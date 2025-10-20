2025. október 20. hétfő Vendel
Részlet a denevér lábáról és lábujjairól, amint a sziklákba kapaszkodik. A kis patkósdenevér (Rhinolophus hipposideros)
HelloVidék

Batman-akció a Balaton partján: így mentették a kis szárnyas hősöket + Fotók

HelloVidék
2025. október 20. 11:15

Nem mindennapi mentőakció zajlott Balatonalmádiban: a Bakonyi Denevérvédelmi Alapítvány önkéntesei 18 fehérszélű törpedenevért szabadítottak ki egy felújítás alatt álló házból. Az apró szárnyasok így ismét biztonságban folytathatták éjszakai portyájukat.

A Bakonyi Denevérvédelmi Alapítvány önkéntesei gyors és profi beavatkozással 18 fehérszélű törpedenevért (Pipistrellus kuhlii) mentettek ki egy balatonalmádi ingatlannál, ahol javítási munkák veszélyeztették az apró állatokat - tette közzé az alapítvány Facebook-bejegyzésében.

Az alapítvány a kommentekre reagálva hangsúlyozta: a fehérszélű törpedenevér esetében a veszettség átvitele rendkívül ritka, de aki nem rendelkezik tapasztalattal, soha ne próbálja kézzel megfogni a denevéreket – mindig kesztyűt vagy megfelelő védőeszközt kell használni, és szakemberhez kell fordulni.

Miért fontos a fehérszélű törpedenevér?

A Magyar Madártani és természetvédelmi Egyesület (MME) szerint fehérszélű törpedenevér hazánkban is egyre gyakoribb faj, amely a klímaváltozás hatására észak felé terjeszkedik. Kisméretű állat, testhossza 4–4,8 centiméter, testsúlya 4–10 gramm között mozog. Nevét a szárny- és farokvitorla szélén végighúzódó világos szegélyről kapta.

Az állatok éjszakai életmódot folytatnak, főként rovarokkal táplálkoznak, így hatékony természetes rovarirtók. Nyáron a nőstények 20–30 példányból álló kolóniákban élnek, gyakran ikreket hoznak a világra. Teleléskor nem vonulnak el, inkább a nyári menedékhelyek vagy épületek repedéseiben keresnek szállást.
Címlapkép: Getty Images
