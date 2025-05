Kész döbbenet, mit rejt az üresen álló nádfedeles balatoni étterem: kukkantsatok csak be! + Fotók

Egy elhagyatott, nádfedeles balatoni étterembe nézett körül a Spiral Urbex nevű Facebook-csoport, és amit találtak, az egy letűnt korszak lenyomata. Az omladozó falak között retró bútorok, poros tányérok és egy udvari kemence mesélnek a régi magyaros vendéglátásról.

A Spiral Urbex csoport tagjai nemrégiben egy különleges felfedezést tettek: egy Balaton-parti település kis utcájában rábukkantak egy elhagyatott, nádfedeles étteremre. Az épület kívülről is figyelemre méltó, hiszen a nádtető a magyar népi építészet egyre ritkább, de annál értékesebb eleme. A belső tér azonban még ennél is izgalmasabb: a bárpult, székek, asztalok és szekrények mind a helyükön maradtak, mintha csak tegnap zárt volna be az étterem. A konyhában még mindig ott sorakoznak a tányérok, bögrék és kancsók, az udvaron pedig egy kis kút és kemence emlékeztet a régi idők vendéglátására.

A Spiral Urbex bejegyzése alatt több hozzászóló is megosztotta véleményét az étterem sorsáról. Egyesek szerint az épület egy csopaki étterem lehetett, amelyet azóta lebontottak, és a terület jelenleg fejlesztés alatt áll. Az urbexesek azonban felhívták a figyelmet arra, hogy soha nem posztolnak friss felfedezéseket; mindig legalább 6-8 hónap, de gyakran ennél is több idő telik el a látogatás és a posztolás között. Ezért előfordulhat, hogy az épület már nem is áll.