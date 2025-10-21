2025. október 21. kedd Orsolya
10 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Picking Olives from a tree with a small rake- close up view
HelloVidék

Ez lehet a Balaton eljövendő aranya: a kitartás meghozta gyümölcsét, már préselik a magyar olívát

HelloVidék
2025. október 21. 17:15

Badacsony lankáin nemcsak a szőlőtőkék zöldellnek, hanem apró olajfák is, amelyekből megszületett Magyarország első hazai olívaolaja. Török Csaba borász éveken át kísérletezett, míg a 2HA Pincészet birtokán az első teljesen magyar termésű olajpalack elkészült.

Még 2021 telén adott a HelloVidék hírt arról, hogy elkészült az első hazai termésből sajtolt extra szűz olívaolaj, ami bio minősítésű, de az igazi kuriozitás mégis az, hogy minden egyes bogyója a Balaton-felvidék dűlőin termett. Az úttörő olajkészítő Török Csaba, a 2HA Szőlőbirtok és Pincészet tulajdonosa, aki szerelemből lassan több mint egy évtizede vágott bele az „olajbogyó bizniszbe”. Üzletről azonban szó sincs, részéről ez egyfajta klimatikus kísérlet, ami a hazai szőlészet számára is hasznos tanulsággal szolgálhat.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Ahogy a  Veol.hu cikkéből is kiderül, a magyar olívaolaj történet 2006-ban kezdődött, amikor Török Csaba három olajfacsemetét kapott egy spanyol ismerősétől. „Kettő az első tél után elpusztult, a harmadik viszont újra kihajtott. Ez adott lendületet – meséli. – Ha a borászatunk Toszkán eredetű szőlőfajtákkal jól boldogul, miért ne próbálkozhatnék olajfákkal is?”

Az első évek azonban kemény leckét adtak: a mediterrán növények nehezen viselték a hideget, és több száz facsemetét vesztett el. „Kontármódon vágtam bele – mondja Csaba mosolyogva. – De nem adtam fel. Újrakezdtem, és közben kutattam, melyik fajták bírják legjobban a telet.”

Elkészült az első magyar olívaolaj: teljesen bio, a Balatonnál sajtolják
EZ IS ÉRDEKELHET
Elkészült az első magyar olívaolaj: teljesen bio, a Balatonnál sajtolják
Az úttörő olajkészítő Török Csaba, aki szerelemből lassan több mint egy évtizede vágott bele az „olajbogyó bizniszbe”. Üzletről azonban szó sincs, részéről ez egyfajta klimatikus kísérlet.

Ma már mintegy 500 olajfa nő a 2HA birtok különböző dűlőin, 14 fajtából

Török Csaba szerint ez nem csupán hóbort, hanem komoly agrárkísérlet: „Célom bebizonyítani, hogy az olajfa képes alkalmazkodni a magyar klímához. Más lelkes gazdákkal – baranyai és zalai termelőkkel – tapasztalatot, oltóágakat és ötleteket cserélünk.”

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Az első, teljes egészében magyar olívaolaj 2022-ben került piacra. „Ez már nem csak egy kuriózum – mondja Csaba. – Egy fát bárki tud nevelni dísznek, de százat már nem lehet a kandalló mellé beállítani. Most már van gazdasági értelme is.”

A borász szerint az olajfa és a szőlő természetes szövetségesei egymásnak. „A melegebb, köves talaj mindkettőnek ideális, és az éves munkaritmusuk is jól kiegészíti egymást. A szőlőt télen metszük, az olajfát tavasszal; a szőlőt szeptemberben szüreteljük, az olajbogyót október–novemberben. Így az egyik munka szinte átfolyik a másikba.”
Címlapkép: Getty Images
#magyar termék #szőlő #kísérlet #mezőgazdaság #borász #pincészet #hellovidék #balaton-felvidék #olívaolaj

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:15
17:04
16:54
16:44
16:34
Pénzcentrum
Megvan a dátum, mikor érjük utol Ausztriát: brit kutatás igazolja, pár év és a magyar gazdaság lenyomja a nyugati bezzegországokat
Súlyos összeget spórolhat, aki időben lép a pénzével: gyorsan kell dönteni, itt az érintett bankok listája
Ezek a legbarátságosabb országok Európában 2025-ben: Magyarország a fasorban sincs
Roham indul a hosszú hétvégén, csurig lesznek a wellness szállók: brutál pénzt költenek a családok
Most érkezett! Tűz ütött ki a MOL százhalombattai finomítójánál: itt vannak a részletek
NAPTÁR
Tovább
2025. október 21. kedd
Orsolya
43. hét
Október 21.
Földünkért világnap
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Elvonultan él, itt lelt menedékre a Halhatatlanok Társulatának új tagja: “A lelkem mélyén vidéki ember vagyok”
2
4 hete
Most érkezett! Brutálisan megverték a Nemzeti Színház egykori színészét: sérülései megrázóak
3
2 hete
Megszereztük a palócleves eredeti receptjét: kevesen tudják, hogy valójában így készül
4
2 hete
Kiégtek a multinál, és jurtába költöztek a Balaton-felvidéken – videón mutatják meg új életüket
5
5 napja
Ennyi volt, lehúzza a rolót Csernus Imre egri étterme: kiderült, ez nyílik majd a helyén
PÉNZÜGYI KISOKOS
Túlbiztosítás
ha a biztosítási összeg nagyobb, mint a vagyontárgy tényeleges értéke, a biztosítási szerződésnek az a része, amely a tényleges érték fölötti összegre vonatkozik - semmis. Totálkár esetén a biztosító térítési kötelezettségének felső határa a tényleges érték lesz a káronszerzés tilalma miatt.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 21. 16:54
Most érkezett! Elképesztő bejelentést tett a Kreml: lehet, hogy elmarad a budapesti csúcstalálkozó?
Pénzcentrum  |  2025. október 21. 16:44
Nagyon fontos dologról döntött Ausztria: tízezernyi magyar ingázót érint ez a határon
Agrárszektor  |  2025. október 21. 16:34
Gyakran veszel gyümölcslevelet? Akkor ezzel nem árt tisztában lenned