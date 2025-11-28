A tatai képviselők végre döntöttek: a város él az elővásárlási jogával, így önkormányzati kézbe kerülhet a történelmi jelentőségű várárok Tóváros felé eső szakasza.
Gyászba borult Miskolc: meghalt Lehoczki László, a legendás mentőkutya, Mancs gazdája
Hosszú, méltósággal viselt betegség után elhunyt Lehoczki László, a Spider Mentőcsoport alapítója és Mancs gazdája, akinek neve örökre összeforrt a hazai mentőkutyás tevékenységgel. A magyar katasztrófamentés egyik ikonikus alakját családja jelentette be csütörtökön.
Gyászol Miskolc és a teljes mentőkutyás közösség: csütörtökön meghalt Lehoczki László, a legendás Mancs mentőkutya gazdája, a Spider Miskolci Speciális és Felderítő Mentőcsoport alapítója – adta hírül a Boon.hu. A 67 évesen elhunyt kutyakiképző halálhírét családja közölte.
Lehoczki László neve évtizedeken át összeforrt a magyar katasztrófamentéssel. Villanyszerelőből lett az ország egyik legismertebb mentőkutyás szakembere, pályáját pedig az tette világhírűvé, amikor legendás kutyája, Mancs 1999-ben csodával határos módon kimentett egy hároméves kislányt az izmiti földrengés romjai alól.
A Spider Mentőcsoport alapítója, több száz életmentés motorja
Lehoczki 1996-ban hozta létre a Spider Mentőcsoportot, amely azóta évente több mint száz riasztást teljesít itthon és külföldön. A csapat munkája a törökországi, romániai, szerbiai és hazai katasztrófák során vált meghatározóvá, Lehoczki pedig szakmai felkészültsége, embersége és kitartása miatt a mentőkutyás közösség egyik legfontosabb alakjává vált.
Munkásságát számos rangos elismeréssel jutalmazták:
- Európai Polgári Díj
- Pro Urbe-díj
- Miskolc díszpolgára
- Magyar Arany Érdemkereszt
Mancs, a hős kutya, akinek nevét a világ is megismerte
Mancs egy ország kedvence lett, és a mentőkutyák jelképe Magyarországon. Az okos és rendkívül érzékeny német juhászkutya több bevetésen is bizonyította képességeit, az izmiti mentés után pedig a nemzetközi média is felfigyelt rá. Mancsot 2006-ban, 14 éves korában kellett elaltatni, miután egészsége menthetetlenné vált.
Lehoczki László nemcsak Mancs révén, hanem egész szakmai életével példát mutatott arról, mit jelent szolgálni, segíteni és emberséggel jelen lenni a legnehezebb helyzetekben. Öröksége a Spider Mentőcsoport mindennapi munkájában, tanítványain, és a róla és Mancsról szóló történetekben él tovább. A gyászoló család és a mentőkutyás közösség egyaránt arra kér mindenkit, hogy emlékezzenek Lehoczki Lászlóra úgy, ahogyan ő is élt: csendesen, tisztelettel, másokért dolgozva.
Címlapkép: Facebook
