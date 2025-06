Mit keres jetski a Zagyván?! Dühös pecás videózta le a betolakodókat a védett területen

Jetskik zavarták meg a békés horgászatot a Zagyván – egy helyi pecás videóra is vette, ahogy két vízijármű suhan el a természetvédelmi területen. A szokatlan jelenet nemcsak a horgászt, de a közösségi oldalak felhasználóit is megosztotta: vajon szabályos a jetskizés a Zagyván? A kérdésre a rendőrség adott választ.

Egy Szolnok környéki horgász osztotta meg történetét a „Szolnokon Hallottam” Facebook-csoportban, amikor nem várt „betolakodókkal” találkozott a Zagyván: két jetski suhant el a Natura 2000-es területen található folyón. A dühös pecás a beszakadt etetőkosara után kutatva vette észre a járműveket, majd felvételt is készített róluk. De vajon szabályos a jetskizés a Zagyván? Ennek járt utána a Szoljon.hu. Az eset kapcsán a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányságot is megkereste a lap, hogy tisztázzák, lehet-e kisgéphajóval vagy jetskivel közlekedni a Zagyva mellékfolyóján.

András Hunor Lehel rendőr százados, a rendőr-főkapitányság sajtóreferense a lapnak elmondta, hogy a víziközlekedést az érvényben lévő vízi közlekedési rendelet szabályozza. A két jetskit a lajstromszámuk alapján kisgéphajónak minősítették, és a Zagyva mellékfolyóján kisgéphajóval a szabályok betartásával szabad a közlekedés.

„A felvételen látható, hogy a járművek lassan haladnak, a túlparton, a videót készítő személy helyzetéhez képest távolabb közlekednek. Ez alapján a vezetők nem követtek el szabálysértést” – közölte a rendőr százados.

A Natura 2000-es besorolás ugyan szigorú természetvédelmi szabályokat jelent, azonban a víziközlekedési szabályozás és a környezetvédelmi előírások együtt értelmezendők. A szakhatóságok a környezetvédelmi szempontokat is figyelemmel kísérik, ám jelen esetben nem merült fel jogsértés. A horgászok és természetvédők azonban továbbra is óvatosak a jetskik jelenlétével kapcsolatban, hiszen a vízi járművek zajhatása és sebessége károsíthatja a vízi élővilágot, valamint a nyugodt horgászhelyeket is zavarhatja.