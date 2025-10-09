2025. október 9. csütörtök Dénes
14 °C Budapest
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Hystrix cristata
HelloVidék

Kutyások, figyelem! Rejtélyes éjszakai betörés a vidéki állatkertben: eltűnt egy egzotikus állat

HelloVidék
2025. október 9. 09:15

Szokatlan incidens borzolta fel a kedélyeket a Jászberényi Állat- és Növénykertben: ismeretlen elkövető(k) hétfő éjszaka átvágták egy karanténhely fémpántját, és kinyitották a ketrec ajtaját, amelyben két dél-afrikai sül tartózkodott. Az eset után az egyik állat eltűnt, a másikat szerencsére sikerült épségben megtalálni.

A Jászberényi Állat- és Növénykert kedden (2025. október 7-én) észlelte, hogy a két hete a Debreceni Állatkertből érkezett sülpár karanténhelyének ajtaja nyitva áll. Bár a lakat zárva volt, az ajtót rögzítő fémszalagot ismeretlen személyek szétvágták. A gondozók a két sül közül már csak az egyiket találták a helyén.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

„Egyértelművé vált, hogy hétfő este 18 óra és kedd reggel 7 óra között illetéktelen személy hatolt be a karanténterületre” – közölte az állatkert.

Az egyik sül megkerült, a másik nyom nélkül eltűnt

Az állatkert dolgozói és önkéntesei azonnal megkezdték a keresést – hőkamerával, valamint a Kutyákkal az Életért Alapítvány nyomkövető kutyájának segítségével is. Az egyik sül végül előkerült, ám a másik állat nyomát csak egy tüskéje jelezte, amelyet az állatkert külső kerítésén találtak meg.

A szakemberek szerint elképzelhető, hogy a kis rágcsáló az állatkert mögötti Zagyva hullámterébe szökött ki. Az is felmerült, hogy a betörő esetleg magával vitte a másik sült, bár erre nincs bizonyíték.

A lakosság segítségét kérik

Az állatkert most a jászberényiek segítségét kéri a keresésben. Aki a környéken – különösen a hűtőgépgyári lakótelep és az állatkert mögötti területek közelében – egy különös, tüskés hátú rágcsálót lát, ne próbálja meg elkapni, hanem hívja az állatkert gondozóját, Parély Viktort a 06-30-686-5507-es telefonszámon.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A dél-afrikai sül éjszaka aktív, jámbor, növényevő állat, amely az emberre nem veszélyes, viszont védekezésképpen hátratolatva kellemetlen szúrásokat okozhat tüskéivel.

Kutyások, figyelem!

Az állatkert külön kéri a környéken kutyát sétáltatókat, hogy ne engedjék el kedvenceiket a Zagyva-parton és az állatkert környékén, nehogy a sül és a kutyák egymásban kárt tegyenek.

„Lehet, hogy a betörő magával vitte az állatot, de amíg nem tudjuk biztosan, mindenki legyen óvatos. Köszönjük a lakosság együttműködését” – zárta közleményét az intézmény.
Címlapkép: Getty Images
#rendőrség #kutya #állatkert #debrecen #betörés #bűncselekmény #rágcsáló #állat #lakosság #segítség #keresés #hellovidék #eltűnés #kutyák #állatok #jászberény

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:46
09:40
09:32
09:18
09:15
Pénzcentrum
Ez lehet 2025 legbiztonságosabb befektetése, nem késő beszállni: tényleg kaszálhat, aki jól taktikázik?
Több mint 600 ezer autósnak repült a gigacsekk idén: nincs menekvés, félmillió forint a felső határ
Fogpótlás, állami támogatással? Felejtsd el, már ezt is csak ritka esetekben fizeti ki a TB
4 órás fusimelóra keresnek télen magyarokat: kényelmes a munka, 30 ezret fizetnek
Durva mézdrágulás a láthatáron: luxus lehet a karácsonyi süti 2025-ben
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 9. csütörtök
Dénes
41. hét
Október 9.
A tojás világnapja
Október 9.
Postai világnap
Október 9.
A látás világnapja
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Elvonultan él, itt lelt menedékre a Halhatatlanok Társulatának új tagja: “A lelkem mélyén vidéki ember vagyok”
2
2 hete
Most érkezett! Brutálisan megverték a Nemzeti Színház egykori színészét: sérülései megrázóak
3
5 napja
Megszereztük a palócleves eredeti receptjét: kevesen tudják, hogy valójában így készül
4
3 napja
Kiégtek a multinál, és jurtába költöztek a Balaton-felvidéken – videón mutatják meg új életüket
5
2 hete
Zsákfaluba költöztek a budapesti művészvilágból: két család így épített új életet a Bakonyban
PÉNZÜGYI KISOKOS
Lehívási árfolyam
Előre rögzített árfolyam, amelyen az opció jogosultja a jövőben élhet opciós jogával.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 9. 06:30
Robban az őszi bírságbomba: 65 ezer forintot perkálhat az a magyar, aki erre nem figyel
Pénzcentrum  |  2025. október 9. 05:36
Ez lehet 2025 legbiztonságosabb befektetése, nem késő beszállni: tényleg kaszálhat, aki jól taktikázik?
Agrárszektor  |  2025. október 9. 09:01
Áramlik be az import marhahús az EU-ba: durva, honnan érkezik