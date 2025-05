Nézzétek! Eladó a Széchenyi család mesebeli luxuskastélya: neobarokk pompával és ősfás kerttel

Nem telik el hét, hogy ne tűnne fel egy újabb impozáns, történelmi jelentőségű kastély az ingatlanpiacon – most azonban valódi gyöngyszemre bukkantunk. Eladóvá vált a Széchenyi család mesebeli , amely neobarokk stílusával, történetével és különleges adottságaival egyaránt kiemelkedik a hasonló épületek sorából.

A rábasebesi kastélyt Széchenyi Jenő építtette 1903 és 1904 között, és ma is egy idilli, csendes környezetben, több mint 35.000 négyzetméteres, fákkal és vadvirágokkal tarkított telken áll. Az épület alapterülete 1326 négyzetméter, benne 22 különálló apartmannal, amelyek mindegyike saját fürdőszobával és minikonyhával rendelkezik. A telken egy másik épület is található, további két apartmannal és a működéshez szükséges gépészeti rendszerekkel – köztük gázkazánokkal, aggregátorral és villanyfogadóval - derült ki az Ingatlanbazár hirdetéséből.

Bár a dunántúli kastély és a hozzá tartozó épületek felújításra szorulnak, helyi védettséget élveznek, ami hosszú távú megőrzésüket biztosítja. Az igazi különlegesség azonban a kastély területén található 1.300 méteres mélységű, 60 Celsius-fokos, termálvizes kút, amely egyedülálló adottság egy lehetséges egészségturisztikai fejlesztéshez. Emellett két medence is kialakításra került (jelenleg csak a medermaradványok állnak), és a tágas birtokon akár több autó is kényelmesen parkolhat. A 3,5 hektáros birtoknak bámulatos a kertje is: hóvirágok, gyöngyvirágok, medvehagymák, odvas keltikék teszik különlegessé a tavaszi időszakot, miközben több száz éves fák nyújtanak árnyékot.