Megmozdult az M60-as: folytatódhat az autópálya-építés, határhíd is jöhet a Dráván

Több évnyi szünet után ismét előrelépés történt a Pécs és Szigetvár közötti M60-as gyorsforgalmi út ügyében. A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. nyilvános közbeszerzést írt ki a 37 kilométeres szakasz kiviteli terveinek elkészítésére, így újra beindulhat az egyik legfontosabb baranyai útfejlesztés.

Kiírták a tervező kiválasztását célzó közbeszerzési eljárást az M60-as sztráda Pécs és Pécs és Szigetvár közötti szakaszának és a Bicsérdet elkerülő út tervezésére. A bejelentést Hargitai János, térségi országgyűlési képviselő erősítette meg a Bama.hu-nak, aki kiemelte: az ajánlatokat május 29-ig várják. A szakasz engedélyezési tervei már korábban elkészültek, de a háborús helyzetre és a gazdasági megszorításokra hivatkozva 2023-ban a kormány felfüggesztette a beruházás előkészületeit.

A mostani tervezési feladat nemcsak az M60 új szakaszát érinti, hanem a Bicsérdet elkerülő útvonalat is, amely létfontosságú kapcsolatot biztosítana a térségben kialakuló ipari parkok és a 6-os főút, valamint a majdani sztráda között. Az M60 tervezett formájában kétszer két sávos, burkolt padkás és elválasztó sávos gyorsforgalmi út lesz, 110 km/h tervezett sebességgel. A cél egy biztonságos, gyors és gazdaságilag hatékony közlekedési folyosó megteremtése.

Fotó: beruhazas.gov.hu

Bővül a hálózat Barcs felé is – határhíd jöhet a Dráván

Eközben a Barcs és a horvát határ közötti utolsó szakasz tervezése is zajlik. A munkát az UTIBER, UVATERV és Pannonway alkotta konzorcium nyerte el. A három kilométeres szakasz a Barcson áthaladó 6-os főútnál kezdődik, és egészen a Dráváig vezet, ahol egy új gyorsforgalmi híd is szóba kerülhet.

A projekt különlegessége, hogy az új útvonalat a horvát féllel egyeztetve kell kijelölni, és figyelembe kell venni a már meglévő, környezetvédelmi engedéllyel rendelkező Szigetvár–Barcs közötti rész terveit is. Bár a Dráván átívelő új híd tervezése nem része a jelenlegi megbízásnak, az autópálya vonalvezetésének mégis alkalmazkodnia kell hozzá. A Dráva-híd történelmi jelentőséggel is bír: a második világháborúban kétszer is felrobbantották, és csak 1974-ben épült újjá államközi megállapodás révén.