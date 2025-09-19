Kutyák százait kínozta a csöngei horrortelepen: most elítélték a brutális állattenyésztőt

Lezárult Magyarország történetének eddigi legnagyobb állatvédelmi akciója. A Sárvári Járásbíróság két év letöltendő börtönbüntetésre ítélte azt az osztrák állampolgárságú nőt, aki magyarországi ingatlanjain embertelen körülmények között tartott több száz kutyát és más állatot.

Ahogy a HelloVidék is írt róla, az osztrák állampolgárságú nő több magyarországi tanyán, Csönge és Csapod környékén foglalkozott kutyák tenyésztésével. Az állatokat borzalmas körülmények között tartotta, majd Ausztriában próbálta értékesíteni őket. Állatvédők jelentése szerint a helyszíneken „számos állati tetemet” találtak. A hatóságoknak több mint 100 kutyát, 50 juhot és kecskét, valamint négy lovat sikerült élve megmenteniük. Az állatok súlyosan alultápláltak voltak, borzasztó egészségügyi állapotban.

A Vas Vármegyei Kormányhivatal – együttműködésben állatvédő szervezetekkel és társhatóságokkal – Magyarország történetének legnagyobb állatvédelmi akcióját hajtotta végre. Az illegális szaporítótelepekről több száz állatot mentettek ki, az elkövetővel szemben pedig 28,5 millió forintos állatvédelmi bírságot szabtak ki.

Két év letöltendő börtönbüntetésre ítélte a nőt a Sárvári Járásbíróság

A sajtóban „csöngei állatszaporítóként” elhíresült elkövető ügyében az ítélet előkészítő ülésen született, az ügyészi indítvánnyal egyezően - írta a Nyugat.hu. A bírósági ítélet szerint az osztrák nőre:

2 év végrehajtandó szabadságvesztés,

7,5 millió forint pénzbüntetés,

2 év közügyektől való eltiltás,

1,5 millió forint bűnügyi költség megfizetése,

aégleges eltiltás állattartói, állattenyésztői és állatkereskedői tevékenységtől,

a lefoglalt állatok elkobzása,

rekordösszegű állatvédelmi bírság vár.

A nő fellebbezett a hatósági döntés ellen, de a Győri Törvényszék elutasította a kérelmet, így a határozat jogerőre emelkedett.

„A Vas Vármegyei Kormányhivatal, közösen állatvédő szervezetekkel és társhatóságokkal, Magyarország történetének legnagyobb állatvédelmi akcióját hajtotta végre.” – írta közösségi oldalán Vámos Zoltán, Vas vármegye főispánja.













