A JYSK Magyarországon immár nyolcadik éve dönt úgy, hogy december 24-én zárva tartja üzleteit, hogy a munkatársak az ünnepet családjukkal tölthessék.
Vége a bezárásnak, kinyitott a vidéki város kedvenc fürdője: videón a megújult medencék
Pár hét kényszerpihenő után újra birtokba vehetik a miskolciak kedvenc fürdőjüket: november 3-án ismét megnyitott a Selyemréti Strandfürdő, miután befejeződtek az őszi karbantartási és felújítási munkák.
A Miskolci Fürdők Kft. közleménye szerint az október 24. és november 2. közötti zárvatartás alatt alapos nagytakarítást és műszaki karbantartást végeztek. Felújították az úszómedencét fedő szerkezet oldalfalait, megtisztították a medencéket, vízforgató- és légkezelő rendszereket, valamint több ponton energetikai korszerűsítés is történt - írta a Boon.hu.
A város egyik legrégebbi strandja minden évben az őszi iskolai szünet idején zár be rövid időre, hogy a sportolók és iskolások pihenőidejében elvégezhessék a szükséges munkákat – így a látogatók már a téli szezonban is komfortosabb környezetben fürdőzhetnek.
A karbantartási időszak alatt a bérletes vendégek sem maradtak vízi élmények nélkül: az Ellipsum Élményfürdőben két alkalommal ingyenes, háromórás belépést kaptak, ráadásul a strand meghosszabbította a bérletek érvényességét is a zárvatartás napjaival.
A Selyemréti Strandfürdő a város egyik ikonikus közösségi helyszíne: a 20. század eleje óta működik, és mára a helyiek egyik legfontosabb közösségi tere lett. Az újranyitás után újra várják a vendégeket az úszó-, termál- és élménymedencék, a szaunavilág és a reggeli úszóprogramok is.
