Ők már nehezen másznak ki a gödörből: egyre több magyar szalad rá ezekre a rossz hitelekre

A legtöbben azt vallják, hogy minden hitel rossz, és olyan messzire el kell kerülni őket, amennyire csak lehet. Azonban ez nem ilyen egyszerű, érdemes szétbontani a kölcsönöket csoportokra: ugyanis vannak olyan hitelek, amelyek tényleg csak ártanak a pénzügyeinknek, ám akadnak olyanok is, amelyek segítségünkre lehetnek az életünk során. Mutatjuk, mi a különbség a jó és a rossz hitelek között, és az is kiderül, hogy tudhatod le leghamarabb az adósságokat.

Sokan úgy gondolják, hogy minden adósság rossz, és el kell ezeket kerülni, vagy a lehető leggyorsabban vissza kell őket fizetni. Az adósságot azonban két típusra kell bontani: jó és rossz kölcsönökre.

Lényeges, hogy megértsük a különbségeket, így a lehető legjobban távol tudjuk tartani magunkat a rossz adósságoktól, a jó hiteleket pedig kihasználhatjuk, és előrébb juthatunk általuk.

De mi is az a jó hitel?

Az egyik módja annak, hogy megtudd, hogy egy adósság jó vagy rossz, ha megkérdezed magadtól, hogy olyasmire költöd-e az összeget, ami idővel felértékelődik, vagy pont hogy csökken az értéke. Ha olyan eszköz finanszírozására használod a hitelt, amelynek értéke növekedhet vagy biztosan növekedni fog, akkor az általában jó. Az olyan adósság pedig, amely olyasmit finanszíroz, ami veszít az értékéből, azt hívjuk rossz adósságnak.

A jó hitelre a legjobb példa a lakáshitel, hiszen az ingatlan jellemzően idővel felértékelődik. Bár nincs garancia arra, hogy az otthonunk öt év múlva többet fog érni, mint ma, de a magyar ingatlanpiacon például évek óta töretlenül növekednek az árak - és nincs jele annak, hogy az lassulna a következő években.

Egy másik jó adósság a felsőoktatási képzésre felvett hitel. Bár a diákhitel mögött nem áll olyan vagyontárgy, mint például egy lakás, segíthet abban, hogy többet keressünk. Hiszen a felsőfokú végzettség számos munkakörhöz és iparághoz szükséges, például az egészségügyben, a számítástechnikában is jóval többet lehet keresni egy diplomával - a jogászokról már nem is beszélve. Tehát attól függően, hogy milyen területen akarunk elhelyezkedni, jó döntés lehet diákhitelt felvenni egy ésszerű összeghatárig, ha később jóval magasabb fizetéshez segít minket a diploma.

A jó adósságok közé tartoznak az energetikai a beruházásokra felvett hitelek is is, amelyek csökkentik a kiadásainkat, így pedig akár a törlesztőrészletet is megspórolhatjuk. Ilyen munkálat lehet egy fűtéskorszerűsítés, vagy ablakcsere, esetleg házszigetelés, de akár a napelemekre felvett kölcsönök is. Sőt, ezek amellett, hogy érdemben csökkentik a rezsit, még az ingatlan érékét is növelhetik.

Ezekre inkább ne vegyél fel hitelt

A rossz adósságokkal olyan tételeket finanszírozunk, amelyek idővel veszítenek értékükből. Egy autóhitel például ugyan lehetővé teszi, hogy megvásároljunk egy gépjárművet, ám az néhány éven belül jellemzően elveszíti értékének jelentős részét. Természetesen az értékcsökkenés mértéke sok tényezőtől függ, de annyi szinte biztosra vehető, hogy a most megvásárolt kocsit nem fogod tudni 4-5 év múlva ugyanannyiért eladni.

Itt fontos megjegyezni, hogy bár az autóhitel alapvetően rossz adósság, sok embernek szüksége van járműre a vállalkozásához, a munkájához vagy a mindennapi teendők elvégzéséhez. Nekik a szakértők azt javasolják, hogy a lehető legkevesebb hitelből megoldani a vásárlást

A hitelkártya pedig az egyik legrosszabb adósság, amit csak felvehetünk. Ugyanis hitelkártyával jellemzően fogyasztási cikkeket, vagy olyan elektronikai cikkeket vásárolunk, amelyek pár éven belül értéküket veszítik, és lecseréljük őket. Közben fizetjük a törlesztőrészleteket, és persze a nem kevés kamatot. Ugyanez vonatkozik a különéle áruhitelekre - már ha nem valamilyen munkaeszközt veszünk belőlük.

Így tudod gyorsabban kifizetni az adósságaid

Most, hogy már tudod, mi a különbség a jó és a rossz adósság között, azt is eláruljuk mi a leggyorsabb módja annak, hogy visszafizessd ezeket.

Készíts listát az adósságaidról

Az, hogy tudod, kinek, mennyi pénzzel tartozol, az első lépés a kifizetéshez. Készíts egy listát az adósságaidról, azok kamatairól és egyenlegéről.

Válogasd szét meg a jó adósságaid (például a jelzáloghiteleket, a diákhiteleket), valamint a rossz kölcsönöket (például a hitelkártyákat, a magas kamatozású személyi kölcsönöket és a magas kamatozású autóhiteleket).

Válassz módszert a hitelek kezelésére

A legismertebb adósságtörlesztési stratégia közé tartozik a hógolyó, a lavina és a földcsuszamlás módszer. Ezek közül érdemes kiválasztani azt, amelyik a legjobban fekszik nekünk, és az anyagi lehetőségeinknek.

Az adóssághógolyó azt jelenti, hogy a legkisebbtől a legnagyobbig, egyenlegek sorrendjében tudod le a hiteleket.

Az adósságlavin-módszer azt jelenti, hogy a kamatok alapján rangsorolod a kölcsönöket, és a legnagyobbtól indulva igyekszed őket letudni. Ezzel a módszerrel spórolhatod meg a legtöbb kamatköltséget.

A földcsuszamlás-módszer szerint a legújabbtól a legrégebbiig terjedő sorrendben törleszted az adósságaidat.

Fontos megjegyezni, hoy bár ezek gyakori adósságcsökkentési stratégiák, nincs helyes vagy helytelen módja a kölcsönök kifizetésének. Bármelyik módszer, amelyikhez ragaszkodni tudsz, és folyamatosan haladsz vele előre, jó lesz.

A szakértők a lavinamódszert javasolják, vagy azt, hogy a legmagasabb kamatozású adóssággal kezdjük, mert hosszú távon így spórolhatjuk meg a legtöbb pénzt. Miután kifizettük a rossz adósságainkat, akkor fontolóra vehetjük a jó adósságok kezelését - kivéve, ha van jobb felhasználási módja a pénzünknek. Ha például a megtakarításunkat a megmaradt adósság kamatlábánál magasabb hozammal tudjuk befektetni, akkor azzal általában jobban járunk.

Fizess többet a minimumnál

Miután összeállítottad a tervet az adósságkezelésre, és tudjuk, melyikkel kell először foglalkozni, itt az ideje, hogy minden forrást bevonjunk, amit csak tudunk. Igyekezzünk letudni a legrosszabb hitelt minél hamarabb, akár plusz befizetésekkel is, miközben a többi adósság minimális törlesztését is teljesítjük.

Amint kifizettük a legrosszabb hitelt, az összes pénzt, amit a törlesztésére fordítottunk, csoportosítsuk a soron következő kölcsön visszafizetésére, ameddig teljesen hitelmentesek nem leszünk.

Készíts költségvetést

Költségvetés kritikus fontosságú, amikor adósságot törlesztesz. Enélkül ugyanis nem tudhatod, hogy mennyi pénzt kell minden hónapban plusz kifizetésekre fordítanod.

Egy egyszerű táblázatban szedd össze a bevételeidet és kiadásaidat. Miután összeállítottad a költségvetésedet, keresd meg a módját, hogyan csökkentheted a kiadásaidat, hogyan szabadíthatsz fel több pénzt a kölcsönök rendezésére.