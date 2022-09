Szörnyű bajban lehet több százezer magyar: senkit nem kímél a büntetőkamat, itt vannak a számok

Nagyon nagy bajba kerülhetünk, ha nem fizetjük időben az átlagfogyasztás átlépése miatt megemelkedő rezsiszámlánkat, illetve a közműszolgáltatások díját vagy a hitelünk töresztőrészleteit: a büntetőkamatok az alapkamat emelkedésével egyenes arányban nőnek. Tételenként néztük meg, melyik szolgáltatás vagy banki termék esetében mekkora késedelmi kamattal kell számolnunk: a helyzet kicsit sem rózsás a rekordmagas jegybanki alapkamat miatt.

Gazdaságilag rendkívül nehéz időket élünk Magyarországon. A globálisan vágtató infláció, vagyis az árak folyamatos emelkedése mindenkinek komoly pénzügyi kihívásokat teremtettek, de még nehezebb helyzetben lehetnek azok, akiknek valamilyen tartozásuk, hitelük is van a bankok vagy éppen az állam felé - utóbbinál elég a CSOK-ra gondolni. Az orosz-ukrán háború miatt fellépett áruhiány, drágulás és az energiaválság miatt több kormány, köztük a magyar is rezsiemelésre kényszerült - hazánkban ez a jól ismert módon úgy jön a képbe, hogy a kormány húzott egy átlagfogyasztási vonalat, és akik ennél havonta többet fogyasztanak földgázból vagy elektromos áramból, azoknak akár százezrekkel is többet kell fizetniük havonta.

Ráadásul a jegybanki alapkamat is száguld, ami eléggé megtépázta a hitelpiacot - a kamatemelések hatására például a hitelek kamatai is nőnek. Az alábbi grafikonon jól látszik, hogy a jegybanki alapkamat tavaly év eleje óta elképesztő mértékben megnőtt.

Az alapkamat a tavalyi januári 0,60 százalékról mára elérte a 11,75 százalékos szintet, és mint a jegybank többször is jelezte, ez még bőven nem a tetőpont az alapkamat emelésének mértékében. A kamatemelés miatt a hitelköltségek is jelenősen megdrágultak, ami kihatással van a lakáshitelekre, személyi kölcsönökre és a babaváróra egyaránt - és van még egy szegmens, amire nagyon oda kell figyelni, mégpedig a büntetőkamat mértékére, ami sok esetben a jegybanki alapkamathoz igazodik, vagyis ha az több, akkor késedelmi kamatot is többet kell fizetnünk. Cikkünkben most megnéztük, milyen típusú tartozás esetén mennyi késedelmi kamatot kell fizetnünk, ha késnénk a fizetéssel vagy a törlesztéssel - ugyanis rengeteg mindenre hatással lehet, ha késünk vele, rezsitől a hiteleinkig.

Mi a késedelmi kamat?

Legelőször is boncolgassunk kicsit, mit nevezünk késedelmi kamatnak, és mikor, milyen esetekben kell azt megfizetnünk! Büntetőkamatnak azt nevezzük, ha egy aláírt szerződésben vállalt törlesztési vagy fizetési határidőt nem tartottunk be, ilyen késedelmi kamattal is adósak vagyunk a pénzintézetnek - és mint mindjárt látni fogjuk, nem kizárólag bankkal szemben, hanem magánszemélyekkel vagy más típusú szolgáltatókkal, például telekommunikációs- vagy közműcégekkel szemben is fennállhat ez.

A Magyar Nemzeti Bank még évekkel ezelőtt változtatta meg a büntetőkamatokra vonatkozó szabályokat, mikor egy törvénymódosítás a tisztességesebb hitelezést kívánta elősegíteni Magyarországon. Fontos tudnivaló, hogy késedelmi kamatot nem kell fizetni:

olyan bérletre vagy haszonbérletre, ahol a szerződés tárgyára vonatkozóan nem keletkezik vételi kötelezettség vagy vételi jogosultság

olyan fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre, ahol a kölcsönt 1 hónapon belül vissza kell fizetni

olyan hitelre, ahol hitelkamatot és egyéb díjat, költséget nem kell fizetni

olyan munkáltatói hitelre, amely a nyilvánosság számára nem hozzáférhető és a THM a piacon szokásos mértéknél alacsonyabb, vagy a THM nulla százalékos

a befektetési hitelre

olyan hitelre, amely valamely bírósági határozat alapján keletkezik

olyan hitelre, amely fennálló kamat és díjmentes tartozás átütemezésére vonatkozik

közérdeket szolgáló kamatmentes hitelre, vagy a szokásos piaci hitelkamatnál alacsonyabb mértékű kamatfizetési kötelezettséggel járó hitelre, valamint a fogyasztó számára az általános piaci feltételeknél kedvezőbb kondíciókkal nyújtott hitelre (pl: áthidaló kölcsön, gyüjtőszámlahitel, hallgatói hitel).

Ezek után most lássuk azokat az eseteket, amikor elkerülhetetlen, hogy befizessük a késedelmi kamatot, mert késve törlesztettünk (illetve elmaradtunk a fizetnivalóval), vagy mi történik, ha nem teljesítjük a CSOK-kal vállalt kötelezettségeket.

Majdnem 10 százalékos kamattöbblet a bankoknál

A szabályozásban az szerepel, hogy amennyiben személyi kölcsönt, lakáscélú kölcsönt vagy folyószámlahitelt veszünk fel, de később késedelemmel törlesztünk, akkor a büntetőkamat mértéke soha nem lehet kevesebb, mint az ügyleti kamat másfélszerese + 3 százalék, de legfeljebb a THM maximum mértéke (amely az adott banki termék THM-e+24 százalék)

Nézzük egy számításon keresztül, mit is jelent ez a gyakorlatban! A Pénzcentrum személyi kölcsön-kalkulátora szerint cikkünk írásakor az egyik legkedvezőbb kamatú személyi kölcsönt a CIB Bank nyújtja, 12,95%-al. Ez azt jelenti, hogy ha 5 millió forint felvett összeget számolunk, akkor a büntetőkamat mértéke 19,425%-ra ugrik, amely még növelhető 3%-al, tehát 22 százalék feletti büntetőkamatnál tartunk. Ezek a szabályok a folyószámlahitelekre is vonatkoznak, de fontos tudni, hogy ennél a banki terméknél mindig sokkal magasabb a THM, az OTP-nél például eléri a 34 százalékot is, tehát sokkal keményebb büntetéssel is kell számolni.

CSOK: több tízmilliós kiadás, ha nem teljesítjük a feltételeket

A jegybanki alapkamat megemelése miatt nagy bajba kerülhetnek, akik tízmilliót forintos támogatást vettek fel a családi otthonteremtési kedvezmény (csok) részeként. Ha nem születnek meg a vállalt gyerekek a meghatározott időkorláton belül, akkor a felvett hitel futamidejét féléves periódusokra bontják, a büntetőkamatot pedig a periódus kezdetén érvényes alapkamat szintjéhez igazítják.

Mivel augusztus 31-étől 11,75 százalék az alapkamat, három vállalt, de meg nem született gyermek esetén a büntetőkamat ennek ötszöröse, 58,75 százalék lehet. Ha pedig az ígért gyermekek nem születnek meg, akkor a támogatást büntetéssel növelten kell rendezni az állam felé, és a büntetés mértéke alapesetben a jegybanki alapkamat mértékével egyezik meg. Az alapkamat most augusztus 31-étől 11,75 százalék, ami azt jelenti, hogy a büntetés hatalmas összegre hízhat abban az esetben, ha nem születnek meg a gyerekek a 10. év végére.

Amennyiben egy gyerek sem születik meg, akkor 68 750 000 forintot kell visszafizetni az államnak, egy gyerek születése esetén 64 625 000 forintot, ha pedig a három vállalt babából kettő megszületik, akkor 50 875 000 forintot. Ráadásul az összeget a határidő leteltét követő 120 napon belül egy összegben kell megfizetni az államnak.

Tavaly nyár elején ezekre a szabályokra még sokan legyintettek volna, sem a 0,6 százalékos alapkamat, sem annak ötszöröse nem jelentett komoly terhet. Ez utóbbi 3 százaléknak felelt meg, ami megegyezett a támogatott lakáshitel kamatszintjével.Mára viszont a helyzet gyökeresen megváltozott, hiszen a jegybanki alapkamat mértéke már 11,75 százalék, ennek ötszöröse pedig 58,75 százalék. Szerencsére a büntetést az elmaradás időszaka – azaz a gyermekvállalási időszak – alatt érvényes alapkamat alapján határozzák meg. Méghozzá a mutató adott félév első napján érvényes értéke alapján.

Lecsap a rezsidémon

Az új rezsirendelet értelmében sok háztartásnak ugorhatnak meg szeptembertől váratlanul a kiadásai, addig nem biztos, hogy megoldást tudnak találni a költségek fedezésére, fogyasztás csökkentésére. Az őszi-téli fűtési szezon szintén nagy kihívás lehet sokak számára anyagilag ebben az új helyzetben. Főként az alacsony jövedelmű rétegek számára jelent majd nehézséget a fűtési szezon, hiszen az energetikailag elavult lakásokban is jellemzően kisebb jövedelműek élnek, akik nem tudnak szigetelésre, fűtéskorszerűsítésre se költeni, illetve már nagyon min spórolni sem. Egy magas villany- vagy gázszámla érkezése esetén megtörténhet, hogy nem tudják azt határidőre befizetni.De mi történik ilyenkor?

Amennyiben a felhasználó a számla összegét a számlán feltüntetett határnapig nem fizeti meg, az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. a felek eltérő megállapodása hiányában Ptk. szerinti késedelmi kamatot számít fel. A kamatfizetési kötelezettség kezdő időpontja a számlán feltüntetett befizetési határidőt követő nap. A kamatfizetési kötelezettség akkor is fennáll, ha a felhasználó késedelmét kimenti az üzletszabályzat szerint.

Mivel a jegybank június 29-én 7,75 százalékra emelte az alapkamatot, az aktuális naptári félév első napján, vagyis július 1-jén ez a kamat volt érvényes. Tehát ebben a félévben, ha valaki nem fizeti be a számláit, 7,75 százalékos késedelmi kamatot számíthatnak fel.

Áramdíj tartozás esetén kikapcsolási értesítő levelet küldenek, amelyben tájékoztatják az ügyfelet a hátralék összegéről, illetve az összeg pontos befizetési határidejéről. A befizetés elmaradása esetén, figyelemmel a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 47.§. (7.) bekezdésben foglaltakra – fizetési határidő eredménytelen elteltét követően 63 nap elteltével élnek a kikapcsolási jogukkal az adott fizetőszámhoz kapcsolódó szerződés(ek) szerinti felhasználási hely(ek)en. Fontos, hogy a kikapcsolást végző szakemberek nem fogadhatják el a tartozásának összegét a helyszínen, és nincs jogosultságuk felülbírálni a kikapcsolás megalapozottságát.

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. villamos energia egyetemes szolgáltató 2022. július 1-jétől hatályos egységárai szerint a nem könyvelt küldeményként küldött fizetési felszólítás díja (bruttó) 281 forint, a tértivevényes küldeményként küldött kikapcsolási értesítő 983 forint. Az elektronikus úton küldött fizetési felszólítás és kikapcsolási értesítő díja 60 forint.

A telekommunikációs cégek, vagyis a Yettel, a Magyar Telekom és a Vodafone is számíthat fel késedelmi kamatot, ha az otthoni IPTV- és internet, valamint a mobiltelefonunk számlájával el vagyunk maradva. Ezek a szolgáltatók azonban éves kamatot számolnak fel, amely a Vodafone esetében 10%, a Magyar Telekomnál a jegybanki alapkamat+8 százalék (vagyis jelenleg 19,75%), a Yettelnél pedig évente 14%. Tehát nagyon fontos, hogy mobil- és internetszámláinkat is időben fizessük.

Fizessünk időben!

Láthatjuk tehát, hogy bármekkora plusz költséget is jelent, a legjobb arra törekedni, hogy a számláink, törlesztőrészleteink időben be legyenek fizetve, a késedelmi kamatok ugyanis akár milliós tételeket is jelenthetnek a családi költségvetésben. Arról pedig ne is beszéljünk, hogy ha nem teljesítjük például a kölcsönök fizetését időben, akkor rákerülünk a KHR negatív listájára, ami megakadályozza, hogy akár adósságrendező hitellel legalább egy időre kihúzzuk magunkat a bajból.