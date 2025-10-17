2025. október 17. péntek Hedvig
14 °C Budapest
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Gemenc, unique forest between Szekszard and Baja, Dunaj-Drava National Park, Hungary
HelloVidék

EU-s 800 millióból dobják fel az Magyarország legvadregényesebb ártéri erdejét: ezt tervezik

HelloVidék
2025. október 17. 10:45

Magyarország egyik legkülönlegesebb ártéri erdejében, a Gemencben új fejezet kezdődik: több mint 799,9 millió forintos beruházás indul a Gemenci Ökoturisztikai Központ és az Erdei Vasút fejlesztésére.

Nagyszabású fejlesztés indul a Gemenci Ökoturisztikai Központban és a híres Erdei Vasútnál. A több mint 799 millió forintos beruházás célja, hogy a Duna árterének varázslatos vidékét a látogatók még élménydúsabban, kényelmesebben és fenntarthatóbb módon fedezhessék fel – mindezt úgy, hogy a természet védelme továbbra is elsődleges szempont marad - írta a Lelépő.hu.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Gemenci Zrt. által elnyert fejlesztés a EU TOP Plusz programjának keretében valósul meg, 100 százalékos, vissza nem térítendő támogatással. A projekt hivatalos neve „Gemenci erdei vasút – Aktív turizmus fejlesztése a Gemenc Zrt.-nél”, amely 2025 őszén indul és várhatóan 2028 tavaszára fejeződik be.

A fejlesztés egyik leglátványosabb eleme az erdei vasút teljes körű modernizálása lesz. Öt személyszállító vasúti kocsi és két C50-es dízelmozdony újul meg, miközben a legendás Rezét gőzös is visszanyeri régi fényét. A pörbölyi állomáson új, fedett kocsiszín épül, amely nemcsak a járművek védelmét szolgálja, hanem esztétikai szempontból is meghatározó eleme lesz a környéknek.

A projekt nem csupán a vasúti fejlesztésekről szól

Az ökoturizmus szerelmesei számára is izgalmas újdonságok érkeznek. Felújítják a Fekete gólya és a Molnárka tanösvényeket, valamint egy új, öt megállópontból álló túraútvonal-hálózat is kialakul, amely Pörbölytől Lassiig vezet. Az útvonal mentén pihenőhelyeket és információs pontokat alakítanak ki, hogy a látogatók mélyebben megismerhessék a térség egyedülálló élővilágát.

Az ökoturisztikai központ környezete is megújul: elektromos járművek számára töltőállomás épül, új játszótér és korszerű turisztikai infrastruktúra létesül. A beruházás célja, hogy a látogatók komfortosabb, mégis természetközelibb módon fedezhessék fel a Gemenci erdő gazdag élővilágát, miközben a fejlesztések minimalizálják a környezet terhelését.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Gemenci erdő a Duna árterének egyik utolsó, természetes állapotban fennmaradt területe

A több mint 18 ezer hektáros, fokozottan védett térség a Duna–Dráva Nemzeti Park része, és hazánk legnagyobb ártéri erdejeként egyedülálló élőhelyet biztosít gímszarvasoknak, fekete gólyáknak és számos ritka növényfajnak.Az itt működő Gemenci Erdei Vasút több mint 30 kilométer hosszan kanyarog Pörbölytől Malomtelelőig, és évtizedek óta a hazai természetjárás egyik legnagyobb vonzereje.

A most induló beruházás ezért nemcsak infrastruktúra-fejlesztés, hanem szemléletváltás is: a cél a természet és a turizmus harmóniájának megteremtése. A korszerűsített vasút, a felújított tanösvények és az új szolgáltatások mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a Gemenc továbbra is az ország egyik legkülönlegesebb, mégis leginkább megőrzött természeti kincse maradjon. Ha minden a tervek szerint halad, a látogatók 2028 tavaszán már egy teljesen megújult Gemenci Ökoturisztikai Központban kezdhetik meg utazásukat.
Címlapkép: Getty Images
#vasút #turizmus #fejlesztés #duna #beruházás #erdő #hellovidék #nemzeti park #természetvédelem #gemenc

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:15
11:01
10:54
10:45
10:28
Pénzcentrum
Tényleg kutyának sem fog kelleni a lakásom, ha romlik a közbiztonság? Így árazzák be a félelmet a magyar ingatlanpiacon
Az apa férfi, az anya főz: akkora a gazdasági krízis, hogy még a bezzegországokban sincs nemi egyenlőség
Így lehet Budapest Európa új luxusfővárosa: dubaji elithotel vetette meg a lábát Magyarországon
14. havi nyugdíj: adóemelés, hiánynövelés vagy komoly költségvetési átcsoportosítás lehet az ára a juttatásnak
Ezeken a helyeken napi 1000 forintból élnek az emberek: irtózatos a szegénység, óriásiak a nyomortelepek
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 17. péntek
Hedvig
42. hét
Október 17.
A szegénység elleni küzdelem világnapja
Október 17.
A szellemi kulturális örökség napja
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Elvonultan él, itt lelt menedékre a Halhatatlanok Társulatának új tagja: “A lelkem mélyén vidéki ember vagyok”
2
3 hete
Most érkezett! Brutálisan megverték a Nemzeti Színház egykori színészét: sérülései megrázóak
3
2 hete
Megszereztük a palócleves eredeti receptjét: kevesen tudják, hogy valójában így készül
4
2 hete
Kiégtek a multinál, és jurtába költöztek a Balaton-felvidéken – videón mutatják meg új életüket
5
3 hete
Zsákfaluba költöztek a budapesti művészvilágból: két család így épített új életet a Bakonyban
PÉNZÜGYI KISOKOS
Reorganizáció
egy szervezet vagy tevékenység újraszervezése.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 17. 11:01
Meglepő változás az OTP-nél: novembertől már ezért is fizetniük kell az ügyfeleknek - ennek sokan nem fognak örülni
Pénzcentrum  |  2025. október 17. 10:04
Így lehet Budapest Európa új luxusfővárosa: dubaji elithotel vetette meg a lábát Magyarországon
Agrárszektor  |  2025. október 17. 10:31
Itt a megállapodás, ami jelentős előrelépést hozhat Magyarországon