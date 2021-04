Milliókat bukhat, aki maradt a moratóriumban: ezzel sok lakáshiteles nem számolt

A hitelmoratórium miatt a havi törlesztőrészlet nem emelkedhet, ám ez nem igaz a teljes visszafizetendő összegre. A tét nem kicsi: a szüneteltetés alatt felhalmozott kamat és a futamidő módosítása miatt egy 20 millió forintos hitelnél akár 1,6 millió forint is lehet a drágulás.

A 2020. március 18-ig folyósított hitelek törlesztésének megfizetése alól mentességet kaptak az adósok akár 2021. június végéig. Ez komoly segítség a veszélyhelyzet alatt bajba jutottak számára. Ugyanakkor a hitelmoratórium nem jelent tartozáselengedést, a szüneteltetés alatt felhalmozott kamatot a hátralévő futamidő alatt egyenlő részletekben meg kell fizetni. (Erre az összegre azonban a pénzintézetek további kamatot nem számíthatnak fel.)

További előírás, hogy a szüneteltetést követően a havi törlesztőrészlet nem haladhatja meg a moratóriumot előtti összeget, kivéve akkor, ha a hitelkamat egyébként is emelkedett volna. Ezt a bankok a futamidő meghosszabbításával biztosítják. A felhalmozott kamat és a futamidő módosítása miatt viszont a hitelre visszafizetendő teljes összeg is megemelkedhet akár több millió forinttal is. Például egy 20 millió forint összegű, 15 év hátralévő futamidejű, 4,5 százalékos kamatozású hitelnél 15 hónap moratórium miatt 1,6 millió forinttal emelkedne meg a teljes visszafizetendő összeg.

Mi befolyásolhatja a szüneteltetés alatt felhalmozott kamatot?

A fenti példában a 15 hónap szüneteltetés alatt 1,1 millió forint halmozódna fel, ezt az összeget utólag meg kell fizetni. A felhalmozott kamat nagysága egyáltalán nem lényegtelen, a konkrét nagysága számos tényezőtől függ:

a fennálló tartozás összegétől;

a kamat nagyságától;

mennyi idő telt el a hitel felvétele óta, illetve mennyi idő van még hátra a futamidőből.

Magasabb hitelösszeg, valamint magasabb hitelkamat mellett a moratórium alatt összegyűlt kamat összege is nagyobb lesz természetesen. Ez pedig természetesen hatással lehet a teljes visszafizetendő összegre is.

Az már nem ennyire egyértelmű, hogy miért számít az, hogy mikor vette fel az adós a kölcsönt. Érdemes onnan megközelíteni a dolgot, hogy a futamidő elején a törlesztőrészlet főleg kamatot tartalmaz és csak kisebb része csökkenti a fennálló tartozást. A futamidő előrehaladtával ez az arány megfordul: az utolsó részletek már csak minimális kamatot tartalmaznak. (Ezzel a törlesztési módszerrel biztosítható az, hogy minden hónapban ugyanakkora legyen a megfizetett részlet nagysága.)

Mindebből az következik, hogy egy nemrég felvett hitelnél a moratórium ideje alatt nagyobb kamatösszeg halmozódhat fel, mint egy már több éve rendben fizetett hitelnél. Éppen ezért egészen más lesz a moratórium hatása egy szüneteltetés előtt igényelt, 20 éves futamidejű, 20 millió forint összegű, 4,5 százalékos kamatozású hitelre, illetve egy teljesen hasonló feltételekkel már 10 éve törlesztett kölcsönre.

Ebben a példában csak azért, mert a futamidő fele már eltelt a felhalmozott kamat közel egy millió forinttal lenne kevesebb. Ez is jól szemlélteti, hogy egyáltalán nem mindegy, mikor kezdődött el a hitel „életében” a szüneteltetés.

A futamidő hossza a moratóriumnál és egy új hiteligénylésnél egyaránt lényeges

A moratóriumnál a futamidő kitolásnak is jelentős hatása lehet a teljes visszafizetendő összeg emelkedésére. Az adós tovább használja a bank pénzét, éppen emiatt összességében több kamatos is kell rá fizetnie.

Ez a megállapítás az új hiteligényléseknél is ugyanúgy helytálló: aki hosszabb futamidőre igényel egy hitelt az összességében többet fog rá visszafizetni. Ezt érdemes megnézni egy 20 millió forint összegű, 20 éves futamidejű kölcsön példáján keresztül.

Jól látható, hogy már egy sima hitelnél 1 évvel hosszabb futamidő miatt is 600 ezer forinttal emelkedne meg a teljes visszafizetés. Ha pedig 20 helyett 25 évre igényelné az adós a kölcsönt, akkor már 3 millió forinttal kellene többet visszafizetni rá.

Mindezt úgy, hogy a THM értéke ezt a hatást nem tükrözné, hiszen az egy éves költségmutató, márpedig a futamidő kitolása nincs feltétlenül hatással az éves költségek százalékos nagyságára.

Van értelme ettől függetlenül a hosszabb futamidőnek, hiszen a részletek számának növelésével együtt jár a törlesztők összegének csökkenése is. (Jelen esetben a 20 éves futamidejű kölcsön havi részlete 126 500 forint, míg a 25 éves hitelre havonta 111 ezer forintot kellene fizetni.) Ez a csökkenés pedig kifejezetten előnyös lehet a havi teher kalkulálásakor: elképzelhető, hogy csak hosszabb futamidő mellett férhetne bele a jövedelembe az igényelt hitelösszeg.

Éppen ezért a Bankmonitor szakértői azt javasolják, hogy minden hiteligénylés előtt álló gondolja át, hogy mekkora törlesztőt tudna biztonságosan bevállalni és ennek megfelelően válasszon a felvenni kívánt kölcsön összegéhez futamidőt. Ezzel a havi kiadások is kordában tarthatók és a teljes visszafizetendő összeg sem szalad el túlságosan.