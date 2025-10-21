Ez lehet a Balaton eljövendő aranya: a kitartás meghozta gyümölcsét, már préselik a magyar olívát

Elkezdődött a Balaton nyugati medencéjében a következő ütemű iszapkotrás. Jelenleg a Siófoki-öbölben dolgoznak a kotróhajók, összesen mintegy 50 ezer köbméter üledéket távolítanak el.
Még 2021 telén adott a HelloVidék hírt arról, hogy elkészült az első hazai termésből sajtolt extra szűz olívaolaj, ami bio minősítésű, de az igazi kuriozitás mégis az, hogy minden egyes bogyója a Balaton-felvidék dűlőin termett. Az úttörő olajkészítő Török Csaba, a 2HA Szőlőbirtok és Pincészet tulajdonosa, aki szerelemből lassan több mint egy évtizede vágott bele az „olajbogyó bizniszbe”. Üzletről azonban szó sincs, részéről ez egyfajta klimatikus kísérlet, ami a hazai szőlészet számára is hasznos tanulsággal szolgálhat.
Ahogy a Veol.hu cikkéből is kiderül, a magyar olívaolaj történet 2006-ban kezdődött, amikor Török Csaba három olajfacsemetét kapott egy spanyol ismerősétől. „Kettő az első tél után elpusztult, a harmadik viszont újra kihajtott. Ez adott lendületet – meséli. – Ha a borászatunk Toszkán eredetű szőlőfajtákkal jól boldogul, miért ne próbálkozhatnék olajfákkal is?”
Az első évek azonban kemény leckét adtak: a mediterrán növények nehezen viselték a hideget, és több száz facsemetét vesztett el. „Kontármódon vágtam bele – mondja Csaba mosolyogva. – De nem adtam fel. Újrakezdtem, és közben kutattam, melyik fajták bírják legjobban a telet.”
Ma már mintegy 500 olajfa nő a 2HA birtok különböző dűlőin, 14 fajtából
Török Csaba szerint ez nem csupán hóbort, hanem komoly agrárkísérlet: „Célom bebizonyítani, hogy az olajfa képes alkalmazkodni a magyar klímához. Más lelkes gazdákkal – baranyai és zalai termelőkkel – tapasztalatot, oltóágakat és ötleteket cserélünk.”
Az első, teljes egészében magyar olívaolaj 2022-ben került piacra. „Ez már nem csak egy kuriózum – mondja Csaba. – Egy fát bárki tud nevelni dísznek, de százat már nem lehet a kandalló mellé beállítani. Most már van gazdasági értelme is.”
A borász szerint az olajfa és a szőlő természetes szövetségesei egymásnak. „A melegebb, köves talaj mindkettőnek ideális, és az éves munkaritmusuk is jól kiegészíti egymást. A szőlőt télen metszük, az olajfát tavasszal; a szőlőt szeptemberben szüreteljük, az olajbogyót október–novemberben. Így az egyik munka szinte átfolyik a másikba.”
