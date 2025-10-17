A dubaji Al Habtoor-csoport hosszú távra tervez a magyar fővárosban, amelyet nem kísérleti piacnak, hanem a modern luxus egyik új színterének tekint
EU-s 800 millióból dobják fel az Magyarország legvadregényesebb ártéri erdejét: ezt tervezik
Magyarország egyik legkülönlegesebb ártéri erdejében, a Gemencben új fejezet kezdődik: több mint 799,9 millió forintos beruházás indul a Gemenci Ökoturisztikai Központ és az Erdei Vasút fejlesztésére.
Nagyszabású fejlesztés indul a Gemenci Ökoturisztikai Központban és a híres Erdei Vasútnál. A több mint 799 millió forintos beruházás célja, hogy a Duna árterének varázslatos vidékét a látogatók még élménydúsabban, kényelmesebben és fenntarthatóbb módon fedezhessék fel – mindezt úgy, hogy a természet védelme továbbra is elsődleges szempont marad - írta a Lelépő.hu.
A Gemenci Zrt. által elnyert fejlesztés a EU TOP Plusz programjának keretében valósul meg, 100 százalékos, vissza nem térítendő támogatással. A projekt hivatalos neve „Gemenci erdei vasút – Aktív turizmus fejlesztése a Gemenc Zrt.-nél”, amely 2025 őszén indul és várhatóan 2028 tavaszára fejeződik be.
A fejlesztés egyik leglátványosabb eleme az erdei vasút teljes körű modernizálása lesz. Öt személyszállító vasúti kocsi és két C50-es dízelmozdony újul meg, miközben a legendás Rezét gőzös is visszanyeri régi fényét. A pörbölyi állomáson új, fedett kocsiszín épül, amely nemcsak a járművek védelmét szolgálja, hanem esztétikai szempontból is meghatározó eleme lesz a környéknek.
A projekt nem csupán a vasúti fejlesztésekről szól
Az ökoturizmus szerelmesei számára is izgalmas újdonságok érkeznek. Felújítják a Fekete gólya és a Molnárka tanösvényeket, valamint egy új, öt megállópontból álló túraútvonal-hálózat is kialakul, amely Pörbölytől Lassiig vezet. Az útvonal mentén pihenőhelyeket és információs pontokat alakítanak ki, hogy a látogatók mélyebben megismerhessék a térség egyedülálló élővilágát.
Az ökoturisztikai központ környezete is megújul: elektromos járművek számára töltőállomás épül, új játszótér és korszerű turisztikai infrastruktúra létesül. A beruházás célja, hogy a látogatók komfortosabb, mégis természetközelibb módon fedezhessék fel a Gemenci erdő gazdag élővilágát, miközben a fejlesztések minimalizálják a környezet terhelését.
Gemenci erdő a Duna árterének egyik utolsó, természetes állapotban fennmaradt területe
A több mint 18 ezer hektáros, fokozottan védett térség a Duna–Dráva Nemzeti Park része, és hazánk legnagyobb ártéri erdejeként egyedülálló élőhelyet biztosít gímszarvasoknak, fekete gólyáknak és számos ritka növényfajnak.Az itt működő Gemenci Erdei Vasút több mint 30 kilométer hosszan kanyarog Pörbölytől Malomtelelőig, és évtizedek óta a hazai természetjárás egyik legnagyobb vonzereje.
A most induló beruházás ezért nemcsak infrastruktúra-fejlesztés, hanem szemléletváltás is: a cél a természet és a turizmus harmóniájának megteremtése. A korszerűsített vasút, a felújított tanösvények és az új szolgáltatások mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a Gemenc továbbra is az ország egyik legkülönlegesebb, mégis leginkább megőrzött természeti kincse maradjon. Ha minden a tervek szerint halad, a látogatók 2028 tavaszán már egy teljesen megújult Gemenci Ökoturisztikai Központban kezdhetik meg utazásukat.
