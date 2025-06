A fél ország ezen röhög: besétált a vidéki erőműbe az urbexes, aztán rendelt egy pizzát + Videó

Egy urbexes YouTuber simán bejutott a Soproni Erőműbe, körbesétált, pizzát rendelt, senki nem kérdezte meg, mit keres ott – a cég szerint most már megerősítették a biztonságot.

Mi történik, ha egy városi felfedező (azaz urbexes) úgy dönt, hogy benéz egy működő (!) erőműbe? Nos, semmi különös – legalábbis a Soproni Erőmű esetében. A NotMe nevű YouTube-csatorna készítője gondolt egyet, átmászott a kerítésen, és bent találta magát az üzemi területen, ahol sem portás, sem biztonsági őr nem kérdezte meg, mit keres ott. Sőt: a második körben még be is engedték a főkapun, és egy pizzát is rendelt magának az erőműbe - írta meg a sztorit elsőként a Telex.

A YouTuber első körben egy lyukon keresztül sétált be, majd amikor egy idő után senki nem jött oda hozzá, kijött, és kapucsengőn visszament – teljesen nyíltan. A második túránál már egyszerűen besétált az első nyitott ajtón, ahol néhány munkás ugyan ott volt, de ők sem kérdeztek semmit. A stream alatt egy ponton meg is jegyezte: „Ez miért volt ennyire egyszerű? Ha terrorista lennék, szétbombázhattam volna az egészet.” A vállalat, azaz az ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. a Telex megkeresésére csak annyit közölt: valóban történt „illetéktelen behatolás”, rendőrségi feljelentést tettek, és azonnali biztonsági intézkedéseket hoztak. Azt viszont nem árulták el, hogyan történhetett meg az egész – illetve hogy a kerítés valóban lyukas-e.