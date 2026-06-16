Kósa Dániel kertészmérnök segítségével eláruljuk, mit érdemes tudni az egyre népszerűbb irányzatról, a szárazkertről, és hogyan alakíthatunk ki saját zöld oázisunk.
Megdöbbentő bűntény rázta meg a békés magyar falut: kutyák altatásához használt méreggel ölhettek
Döbbenetes nyomozás zajlik a Bács-Kiskun vármegyei Dunapatajon: a rendőrség négy elhunyt földi maradványainak exhumálását rendelte el, mert felmerült a gyanú, hogy több idős ember halála mögött súlyos bűncselekmény állhat. A településen egyre több találgatás kering, a hatóságok azonban egyelőre csak annyit erősítettek meg, hogy az ügyben nyomozás folyik.
Példa nélküli gyilkosságsorozat tartja lázban a Bács-Kiskun vármegyei Dunapatajt. A rendőrség több gyanús haláleset körülményeit vizsgálja, ennek részeként pedig négy korábban eltemetett ember földi maradványait exhumálják a település temetőiben. Az eljárás idejére a temetőket is lezárják, a sírok látogatása és a temetések megtartása sem lesz lehetséges.
A nyilvánosság számára először a 444 számolt be arról, hogy a hatóságok több, az elmúlt időszakban történt halálesetet vizsgálnak felül. Az értesülést Dunapataj polgármestere és a helyi temetkezési vállalkozó is megerősítette, ugyanakkor a nyomozás érdekeire hivatkozva részleteket nem közöltek.
Mit tudni az ügyről?
A sajtóban megjelent információk szerint az érintettek egyedül élő, idős emberek voltak, akiknek halála elsőre természetesnek tűnhetett. Később azonban olyan körülmények merültek fel, amelyek miatt a rendőrség szükségesnek látta a halálesetek újbóli vizsgálatát. Több lap is arról írt, hogy a nyomozók egy esetleges vagyon elleni indítékot is vizsgálhatnak, ugyanakkor erről hivatalos rendőrségi tájékoztatás egyelőre nem jelent meg.
A Baon beszámolója szerint helyi szóbeszédek különböző mérgezési módszereket is emlegetnek, köztük kutyák altatására használt szerek alkalmazását. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy ezt sem a rendőrség, sem más hivatalos szerv nem erősítette meg, így jelenleg csak ellenőrizetlen információnak tekinthető.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,62 százalékos THM-el, havi 221 733 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank ahol 6,71%, az UniCredit Banknál 6,78%, az Ersténél 6,82, míg a CIB Banknál 6,89%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Egyelőre több a kérdés, mint a válasz
A Dunapatajon terjedő találgatások ellenére jelenleg egyetlen dolog tekinthető biztosnak: a rendőrség több haláleset ügyében vizsgálódik, és ennek részeként négy holttest exhumálását rendelte el. A mérgezésről, esetleges elkövetőkről vagy sorozatos bűncselekményről szóló értesülések egyelőre nem nyertek hivatalos megerősítést.
A következő napokban az igazságügyi szakértők vizsgálatai adhatnak választ arra, hogy valóban bűncselekmény történt-e, vagy a gyanúsnak tűnő halálesetek mögött más okok állnak. Addig a dunapataji ügy továbbra is az ország egyik legrejtélyesebb folyamatban lévő nyomozásának számít.
A hosszú, aszályos tavasz után végre biztató jelek mutatkoznak a dunántúli erdőkben: rókagombát, vargányát és őzlábgombát is találnak az ügyes gombászok.
Hétfőtől tilos a kerékpározás, a rollerezés, valamint a kutyasétáltatás a zamárdi Nagystrand sétányán.
83 évesen meghalt Somogyi Győző, Kossuth-díjas grafikus és festő, a Nemzet Művésze – közölte a Káli Medence Környezetvédelmi Társaság, amelynek Somogyi egyik alapítója és elnöke...
Régen köpesztőbulikat szerveztek az asszonyok, ma már a héj nélküli olajtököt termesztik. Mi pedig egy pajtában találtuk magunkat, ahol a Tök Jó Porta házigazdáival.
Nemzetközi hírű előadók, történelmi hangszerek és különleges hangversenyek várják a közönséget június 26. és július 4. között a 42. Régi Zenei Napok Fesztiválon.
Bográcsban született legenda: ezt ették az alföldi pásztorok, ha nem volt más csak szalonna és tészta
A pergelt leves titka: alig kell hozzá valami, mégis tartalmas, sűrű egytálétel. Ha pedig nincs ötlet a hétvégi bográcsozáshoz, ez az egyik legegyszerűbb és legbiztosabb...
A nyári szezon közeledtével több fejlesztés is befejeződött a szigligeti strandon. Megújult a büfésor környezete, átépítették a parkolót, új sportpályákat is kialakítottak...
Újabb medve jelenlétére utaló bejelentés érkezett Magyarországon: ezúttal a Heves vármegyei Nagytálya külterületén találtak olyan nyomokat, amelyek akár barnamedvére is utalhatnak.
Bőséges irodalmi, zenei, képzőművészeti, színházi közösségi és gasztronómiai programokat kínál június 12. és 16. között a Bloomsday Szombathelyen.
Több milliárd forintos víziközmű-fejlesztést készítenek elő Balatonalmádiban, amely alapjaiban változtathatja meg a térség ivóvízellátását.
Különleges éjszakai felfedezés: apró, védett cukiságokra bukkantak egy hazai nemzeti parkban + Videó
Alig néhány centiméteres, pelyhes bíbicfiókák rejtőztek a nedves fű között, amikor a természetvédelmi őrök éjszakai felmérés közben rájuk bukkantak a Nagykőrösi őrkerületben.
Példátlan intézkedésekre lehet szükség az afrikai sertéspestis megfékezése érdekében. Egy fertőzött sertéstelep környezetében a teljes vaddisznóállomány felszámolását rendelték el
Kern Andrással, Hernádi Judittal és Csuja Imrével csábít a vidéki színházi nyár: ezeket kár kihagyni
Június 26-án veszi kezdetét az egész nyáron át tartó zsámbéki sorozat, melynek a Zichy-kastély és egy alkalommal a romtemplom ad helyet.
Különleges vendég költözött a vidéki tófürdőre: végül kilakoltatták a négylábú „fürdőmestert” + Videó
Nem mindennapi vendég költözött a szombathelyi Tófürdő területére: egy hód jelent meg a strandnál a nyitás előtti munkálatok idején.
Újabb fontos lépést tettek a Balaton őshonos élővilágának megőrzéséért: több ezer előnevelt menyhal került a tóba a napokban.
Új időpontban startol a népszerű dunántúli fesztivál: Azahriah, a Halott Pénz, a Wellhello már biztosan ott lesz
Új időpontban - június 19-21. között - rendezik meg a Fezen fesztivált, a székesfehérvári rendezvény indítja a nyári fesztiválszezont.
Több mint 12 milliárd forint értékű közlekedési infrastruktúra fejlesztési program valósulhat meg három különböző forrásból a következő egy év során Szombathelyen.
A BYD szegedi beruházásánál a csúszás már megközelíti az egy évet, miközben a helyszíni beszámolók szerint az építkezés tempója is lassult.
-
A szépségápolásra a gazdasági nehézségek ellenére sem sajnálják a pénzt a magyarok + Videó
Miközben sok kiskereskedelmi vállalat a fogyasztás lassulásával küzd, a szépségipar továbbra is szárnyal Magyarországon.
-
Rengeteg magyarnak könnyítheti meg az életét ez az új app: sokan nem is tudják, mennyit nyerhetnek vele
Egyetlen applikációban kezelhetők a különböző bankszámlák.