Káosz a magyar hitelpiacon: ezt tette az orosz-ukrán háború a lakáskölcsönökkel

Már a bizonytalan háborús helyzet előtt is folyamatos emelkedés volt megfigyelhető a lakáshitelek kamataiban. Jelen helyzetben minden nagyon gyorsan, akár percről percre is változhat, így szakértőink megvizsgálták, hogy milyen mértékben változtak idén az ingatlanhitelek költségei, és arra is kíváncsiak voltak, mennyire gyűrűzött már be az orosz-ukrán helyzet hatása a hitelpiacra.

Már a bizonytalan háborús helyzet előtt is folyamatos emelkedés volt megfigyelhető a lakáshitelek kamataiban. Jelen helyzetben minden nagyon gyorsan, akár percről percre is változhat, így szakértőink megvizsgálták, hogy milyen mértékben változtak idén az ingatlanhitelek költségei, és arra is kíváncsiak voltak, mennyire gyűrűzött már be az orosz-ukrán helyzet hatása a hitelpiacra.

A kamatok emelése 2022-ben már szinte heti rendszerességgel okozhat fejtörést a még hitelfelvétel előtt állók számára. A szerencsésebbek azok, akik már tavaly belevágtak a nagy lakásvásárlási projektbe, pláne, ha ehhez még 2021 ősze előtt igényeltek lakáshitelt.

Ekkortól ugyanis nem túl drasztikus mértékben, de folyamatosan felfelé íveltek a kamatok. 2022 év elejétől pedig egyre jelentősebb mértékben és gyakrabban történnek kamatváltozások a bankoknál, ez pedig a jegybanki alapkamat emeléseknek köszönhető, amelyet az elszálló infláció is jelentősen támogat.

Hol állnak most a hitelköltségek?

A Bankmonitor táblázata 10 évig fix kamatozású, 20 millió forintos, 20 éves futamidejű lakáshitelek THM érték szerinti összehasonlítását mutatja a 2022. januári és a legfrissebb, márciusi adatokkal.

A Bankmonitor lakáshitel kalkulátorának eredményei alapján látható, hogy a bankok is jelentős kamatemeléseken voltak kénytelenek eszközölni csupán 2 hónap alatt. A THM értékek között jelentős különbségek vannak, amik a törlesztőrészletek mértékében is megmutatkoznak. Például egy most igényelt lakáshitel törlesztőrészletére több mint 7 ezer forinttal többet kéne fizetni havonta, mintha ugyanazt a kölcsönt januárban igényeltük volna. A szomszédban dúló konfliktushelyzet még nem gyűrűzött be érdemben a kamatok szintjébe, ez azonban már nem valószínű, hogy sokáig így marad.

Mi várható a jövőben?

Sajnos a jelenlegi extrém gazdasági, politikai helyzetben ember legyen a talpán, aki meg tudja mondani, mire számíthatunk. A háború egyébként is kamatemelési környezetben érkezett a szomszédba, egyre romlik a hazai fizetőeszköz, krízis nélkül is magas az infláció, ez utóbbit a jegybanki alapkamat-emelés kéne, hogy valamelyest mérsékelje.

Ez egyelőre viszont hiú ábrándnak tűnik, kivéve, ha gyorsan békét kötnek a felek. A harcok és szankciók ugyanis csak tetézik a bajt, hatásuk a gazdasági folyamatokra is erős nyomást gyakorol, amelyet természetesen a hitelpiac is megérez.

Valószínű tehát, hogy a károk mérséklésére további, akár egyre nagyobb mértékű irányadó kamatemelésre lehet számítani az MNB részéről, ez pedig az új kölcsönök költségein is látszódni fog.

Egy esetlegesen elhúzódó háborús helyzet esetén pedig a bankok is magasabb kockázatot kénytelenek vállalni, így könnyűszerrel vezethetnek be komoly szigorításokat. Ez a helyzet tehát óvatosságra int minden egyes piaci szereplőt és pontosan azért, mert most minden nagyon érzékeny és bizonytalan.

Tehetünk valamit a kamatemelés ellen?

A közeljövőben tehát várhatóan nehezebb és költségesebb lesz lakáshitelhez jutni, ugyanakkor azonnal fejest ugrani se ajánlott, hiszen egy ekkora pénzügyi vállalás krízishelyzet nélkül is alaposan mérlegelendő. Amennyiben mégis belevágunk a kalandba, előzetesen fel tudjuk venni a kapcsolatot a pénzintézetekkel és lehetőség van előzetes hitelbírálatra is. Ez pedig remek hír lehet abból a szempontból, hogy több bank is van, ahol ideig-óráig az előzetes kalkuláció eredménye és így a lakáshitel kondíciói rögzítésre kerülhetnek az igénylés tényleges időpontjáig.