár az új hitelünk feltételeire, így a jövőbeni törlesztőnkre is kihatással lehet. A Pénzcentrum ezért most összegyűjtött 5 egyszerű lépést, amik mindenkinek nagy segítséget nyújthatnak hiteligénylés előtt.

A Pénzcentrum éppen két hete írta meg, melyik az a hat buktatót, amiken a legtöbb magyarcsúszik el hitele igénylésekor. Azt azonban korábbi cikkünkben nem taglaltuk részletekbe menően, hogy mi az, amit mindenképp érdemes megtennünk, ha az akkor ismertetett okok, vagy bármilyen egyéb indok miatt negatívan bírálnak el hitelkérelmünket. Persze az elutasítás indoka sem mindegy, hiszen gyakran csak ezen múlik az is, mi a teendőnk, hogy a legközelebb siker koronázza hiteligénylésünket. Vannak azonban általános, illetve nagyon gyakori hibák, amikbe a kölcsönért folyamodó magyarok tömegesen futnak bele, pedig jó részüket igen egyszerű lenne elkerülni. Most öt olyan lépést szeretnénk mutatni, amikkel jó eséllyel közelebb kerülhetsz a sikeres hitelfelvételhez egy kölcsönkudarc után.

Alaposan olvassuk át az értesítőt

Magyarországon a hitelintézetek a KHR listás státuszunk miatti elutasítás kivételével nem köteles közölni velünk a negatív hitelbírálat okait, levélben tájékoztatnia kell minket a bírálat eredményéről. Ennek ellenére a tájékoztatóból a legtöbb esetben kiderül, mi volt a kérelem visszautasításának indoka. Így ha például azt tudatják velünk, hogy a negatív hitelbírálat hátterében a hitelkártyánkkal kapcsolatos probléma volt, valószínűleg azt is kifejtik, hogy pontosan mi volt a gond. Az üzenetből ezen felül jó eséllyel megtudjuk hitelképességi besorolásunkat is, így már lesz néhány támpont, min kéne változtatnunk, hogy javítani tudjunk ezen a mutatón.

Tűnjön „tisztának” a bankszámlánk

Az magyar bankok a hiteligénylés során minden esetben bekérik 2-3 havi számlakivonatunkat. Az ebből számukra kiolvasható tények és tendenciák pedig a tiszta, számbeli adatok mellett a legfontosabb tényezők egy-egy kölcsön elbírálása során. A hitelintézet ugyanis ebben az intervallumban minden pénzmozgást alaposan átvizsgál bankszámlánkon. Az „átvilágítás” során számos, hitelezői szempontból problémásnak minősülő faktoron elcsúszhatunk.

Ilyen tényezőnek minősül az, ha fedezethiány miatt visszautasított tételeket látnak a számlánkon. Ez ugyanis azt jelenti, hogy nem volt elég pénz a számlán valamilyen vásárláshoz, esetleg egy megbízás teljesítéséhez. Persze könnyen lehet, hogy a dolog hátterében nem anyagi problémáink, hanem csupán figyelmetlenség, vagy valamilyen adminisztrációs probléma áll. A félreértések elkerülésének érdekében azonban érdemes elkerülni, vagy ha arra már nincs mód, előre jelezni a tétel meglétét.

Könnyű „lebukni” azzal is, hogyha olyan számlánkról utaltunk, vagy fogadtunk utalást, amit nem vallottunk be bankunk felé. A hitelt fedező pénzintézetet nem csak az a bankszámlánk érdekli, amelyikre jövedelmünk érkezik, hanem az összesről tudni akar. De az sem tetszik a bankoknak, hogyha családi pótlék, vagy más gyermek után járó tételek jelennek meg a számlán, úgy hogy a hitelt egyedülállóként igényeltük és komoly kérdéseket vethet fel bennük, ha rendszeresen kapunk közlemény nélküli, beazonosítatlan forrásból származó utalásokat kapunk, vagy indítunk.

Figyeljünk a meglévő hiteleink törlesztőire

Önmagában persze semmi gond azzal, hogyha vannak más, korábbi hiteleink, vagy hitelkeretünk, de fontos, hogy tudjunk ezekről és tartsuk is kezünkben őket. Ha például fizetési elmaradásunk van valamelyikkel kapcsolatban az simán vezethet egy új kölcsön elutasításához. Fontos tehát, hogy pontosan és időben törlesszünk és megfelelően használjuk ezeket.

Figyeljünk tehát, hogy havi, vagy rendszeres időközönkénti törlesztőinket pontosan, maximum pár napos csúszással mindig befizessük. Ugyanis ezek esetében egy néhány hetes késés is komoly problémába sodorhat minket. Fontos ezen túl, hogy hitelkártyáink egyenlege mindig fel legyen töltve, hitelkereteinket pedig ne haladják meg költéseink. Nem probléma, ha teljesen kihasználjuk a keretünket, ha túlköltünk és nem marad fedezet a kamatok és egyéb költségek fedezésére az viszont már problémás lehet.

Szabaduljunk meg a felesleges kölcsöneinktől

Sokan rendelkeznek olyan bankszámlákkal, vagy bankkártyával, aminek hiába van akár több százazezres hitelkerete, azt évek óta nem is használják. Attól azonban, hogy nem használjuk őket aktívan, ezen továbbra is élő hitelek, így a hitelképességünk elbírálásánál a teljes keretük 5 százalékának megfelelő mértékben beleszámítanak a jövedelmünket terhelő törlesztőkbe. Ha tehát a jövőben sem tervezzük használni ezeket, érdemes az új hitel igénylése előtt megszüntetni őket.

Érdemes ezt minél előbb meglépni, ugyanis a KHR listán a korábbi hiteleink még hónapokig fent maradhatnak. Ha sürgősen lenne szükségünk az új kölcsönre persze kérhetünk igazolást a bankunktól, hogy a hiteltartozásunk már megszűnt, de fontos, hogy a dolgot tisztázzuk a hitelbírálat előtt.

Azt is érdemes észben tartani, hogy egyes hitelek, mint az említett hitelkártyák, illetve hitelkeretek nem szűnnek meg automatikusan attól, hogy nincsen tartozásunk, sőt a személyi hitelekből is létezik hasonló fajta, amely a törlesztés után hitelkeretként használható tovább. Tehát ha ilyen kölcsönünk van, akkor mindenképp fel kell vennünk a kapcsolatot a bankunkkal és kérelmezni a hitel megszüntetését.

Ha kell, keressünk adóstársat

Amennyiben valamelyik feltétel teljesítése jelen élethelyzetünkben kivitelezhetetlennek tűnik (például nincsen elég ideje igazolható munkaviszonyunk, nem keresünk eleget, vagy nem tudjuk időben rendbe hozni valamilyen egyenlegünket) érdemes lehet megfontolni, hogy egy jobb hitelképességgel rendelkező adóstárssal együtt nyújtsuk be hitelkérelmünket. Az adóstárs persze nem csak ilyen „vészhelyzetek” esetén lehet nagy segítség, ugyanis magasabb összjövedelemmel, illetve több adós esetén gyakran jobb feltételeket biztosító, vagy magasabb összegű kölcsönhöz is juthatunk, mintha egyedül vállalnánk be a törlesztést.

Természetesen hozzánk hasonlóan az adóstársnak is olyan személynek kell lennie, aki rendelkezik a bank által elvárt minimális nettó jövedelemmel, az előírt hosszúságú munkaviszonnyal és ő sem úszhat az adósságban és maga is teljes mértékben és vagyonával felelős azért, hogy teljesítsük a szerződésben vállalt feltételeket. A bankok egyébként közös tulajdonú ingatlanokkal kapcsolatos hiteligénylésnél gyakran kérik is, hogy élettársunkat, vagy házastársunkat is vonjuk be ilyen módon a hitelbe, ez ugyanis nekik is plusz biztosíték.

Nézzünk jól körül a piacon

Talán a legfontosabb tanács, hogy nem érdemes beleugrani az első, kedvezőnek tűnő hitelbe, pláne nem az igénylés feltételeinek pontos ismerete nélkül. Ahogyan a pénzintézetek által kínál kölcsönök általában eltérnek költségüket és struktúrájukat tekintve, úgy bizonyos esetekben merőben különböző feltételekkel is kínálják a különböző hiteleket. Érdemes tehát tüzetesebben körbenézni a rohamosan változó hitelpiacon és az összes nagyobb hitelintézet ajánlatait összehasonlítani. Legyen szó személyi kölcsönről, lakáshitelről, vagy épp babaváróról, súlyos százezreket, hosszabb futamidő esetén akár milliókat spórolhatunk, ha jól választunk kölcsönt. Adott esetben pedig hitelbírálat is múlhat azon, hogy melyik bank ajánlatát választottuk.

A jelenlegi feszült pénzügyi helyzetben, amikor talán egy komoly válság előszobájában állunk, mindennél fontosabb, hogy óvatosan, és komoly körültekintéssel válasszunk banki kölcsönt. Ebben azonban most is segít a Pénzcentrum kalkulátora, ahol pillanatok alatt találhatsz neked a legjobban megfelelő banki megoldást - és így biztosíthatod, hogy a hitelfelvétel, ha feltétlenül szükséges, ne okozzon komoly anyagi nehézséget a családi kasszának.