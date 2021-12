Beindult a kamatemelés a hazai bankokban: ők az első fecskék

Az MNB novemberben ismét, immáron hatodik alkalommal emelte a jegybanki alapkamatot, amely jelenleg 2,9%-on áll. A Jegybank közlése szerint az alapkamatemelési ciklus, ami addig tart, amíg az infláció fenntartható sávba ereszkedik vissza. Egyelőre viszont tartósnak tűnik az új monetáris politika, amelynek hatásaival a lakosság is lassan farkasszemet nézhet. A Pénzcentrum értesülései szerint ugyanis beindult a kamatemelés a magyar bankokban. Két hitelintézet - a Gránit Bank és az UniCredit Bank - épp most tette közzé a jövőben hatályos kondíciós listáját, de az "első fecskéket" hamarosan a többi bank is követheti.

Az MNB nemrég gondoskodott arról is, hogya moinetáris szigorítás zökkenőmentesen folytatódhasson: épp a minap számoltunk be róla, hogy a Jegybank döntött a kamatfolyosó kiszélesítéséről. A döntés értelmében a Monetáris Tanács december 1-i hatállyal az O/N jegybanki betét kamatát 45 bázisponttal 1,60 százalékra, míg az O/N és az 1 hetes fedezett hiteleszköz kamatát 105 bázisponttal 4,10 százalékra emelte.

Elindult az alapkamatemelési ciklus, ami addig tart, amíg az infláció fenntartható sávba ereszkedik vissza

- jelentette ki a Magyar Nemzeti Bank stratégiájával kapcsolatban Matolcsy György jegybank elnök még júniusban, az első kamatemelés utáni sajtótájékoztatón. Hozzátette: mielőtt hosszan tartó, magas infláció lenne, meghozták azt a döntést, amivel elérik, hogy jövő év elejére az infláció visszakanyarodjon a fenntartható pályára, a 3 plusz-mínusz egy százalékos sávba.

A folyamat tehát hosszú lesz és úgy tűnik a kamatok berobbanása sem várat tovább magára

Az alapkamat ugyanis az a ráta, amelyet a bankok kapnak a betéteikért a Jegybanktól. Ha ez nő, akkor a bankok a megszerzett pénzt is drágábban hitelezik tovább az ügyfeleiknek, valamint a hazai betétek kamatai is várhatóan magasabbak lesznek emiatt.

Ha alacsony az alapkamat, olcsóbbak a hitelek, tehát a lakosság is bátrabban vesz fel kölcsönöket, ezért pedig több pénz cirkulál a magyar gazdaságban - az árak pedig elkerülhetetlenül nőnek. Most hosszú évek után ennek a fordítottja indult el. Az irányadó kamat az egyik legközvetlenebb módon a rövid futamidejű hozamokat befolyásolja. Ezek közé tartoznak a jegybanki hozamok, mint a BUBOR. Ennek értéke alapján módosul ugyanis a kölcsönök kamata.

A szakértők a kamatemelési ciklus elején nem vártak jelentős emelkedést a lakossági hitelek kamataiban, azonban mostanra, a hatodik alapkamat emelés után, azok is elkerülhetetlenül berobbantak. A folyamatos drágulás pedig most már lényegében a lakossági hitelek piacán is borítékolható. Olyannyira, hogy az "első fecskék" már módosították is kondíciós listáikat.

Beindult a kamatemelés a hazai bankokban: ők az első fecskék

Mint tehát arra számítani lehetett, a hazai hitelintézetek is elkezdték hozzáigazítani a hitelkonstrukciók árazását az új monetáris politikához. A Pénzcentrumot a Bankmonitor arról tájékoztatta, hogy több hazai bank is módosított a kondíciók feltételein. Mint azt jelezték, a Gránit Bank új árazása november 30-án életbe is lépett, míg az UniCredit Bank december 10-től alkalmaz majd új kondíciókat.

Gránit Bank

A Bankmonitor tájékoztatása szerint az alábbi kondíciók november 30-tól hatályosak a Gránit Banknál. Kiemelték, ezek a kedvezmény nélküli, normál kamatai a hitelintézetnek, egyedi elbírálástól függően ezek eltérőek lehetnek.

Gránit Lakáshitel

5 éves kamatperiódus: 4,74 --> 6,25

10 éves kamatperiódus: 5,29 --> 5,45

Gránit Szabad felhasználású hitel

5 éves kamatperiódus: 5,74 --> 7,25

10 éves kamatperiódus: 6,29 --> 6,45

UniCredit Bank

Az UniCredit újonnan meghirdetett kondíciós listája szerint az 5 éves kamatperiódusú kölcsön esetén, illetve a 10 éves kamatperiódusú kölcsön esetén egyaránt 0,70 százalékpontos emelés várható. A futamidő végéig fix kamatozású konstrukciók árazása pedig az alábbiak szerint alakul:

5 éves futamidő esetén 0,99 százalékpontos emelés

6-8 éves futamidő esetén 0,75 százalékpontos emelés

9-10 éves futamidő esetén 0,65 százalékpontos emelés

11-13 éves futamidő esetén 0,05 százalékpontos emelés

14-15 éves futamidő esetén 0,10 százalékpontos emelés

16-18 éves futamidő esetén 0,20 százalékpontos emelés

19-20 éves futamidő esetén 0,03 százalékpontos emelés

Fontos ismét kiemelni, hogy a változás a december 10-től befogadott Minősitett Fogyasztóbarát Lakáshitelekre lesz érvényes, vagyis december 9-ig még a jelenleg érvényes kondíciók mellett lehet beadni a hitelkérelmeket a bank felé. Azt ugyanakkor a Bankmonitor leszögezte, hogy

a változás hatása véleményünk szerint igen jelentős, hiszen eddig az UniCredit Bank ajánlata volt a legkedvezőbb a piacon.

A Bankmonitor elemzőinek példaszámítása szerint mindez azt jelenti, hogy az UniCredit Banknál egy december 10-én igényelt 20 millió Ft összegű, 20 éves futamidejű lakáshitel havi törlesztőrészlete 7 300 forinttal emelkedne meg, ami a teljes futamidő alatt összességében 1,7 millió forint többletkiadást eredményezne.

A többi bank változtatásáról még nincs információnk, elképzelhető hasonló emelés jön hamarosan más pénzintézetnél is

- tették hozzá zárásként a Bankmonitor elemzői.