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HelloVidék

Megdöbbentő bűntény rázta meg a békés magyar falut: kutyák altatásához használt méreggel ölhettek

HelloVidék
2026. június 16. 09:42

Döbbenetes nyomozás zajlik a Bács-Kiskun vármegyei Dunapatajon: a rendőrség négy elhunyt földi maradványainak exhumálását rendelte el, mert felmerült a gyanú, hogy több idős ember halála mögött súlyos bűncselekmény állhat. A településen egyre több találgatás kering, a hatóságok azonban egyelőre csak annyit erősítettek meg, hogy az ügyben nyomozás folyik. 

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Példa nélküli gyilkosságsorozat tartja lázban a Bács-Kiskun vármegyei Dunapatajt. A rendőrség több gyanús haláleset körülményeit vizsgálja, ennek részeként pedig négy korábban eltemetett ember földi maradványait exhumálják a település temetőiben. Az eljárás idejére a temetőket is lezárják, a sírok látogatása és a temetések megtartása sem lesz lehetséges.

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A nyilvánosság számára először a 444 számolt be arról, hogy a hatóságok több, az elmúlt időszakban történt halálesetet vizsgálnak felül. Az értesülést Dunapataj polgármestere és a helyi temetkezési vállalkozó is megerősítette, ugyanakkor a nyomozás érdekeire hivatkozva részleteket nem közöltek.

Mit tudni az ügyről?

A sajtóban megjelent információk szerint az érintettek egyedül élő, idős emberek voltak, akiknek halála elsőre természetesnek tűnhetett. Később azonban olyan körülmények merültek fel, amelyek miatt a rendőrség szükségesnek látta a halálesetek újbóli vizsgálatát. Több lap is arról írt, hogy a nyomozók egy esetleges vagyon elleni indítékot is vizsgálhatnak, ugyanakkor erről hivatalos rendőrségi tájékoztatás egyelőre nem jelent meg.

A Baon beszámolója szerint helyi szóbeszédek különböző mérgezési módszereket is emlegetnek, köztük kutyák altatására használt szerek alkalmazását. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy ezt sem a rendőrség, sem más hivatalos szerv nem erősítette meg, így jelenleg csak ellenőrizetlen információnak tekinthető.

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Egyelőre több a kérdés, mint a válasz

A Dunapatajon terjedő találgatások ellenére jelenleg egyetlen dolog tekinthető biztosnak: a rendőrség több haláleset ügyében vizsgálódik, és ennek részeként négy holttest exhumálását rendelte el. A mérgezésről, esetleges elkövetőkről vagy sorozatos bűncselekményről szóló értesülések egyelőre nem nyertek hivatalos megerősítést.

A következő napokban az igazságügyi szakértők vizsgálatai adhatnak választ arra, hogy valóban bűncselekmény történt-e, vagy a gyanúsnak tűnő halálesetek mögött más okok állnak. Addig a dunapataji ügy továbbra is az ország egyik legrejtélyesebb folyamatban lévő nyomozásának számít.
Címlapkép: Getty Images
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