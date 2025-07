Lebegj bele az éjszakába: 4 különleges helyszínen tér vissza a Libegők Éjszakája 2025-ben

Ha valaha gondoltál arra, hogy nyári éjszakán a korom sötétben, fák fölött lebegve néznéd a csillagokat, vagy csak simán ringatóznál a semmiben, akkor van egy jó hírünk: július 12-én, szombaton újra jön a Libegők Éjszakája, immár 10. alkalommal.

A Libegők Éjszakája rendezvényhez 2025-ben négy pazar helyszín csatlakozott: a Bükk, a Mátra, a Zemplén, és a Budai-hegység is beszállt a lebegésbe. A romantikus éjszakai programot – ami mára afféle nyári klasszikussá nőtte ki magát – 2015 óta szervezi a Chernel István Sí és Turisztikai Klaszter, szóval nem most kezdték.

Emlékszel még, amikor 2019-ben átadták a sástói libegőt? Azóta már hat helyen lehet libegni Magyarországon, de ezen a szombat estén csak négyen kapcsolják fel a reflektorokat.

1. Zugligeti Libegő – Budai-hegység

A budai klasszikust, a Zugligeti Libegőt 1970. augusztus 20-án adták át, azóta is a főváros egyik legizgalmasabb járműve. 15 perc alatt visz fel a János-hegyre, közben 1040 métert tesz meg, 262 méter szintkülönbséget küzd le, és még nevet is közönségszavazáson kapott: így lett simán csak Libegő.

A Libegők Éjszakáján este 19:00-től hajnal 1-ig lehet libegni. Külön erre az alkalomra érvényes retúrjegy: 5.000 Ft/fő, 3 év alatti gyerekek ingyen utaznak. Jegyeket elővételben a Deák téri Földalatti Vasúti Múzeumban lehet venni, a múzeum nyitvatartási idejében. De a helyszínen is lehet majd jegyet venni, készpénzért, a pénztár 17:30-kor nyit.

Az odajutás sem nagy ügy:

291-es busz a Nyugatitól,

R158-as retró busz sűrítve a Széll Kálmán térről.

A parkolás korlátozott, szóval érdemes tömegközlekedni, vagy legalább megnézni a közúti jelzéseket.

2. Sástó – Oxygen Adrenalin Park, Mátra

A Mátra egyik legizgalmasabb pontja: a Sástó. A libegő 2019 májusában indult el, önerőből épült több mint 100 millió forintból. A 2 személyes ülőlift az Oxygen Adrenalin Parkot köti össze a Sástóval. A közelben hotel, kemping, mesterséges tó, kalandpark, és egy csomó adrenalin-növelő eszköz található. (A libegő hossza: kb. 450 méter, Szintkülönbség: 50 méter)

A Libegők Éjszakája Sástón idén július 12-én, szombaton lesz, a libegő pedig ezen a napon reggel 10-től egészen éjfélig jár majd. A pénztárak 23:30-ig lesznek nyitva, és az utolsó felszállás is pontban 23:30-kor történik. A bobpálya melletti büfé szintén éjfélig üzemel, viszont a melegkonyha este fél 7-kor zár, úgyhogy ha ennél valami finomat, ne hagyd az utolsó pillanatra.

Elővételes jegy itt nincs, viszont a nap során bármikor megvásárolt jegyek – helyi nyelven: fityingek – bármikor felhasználhatók. Egy oda-vissza út 2 fityingbe (azaz 2.000 forintba) kerül fejenként, a parkolás pedig 1 fitying (1.000 Ft). Fontos apróság: a kijárathoz meg kell tartani a fityinget, különben lehet nézelődni, de kijutni nem fogsz. A naplemente 20:36-kor várható, és ha lehet, ekkor legyél fent – megéri.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

3. Lillafüredi Libegőpark – Bükk

A Bükk se maradhat ki! A Lillafüredi Libegőpark július 12-én 10:00-től 22:00-ig várja a látogatókat. A nap folyamán többféle programmal is készülnek:

Arcfestés

„Természet hangja” kvíz

Fotófal és fotóverseny

A falatozó 20:00-ig üzemel

Romantikus naplementenézés, családi lazulás, libegőzés a csillagos ég alatt – itt most mindhárom belefér. A libegő a Jávorhegyről indul, és pont elég hosszú ahhoz, hogy élvezd az utat, de ne unj rá:

4. Magas-hegyi Libegő – Sátoraljaújhely

Ha hosszú libegőzésre vágysz, irány Sátoraljaújhely! Itt található ugyanis Magyarország leghosszabb ülőszékes felvonója. A libegő 250 és 480 méter tengerszint feletti magasság között jár, és egyszerre közel 200 utast képes szállítani – szóval nem kell attól tartanod, hogy sokat kell sorban állni, mire feljutsz.

A Magas-hegyi Libegő a Zemplén Kalandpark része, és nem csak a lebegésről szól. A középállomásnál például kiszállhatsz, itt található a kalandpark bejárata, de ha továbbmész a hegyállomásig, ott egy többszintes kilátóból nézelődhetsz.

Itt működik Magyarország egyetlen kabinos felvonója is, amit Dongónak hívnak (igen, tényleg így hívják), és ha extrém vagy, akkor a Sólyom nevű zipline-pályán akár át is csúszhatsz a völgy fölött. Ha ez még nem lenne elég, a völgyállomáson egy hatalmas beltéri mászófal is vár. A Libegők Éjszakáján, 2025. július 12-én, szombaton a sátoraljaújhelyi libegő reggel 10:00-től este 21:00-ig üzemel.

Összegezve: Ha unod már a strandot meg a lángost, akkor itt tehát az új alternatíva: lebegni a fák felett, sötétben, csendben, csillagokkal. Ne maradj le, Libegők Éjszakája csak egyszer van egy évben. Ha még nem próbáltad, most érdemes – ha meg már igen, úgyis visszatérsz:)