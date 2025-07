Világ legnagyobb jurtája, több száz ősmagyar lovassal?! Idén nyáron Bugacon lesz ilyen is

Idén nyáron Bugac ad otthont Európa legnagyobb lovas hagyományőrző rendezvényének. Augusztus 8–10 között a VIII. Ősök Napja ünnepen felépül a világ legnagyobb jurtája, több mint 50 hagyományőrző- és sportesemény, tudományos kiállítás, előadás, valamint több tucat koncert várja a történelem rajongóit.

1100 év óta először láthatja ismét Európa, milyen is lehetett, amikor a sztyeppei lovasnomád civilizáció nemzetségei, törzsei útra keltek. „A Magyarok Bejövetele - nomád vonuláson” több száz lovas, szekerekkel, tevékkel, bivalyokkal, korabeli viseletben idézi majd meg a Kárpát-medence meghódítását.

A legtöbb magyar hagyományőrző csoportot tömörítő és képviselő Magyar Turán Szövetség kezdeményezte a méltóságteljes emlékezést a magyarság őseire. Az Ősök Napját 2011-ben rendezték meg először Bugacon, a Kárpát-medencei magyarság ünnepét azóta minden második évben megtartják.

Nem fesztivál, ünnep

Bár sokan szeretik fesztiválnak nevezni, a szervezők inkább a Kárpát-medence legnagyobb hagyományőrző ünnepségeként emlegetik a rendezvényt. „Ez nem fesztivál, hanem ünnep, amely a magyar ősöknek és a magyar történelem nagy alakjainak állít emléket. Az Ősök Napja mára olyan összekötő kapoccsá vált, ami az egész Kárpát-medencei magyarságot egyesíteni tudja” – fogalmazott Bíró András Zsolt, a rendezvény főszervezője. Hozzátette, hogy az Ősök napja egyfajta tradicionális seregszemle, amelyen harci bemutatók, lovas versenyek és lovas vetélkedők, íjász programok, a magyar-hun-avar örökséget bemutató kiállítások, népzenei és magyar táltos-zenei programok kerülnek a középpontba.

A rendezvénynek otthont adó Bugacon minden évben hatalmas jurtatábor épül, a honfoglalás-kori táborban a kézműves mesterek a fegyverkovácsolás és a bronzöntés tudományát mutatják be a látogatók számára. Az Ősök Sátrában antropológiai-régészeti kiállítás látható majd, amely a hunok, avarok, és a honfoglaló magyarok embertani és tárgyi emlékeit mutatja be. A jurtatáborban felállított előadósátorban a tudományos élet képviselői - régész, antropológus, történész, zenetörténész - szakmai előadásokon osztják meg ismereteiket a honfoglalók viseletéről, fegyverzetéről, az ősi sztyeppei népek istenképéről, kultúrájáról, szokásairól.

A résztvevők megcsodálhatják „A hunok bejövetele” című hatalmas félkörképet is. A több mint 20 méter hosszú festmény, tisztelgés a Kárpát-medencében birodalmat kialakító Atilla nagyfejedelem előtt.

Lovas versenyek és övbirkózó bajnokság

Nincs igazi hagyományőrző rendezvény lovak és íjászat nélkül. Az ünnepi programsorozat három napja alatt a legjobb lovasíjász csoportok mutatják be íjász és lovagló tudásukat Bugacon. A tervek szerint 500-600 lovas és gyalogos hadi hagyományőrző részvételével zajlik majd a tradicionális seregszemle. A hagyományos nomád erőpróbákat is felelevenítik a rendezvényen, amelyeken bárki részt vehet, de Bugacon rendezik meg a magyar övbirkózó nemzeti bajnokságot is.

A páncélos-gyalogosok IX-XI. századi öltözetben, páncélban és fegyverekkel vívnak meg egymással. A harc nem előre megrendezett koreográfia szerint zajlik majd, hanem szabad küzdelem, amely leginkább hasonlít a kor valódi harcaihoz. A szablyavívó versenyen a magyar tradicionális szablyavívás elevenedik fel, a néhány éve kidolgozott hagyományőrző-sport szabályrendszere szerint.

A VIII. Ősök Napján tucatnyi táltosdobos kíséretében megszólaltatják a világ legnagyobb sámándobját. A szervezők szándéka szerint 2025-ben a Kárpát-medencei magyarság együtt élheti át az összetartozás érzését, ismét együtt emlékezhetünk dicső őseinkre.