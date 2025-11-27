2025. november 27. csütörtök Virgil

Fotó: Komárom-Esztergom Vármegyei Horgászegyesületek Szövetsége
HelloVidék

Ekkora kapást, nézzétek! Giga ragadozókra horgásztak az év utolsó hazai versenyén + Fotók

HelloVidék
2025. november 27. 19:45

A Duna neszmélyi mellékágában rendezte meg a KEMHESZ évadzáró versenyét, melynek rangját jelzi, hogy az egész országból érkeztek résztvevők. A horgászok egy része a verseny előtt hetekig készült, feltérképezve a mellékágban élő halak kapókedvét, méretét, a halfajok jelenlétét.

A VI. Páros Dunai Csónakos Pergető Horgászversenyen csak a ragadozó halak számítottak bele az eredménybe és nem a súly, hanem a kifogott halak hosszúsága alapján dőlt el a verseny. A szervezők minden érvényes halfajra meghatározták a minimumot, ami alatt nem lehetett figyelembe venni a fogást. Kíméletes tárolás és mérlegelés után mindegyik példányt visszaengedték az élőhelyére - derült ki a Komárom‑Esztergom Vármegyei Horgászegyesületek Szövetsége (KEMHESZ) sajtóközleményéből.

Ahogy írták, ősszesen 23 páros indult a versenyen, a csónakok egész nap viszonylag jó időben mozogtak a 13 kilométeres Duna-szakaszon. Több utánpótlás korú páros is nevezett és kimondottan eredményesen szerepeltek A KEMHESZ már az előző napon kikötési lehetőséget biztosított a hajóknak, hogy a kezdéskor elkerüljék a tumultust.

Schmidt-Kovács Bence, a KEMHESZ szakmai igazgatója elmondta, minden halfaj előfordult a fogások között. A mély vizekkel, kövezésekkel, és vízátfolyásokkal rendelkező szakaszon műcsalikkal, gumihalakkal cserkésztek a ragadozókra. Különlegességnek számított egy öt kilogrammos csuka, jellemzően balin, kősüllő, sügér és süllő akadt a horogra és egy kisebb harcsát is fogtak.

Az első helyet a Szénrakodó II-es csapat (Felföldi Béla és Sztipics Balázs) szerezte meg 730 centivel, második lett a Plastic Dream csapata (Farkas Csaba és Nagy Adrián) 562 centivel, a dobogó harmadik fokára a Csőri Csali csapata (Csöregi Balázs és Miljof Zoltán) állhatott fel, 518 centiméteres összfogással.

A további helyezettek: IV. Szénrakodó I. (Trexler Bálint és Vénusz Zsombor), 444 centiméter, V. Sügér (Beke Samu és Lendvai Péter), 410 centiméter, VI. Süllő Szektor (Majba Béla és Ortmann László), 347 centiméter.

Zoltai Dániel, a KEMHESZ elnöke elmondta, a kedvező törvényi szabályozásnak, az államilag is támogatott telepítéseknek és a szövetség tudatos gazdálkodásának köszönhetően bőségesen van hal a Dunában. A szövetséghez rendszeresen érkeznek fotók, jelentős fogásokról a neszmélyi Duna-ágból, az ország távolabbi tájairól is megéri ide eljönni, és napijegyet váltani.

A szövetség biztatja tagjait a természetes vizeken való horgászatra, hiszen annál izgalmasabb dolog nincs, mikor a kapás pillanatában nem tudja a horgász, milyen halfajjal küzdhet fárasztás közben.

Címlapfotó: Komárom-Esztergom Vármegyei Horgászegyesületek Szövetsége
