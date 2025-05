Eladó a Művészetek Völgye ikonikus kúriája: ennyiért lehet a tiéd a Balaton-felvidéki álombirtok

Ha valaha is arról álmodtál, hogy a Balaton-felvidék szívében, nemesi kúriában, mesés táj ölelésében, de kulturális pezsgés közepette élj vagy vendégül láss másokat, most itt a lehetőség: Taliándörögdön, a Művészetek Völgye egyik meghatározó településén eladó a Lőke Kúria – egy különleges atmoszférájú birtok, ahol minden kőnek története van.

Ritka lehetőség kínálkozik azok számára, akik nem csupán ingatlant, hanem valódi életérzést keresnek: eladóvá vált a Balaton-felvidék egyik legkülönlegesebb birtoka, a történelmi Lőke Kúria. Ez az egyedülálló épület nemcsak a festői táj, hanem kulturális jelentősége miatt is kuriózumnak számít – hiszen Taliándörögdön található, a Művészetek Völgye Fesztivál központi helyszínén, Kapolcs szomszédságában.

Ahogy az Ingatlanvadász hirdetésében olvashatjuk, a kúria hosszú évek óta meghatározó pontja a kultikus nyári eseménysorozatnak is: szállásként, vendéglátóhelyként szolgál, de esküvők, táborok és más rendezvények helyszíne is. Aki már járt itt, tudja, hogy ez több egy egyszerű vendégház. De lássuk csak, milyen ingatlan kínálnak 225 millió forintért?!

Az eladásra kínált, összesen 635 m² hasznos alapterületű kúria több épületből áll, egy gondozott, 5267 m²-es telken. A gondozott terület tartozik egy gyönyörű dísznövényekkel díszített hatalmas udvar, ősfák, ásott kút, előkert, gyümölcsös és veteményeskert is. A főépület 6 szobával, 3 fürdőszobával és 3 konyhával rendelkezik, melyek egy része jelenleg is vendégszobaként üzemel. A kúriához tartozik egy 62 m²-es, dongaboltozatos borospince is – valódi ékszerdoboz a borászat és gasztronómia szerelmeseinek.

A kúria építészeti szempontból is különlegesség: a teknő- és csehsüveg-boltozatokkal díszített terek a 18. század második feléből származhatnak. Az épület homlokzata késő eklektikus stílusban épült, és bár az idők során többször átalakították, patinás karakterét mindmáig megőrizte.

A másik épület 5 fürdőszobás vendégszobát és egy kéthálószobás, nappalis-konyhás apartmant kínál. Emellett egy különálló, 15 m²-es faszerkezetű vizesblokk is szolgálja a sátorral érkező vendégeket. A kúria hatalmas udvarral, ősfákkal, ásott kúttal, gyümölcsössel és veteményeskerttel teszi teljessé a vidéki álmot. Minden, teljes berendezéssel együtt kerül értékesítésre, amelynek vételára tehát 225 millió forint.