Kamatpara a magyar bankokban: vajon mit művel a törlesztőkkel az orosz-ukrán háború?

2021 végén drasztikus visszaesésnek indult a magyarok hitelfelvételi kedve, a tendencia azonban nem minden hiteltípus esetében bizonyult tartósnak. A lakáshitelek kifizetései ugyanis, bár a nyári felújítási láz alatt látottól még elmaradnak, a decemberi után gyors ütemű növekedésnek indultak. A babaváró és a személyi kölcsönök viszont továbbra is gyengélkednek és az otthonfelújítási támogatások közelgő kifutási határideje miatt kérdéses az is, a lakáshiteleknél meddig tart ki a mostani jó világ, ráadásul a szomszédban zajló háború is kihatott a kölcsönök kamataira.

Januárban összesen 108,29 milliárd forintnyi lakáshitelt folyósítottak a magyar bankok új lakossági ügyfeleiknek – derül ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) adataiból. A frissen publikált statisztikák az előző hónap eredményeihez képest 2,6 százalékos emelkedést mutatnak. Éves viszonylatban pedig 83,7 százalékos volt a növekedés. Ismét komoly felfutásban van tehát a hiteltípus. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A lakáskölcsönök tavaly felpörgő, soha nem látott népszerűségének hátterében a 2021 januárjában bevezetett otthonfelújítási támogatás és a februártól elérhető hitel állhat, amiknek hála rengeteg háztartás kezdett renoválásba, korszerűsítésbe. Ahhoz pedig már valószínűleg az októberben bevezetett Zöld Otthon Lakáshitel is hozzájárult, hogy a szezonális hatások ellenére is nagyon magasan tudott maradni, sőt a decemberi visszaesésen túl folyamatos növekedést produkált a kifizetett lakossági jelzáloghitelek összege. A hitelpiac egészét azonban nem érintette a lakáskölcsönöknél látható lelkesedés. A babaváró hiteleknél és a személyi kölcsönöknél ugyanis december után ismét csökkent a kifizetések száma. Előbbi pályafutása leggyengébb évét zárta. Ahogy fenti ábránkon is látszik, bár a másik két hiteltípus kitettsége továbbra is nagy, a hitelpiac összetétele erőteljesen eltolódott az elmúlt évben. 2019-ben még a babaváró volt ugyanis a slágerhitel. 2020-ban aztán, onnantól, hogy a pandémia Magyarországon is megjelent, és korlátozások kerültek bevezetésre, a hitelfelvételi kedv drasztikusan visszaesett, és bár nyárra erősödött az érdeklődés a lakáshitelek iránt, még nem voltak kiugró eredmények. 2021-ben viszont az alacsony bázistól elrugaszkodva februártól rohamosan megnőtt a jelzáloghitelek folyósított összege és a lakossági hitelfelvevők lelkesedése úgy tűnik idénre is kitartott. Bár augusztusban a növekedés megtorpanni látszott, januárban ennek már nyoma sincs, ráadásul az októbertől érhető el az új Zöld CSOK hitel is segíthet majd tovább élénkíthetni a lakossági hitelek iránti érdeklődést. Iszonyúan pörögnek a felújítások A járványhelyzet miatt elhalasztott lakáskereslet, illetve lakáshitelkereslet egyszerre jelentkezik a bankoknál, következésképp azon lakáshitel-felvételek, amelyek a tavalyi év első- vagy második felében kellett volna, hogy megtörténjenek, részben az idei évben jelentkeznek, ami valamennyire még a téli statisztikákban is látható lehetett. Ahogy grafikonunkon ábrázoltuk, a használt lakás vásárlása céljából felvett hitelek összegében tavaly még visszaesés volt látható az előző évhez képest, idénre viszont valósággal berobbant a lakásvásárlási célra igényelt hitelek iránti kereslet. A tavalyi 43,88 milliárdos számmal szemben 2022 első hónapjában 66,4 milliárd forintot fizettek ki a hazai hitelintézetek ilyen célra, ami 51 százalékos, tehát több mint egyharmados növekedést jelent a kifizetésekben, egyetlen év alatt. Az új támogatások miatt pedig, - amik hatása a tavaly januári folyósításokon értelemszerűen még nem látszott - nem csak a lakásvásárlásra, de az új lakás vásárlásra, az építésre, bővítésre, illetve a felújításra felvett hitelek iránt is drasztikusan megnőtt az érdeklődés. Az év első hónapjában új lakás vásárlására ugyanis 16,55 milliárd forintot folyósítottak. Bár a tavalyi évre vonatkozóan az ilyen hitelekről az MNB nem publikált adatokat, a 2020 januárjában kiutalt 9,96 milliárd forintnyi összeghez képest ez igen drasztikus, 66 százalékos emelkedés. Építésre bővítésre is januárra vetítve rekordösszegűnek számító kölcsönt vettek fel a magyar háztartások idén. A 17,37 milliárdos teljes kiutalt hitelösszeg a tavalyi szám 348 százaléka, de a két évvel ezelőtti összeget is 39 százalékkal túlszárnyalta. Felújításra és korszerűsítésre jellemzően az összes jelzáloghitel elenyésző részét igényli a lakosság, idénre viszont ez megváltozott. A 2022 januárjában kiutalt 4,95 százalékos a tavalyi közel duplája, és 67 százalékkal magasabb a 2019-es összegnél is. Az állami támogatás lehet a hitelek motorja A 2021. január 1-jétől igényelhető otthonfelújítási támogatás és az e mellé februártól igényelhető hitel iránt kezdetektől hatalmas volt az érdeklődés, függetlenül attól, hogy városban vagy falun, családi házban vagy lakásban élnek-e. Egy a GKI által 2021. elején végzett felmérés pedig arra jutott, a válaszadó háztartások 7%-a biztosan szeretett volna lakásfelújításhoz és korszerűsítéshez kapcsolódó állami támogatást igényelni az elkövetkezendő két évben. Nem meglepő tehát, hogy ez a teljes lakosságra vetítve 290 ezer család nagy mértékű fellendülést okozott a lakossági hitelek piacán. A támogatás 2022. december 31-ig vehető igénybe. A hiteladatok alapján az érdeklődés a nyár közeledtével egyre nagyobb lett, és rekordösszegek kifizetését eredményezte (a nyár elején kifizetett hiteleket még tavasszal, a nyár végieket nyár elején, az ősz elejieket nyár közepén, a télieket már ősszel igényelhette a lakosság, az átfutási idő 2-3 hónap is lehetett). Az MKB Banknál a legnépszerűbb kölcsön célok a belső tér felújításával összefüggő munkálatok, mint például festés, burkolat csere, belső nyílászárók cseréje, felújítása. Az eddigi igénylések során az UniCredit ügyfelei körében is inkább a belső tér felújítása, a konyha korszerűsítése, a nyílászárók cseréje és a napkollektor/napelem szerelése bizonyultak a legnépszerűbb felújítási céloknak. A K&H ügyfelei körében a legjellemzőbb munkálatok közé tartozik a kerítés, garázs, tároló építése is, de a tetőszerkezet vagy a belső terek felújítása ugyancsak népszerű. Az OTP Bank ügyfelei legnagyobb arányban energetikai felújításra költöttek (tető felújítás/szigetelés, épületszigetelés, napkollektor, fűtési rendszer, nyílászárók, klíma), ezen kívül a főbb kiadási tételek között szerepelt a belső tér felújítása, a térburkolat készítése valamint a beépíthető bútorok és konyhai gépek is. A Gránit Banknál nagyon népszerű a napelemes beruházás, de a tetőcserék és a külső nyílászáró cserék is gyakoriak. Az Ersténél a leggyakoribb, legkedveltebb hitelcél a belső burkolat felújítása mellett a nyílászáró cseréje, az épület utólagos szigetelése, valamint a fűtési rendszer korszerűsítése. Érdemes azonban sietni, a Bankmonitor elemzőinek előrejelzései szerint a közeljövőben jelentősen, 6 százalék körüli értékre emelkednek az új, 10 éves kamatperiódusú lakáshitelek kamata. Az egyetlen dolog ami a drágulást egyelőre visszafogja a félév végéig életben lévő kamatstop. Onnantól kezdve a kamatok emelése 2022-ben már szinte heti rendszerességgel okozhat fejtörést a még hitelfelvétel előtt állók számára. Ugyanis év elejétől egyre jelentősebb mértékben és gyakrabban történnek kamatváltozások a bankoknál, ez pedig a jegybanki alapkamat emeléseknek köszönhető, amelyet az elszálló infláció is jelentősen támogat. A drasztikus emelésekről a Bankmonitor elemzői közöltek összefoglalót, melyet a Pénzcentrum is szemlézett. Nyár elejéig tart a kamatstop Jelenleg a növekvő kockázatok mellett a konszolidált kamatok fő oka az, hogy ahogy a Pénzcentrum is megírta, Október végi szinten rögzítették a lakossági jelzáloghitelek kamatait A decemberben megjelent kormányrendelet szerint referencia-kamatlábhoz kötött jelzáloghitel-szerződés esetén 2022. január 1-jétől 2022. június 30-ig a referencia-kamatláb nem lehet magasabb a 2021. október 27. napján érvényesnél. Az e rendelet hatálya alatt nem teljesített kamat összegét nem lehet "hozzácsapni" a tartozáshoz. Mindezt az állami kamattámogatott szerződésekre is alkalmazni kell. Érdemes megfontolni, hol igénylünk hitelt A Magyar Nemzeti Bank (MNB) február végén ismét emelte a jegybanki alapkamatot, ami így jelenleg 3,4 százalékon áll. Azt pedig már korábban közölték, az alapkamat emelési ciklus hosszú lesz, így ahogy arra számítani lehetett, a hazai bankok is elkezdték hozzáigazítani a hitelkonstrukciók árazását az új monetáris politikához, elkezdtek tehát drágulni a hitelek. A Gránit Bank új árazása már tavaly novemberben életbe lépett, míg az UniCredit Bank december és az OTP Bank decembertől folyósítja emelt kamatokkal a lakáshiteleit és az új évbe fordulva más bankoknál is megtörtént a rebesgetett emelés. Egyre kevésbé mindegy ezért, hogy melyik bankban igényeljük a lakáshitelt. Ki lehet még fogni ugyanis jobb ajánlatokat, de egyre alaposabban kell hozzá átböngészni az egyes hitelintézetek ajánlatait. Ebben próbálunk kicsit segíteni. Ehhez a Pénzcentrum kalkulátorában, használt ingatlan vásárlás céljából 10 millió forintos hitelajánlatokat kerestünk 20 éves futamidővel. Mára van olyan bank, ahol közel 20 milliót kell visszafizetnünk egy 10 milliós kölcsönre, olyan pénzintézetből viszont márciusra csak egy maradt, ahol ez az összeg 16 millió forint alatt maradt. A különbségek tehát egyre inkább számottevőek, ezért sem mindegy, melyik bankkal és milyen szerződést kötünk. Súlyos százezrekbe, sőt gyakran milliókba kerülhet ugyanis, ha nem járunk utána az ajánlatoknak a hitelfelvétel előtt. A különbségek alábbi ábránkon is rendkívül látványosak. A legszemléletesebb, ha a listánknak szereplő legmagasabb és legalacsonyabb THM mutatóval rendelkező ajánlatokat vetjük össze. Nézzük meg tehát az UniCredit Bank és az OTP ajánlatát. A kamat mindkét konstrukcióban 10 évig marad fix. A havi törlesztő az előbbi helyen 65 924, az utóbbinál 83 074 forint - ekkora eltérés esetén már emiatt is megérheti a bankváltás. Még inkább elgondolkodtató, ha a teljes visszafizetendő összeget is összevetjük: az OTP-nél közel 4 millió forinttal többet kell ugyanis visszafizetnie az ügyfeleknek, mint a másik pénzintézetnél. Érdemes persze a kisebb különbségekre is odafigyelni. Vessünk hát össze két közepesen vonzónak tűnő ajánlatot. Például a CIB Bank és a Takarékbank ajánlatait. A különbség ezeknél messze nem ilyen szembetűnő. Míg előbbinél 68 533 forint a havi törlesztőrészlet, addig az utóbbinál havonta 69 824 forintot kell leperkálnunk, az eltérés tehát alig több, mint ezer forint. Azonban az eltérés 20 éves futamidőt nézve a teljes visszafizetendő összegben az eltérés 470 ezer 511 forintra duzzad, ami több, mint a példacsalád egy havi teljes jövedelme. Ezért nem szabad soha sem csak a törlesztőrészletre hagyatkozni: meg kell nézni a THM-et, kamatperiódust, visszafizetendő teljes összeget is. Ez alapján összehasonlítva már valóban jó döntést hozhat a hiteligénylő. A bankok ajánlatainak összehasonlítására való a Pénzcentrum hitelkalkulátora, amellyel a személyes igényekre szabva listázhatóak a lakáshitelek, vagy akár a legkedvezőbb bankszámla csomagok is.

