Kutyások, figyelem! Rejtélyes éjszakai betörés a vidéki állatkertben: eltűnt egy egzotikus állat

Szokatlan incidens borzolta fel a kedélyeket a Jászberényi Állat- és Növénykertben: ismeretlen elkövető(k) hétfő éjszaka átvágták egy karanténhely fémpántját, és kinyitották a ketrec ajtaját, amelyben két dél-afrikai sül tartózkodott. Az eset után az egyik állat eltűnt, a másikat szerencsére sikerült épségben megtalálni.
A Jászberényi Állat- és Növénykert kedden (2025. október 7-én) észlelte, hogy a két hete a Debreceni Állatkertből érkezett sülpár karanténhelyének ajtaja nyitva áll. Bár a lakat zárva volt, az ajtót rögzítő fémszalagot ismeretlen személyek szétvágták. A gondozók a két sül közül már csak az egyiket találták a helyén.
„Egyértelművé vált, hogy hétfő este 18 óra és kedd reggel 7 óra között illetéktelen személy hatolt be a karanténterületre” – közölte az állatkert.
Az egyik sül megkerült, a másik nyom nélkül eltűnt
Az állatkert dolgozói és önkéntesei azonnal megkezdték a keresést – hőkamerával, valamint a Kutyákkal az Életért Alapítvány nyomkövető kutyájának segítségével is. Az egyik sül végül előkerült, ám a másik állat nyomát csak egy tüskéje jelezte, amelyet az állatkert külső kerítésén találtak meg.
A szakemberek szerint elképzelhető, hogy a kis rágcsáló az állatkert mögötti Zagyva hullámterébe szökött ki. Az is felmerült, hogy a betörő esetleg magával vitte a másik sült, bár erre nincs bizonyíték.
A lakosság segítségét kérik
Az állatkert most a jászberényiek segítségét kéri a keresésben. Aki a környéken – különösen a hűtőgépgyári lakótelep és az állatkert mögötti területek közelében – egy különös, tüskés hátú rágcsálót lát, ne próbálja meg elkapni, hanem hívja az állatkert gondozóját, Parély Viktort a 06-30-686-5507-es telefonszámon.
A dél-afrikai sül éjszaka aktív, jámbor, növényevő állat, amely az emberre nem veszélyes, viszont védekezésképpen hátratolatva kellemetlen szúrásokat okozhat tüskéivel.
Kutyások, figyelem!
Az állatkert külön kéri a környéken kutyát sétáltatókat, hogy ne engedjék el kedvenceiket a Zagyva-parton és az állatkert környékén, nehogy a sül és a kutyák egymásban kárt tegyenek.
„Lehet, hogy a betörő magával vitte az állatot, de amíg nem tudjuk biztosan, mindenki legyen óvatos. Köszönjük a lakosság együttműködését” – zárta közleményét az intézmény.
