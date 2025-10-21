Ez lehet a Balaton eljövendő aranya: a kitartás meghozta gyümölcsét, már préselik a magyar olívát

Badacsony lankáin nemcsak a szőlőtőkék zöldellnek, hanem apró olajfák is, amelyekből megszületett Magyarország első hazai olívaolaja. Török Csaba borász éveken át kísérletezett, míg a 2HA Pincészet birtokán az első teljesen magyar termésű olajpalack elkészült.

Még 2021 telén adott a HelloVidék hírt arról, hogy elkészült az első hazai termésből sajtolt extra szűz olívaolaj, ami bio minősítésű, de az igazi kuriozitás mégis az, hogy minden egyes bogyója a Balaton-felvidék dűlőin termett. Az úttörő olajkészítő Török Csaba, a 2HA Szőlőbirtok és Pincészet tulajdonosa, aki szerelemből lassan több mint egy évtizede vágott bele az „olajbogyó bizniszbe”. Üzletről azonban szó sincs, részéről ez egyfajta klimatikus kísérlet, ami a hazai szőlészet számára is hasznos tanulsággal szolgálhat.

Ahogy a Veol.hu cikkéből is kiderül, a magyar olívaolaj történet 2006-ban kezdődött, amikor Török Csaba három olajfacsemetét kapott egy spanyol ismerősétől. „Kettő az első tél után elpusztult, a harmadik viszont újra kihajtott. Ez adott lendületet – meséli. – Ha a borászatunk Toszkán eredetű szőlőfajtákkal jól boldogul, miért ne próbálkozhatnék olajfákkal is?”

Az első évek azonban kemény leckét adtak: a mediterrán növények nehezen viselték a hideget, és több száz facsemetét vesztett el. „Kontármódon vágtam bele – mondja Csaba mosolyogva. – De nem adtam fel. Újrakezdtem, és közben kutattam, melyik fajták bírják legjobban a telet.”

EZ IS ÉRDEKELHET Elkészült az első magyar olívaolaj: teljesen bio, a Balatonnál sajtolják Az úttörő olajkészítő Török Csaba, aki szerelemből lassan több mint egy évtizede vágott bele az „olajbogyó bizniszbe”. Üzletről azonban szó sincs, részéről ez egyfajta klimatikus kísérlet.

Ma már mintegy 500 olajfa nő a 2HA birtok különböző dűlőin, 14 fajtából

Török Csaba szerint ez nem csupán hóbort, hanem komoly agrárkísérlet: „Célom bebizonyítani, hogy az olajfa képes alkalmazkodni a magyar klímához. Más lelkes gazdákkal – baranyai és zalai termelőkkel – tapasztalatot, oltóágakat és ötleteket cserélünk.”

Az első, teljes egészében magyar olívaolaj 2022-ben került piacra. „Ez már nem csak egy kuriózum – mondja Csaba. – Egy fát bárki tud nevelni dísznek, de százat már nem lehet a kandalló mellé beállítani. Most már van gazdasági értelme is.”

A borász szerint az olajfa és a szőlő természetes szövetségesei egymásnak. „A melegebb, köves talaj mindkettőnek ideális, és az éves munkaritmusuk is jól kiegészíti egymást. A szőlőt télen metszük, az olajfát tavasszal; a szőlőt szeptemberben szüreteljük, az olajbogyót október–novemberben. Így az egyik munka szinte átfolyik a másikba.”