Ezek a legjobb kutyabarát strandok most Magyarországon: itt a 2025-ös lista!

Magyarországon becslések szerint mintegy 3 millió kutya él, és a legtöbb gazdája számára valódi családtagként van jelen. A kutyás gazdik utazáskor sem szívesen hagyják otthon hűséges társukat. A kutyabarát helyek között a strandok és fürdőhelyek is kiemelt szerepet kapnak, hiszen a nyári hónapokban sok kutya és gazdája szívesen hűsölne együtt a vízparton. A törvény értelmében viszont kutyát kizárólag olyan helyeken lehet fürdetni, amelyek nem minősülnek kijelölt fürdőhelyeknek, vagy ahol nincs külön helyi jogszabályi tiltás az állatok fürdetésére. A kutyabarat.hu segítségével most összegyűjtöttük azokat a hivatalos strandokat és fürdőhelyeket, ahol engedélyezett a kutyák fürdetése. Hozzuk a friss árakat is!

Évről évre egyre több vízparti helyen fogadják szeretettel a kutyákat. 2015-ben még csupán 8 ilyen hely volt, míg idén már 21 kutyabarát strand és fürdetőhely várja a vízre vágyó kutyákat országszerte. Ez is jól mutatja a kutyabarát helyek iránti kereslet gyors növekedését, és várhatóan a kutyatartás népszerűségének növekedésével tovább bővül a kínálat. A minősített kutyabarát helyek létrehozása egyben forgalomnövelő hatással is bír, hiszen a kutyás gazdák mellett egész családok számára vonzó célpontot jelent, így a kutyás közösség mellett más turisták is érintettek a témában - áll a kutyabarat.hu közleményében. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! De hogyan válhat egy fürdőhely hivatalosan kutyabaráttá? „A kutyabarát strandok kialakításának alapvető feltétele, hogy megfelelő távolságot kell tartani az emberek számára fenntartott strandoktól, emellett biztosítani kell a hulladékgyűjtést, és szükség esetén vízbe vezető lejárót kell kialakítani.” – mondja Máté Krisztián, a Kutyabarathelyek.hu társalapítója. Azonban a legtöbb kutyabarát strand ennél is többet kínál a kutyás látogatóknak: kutyajátékok, közösen használható sporteszközök, napernyők, napágyak, kutyás programok és agility pályák várják a vendégeket, sőt egyes helyeken kutyabarát büfé is található a kínálatban. 1. Fonyódi Kutyás Fürdetőhely A Balaton legelső kutyabarát strandja hatalmas, gondozott területen várja a kutyásokat a Fonyódi kikötő és Vízirendőrség mellett. A hagyományos lépcsők mellett rámpák segítik a kutyusok bejutását a vízbe, a szabadon szaladgálást pedig a kerítés biztosítja a terület körül. SUP-oznál a kutyáddal? Itt azt is kipróbálhatod! Jegyárak: Felnőtt: 600 Ft

Diák: 600 Ft

Kutya: 600 Ft 2. Balatonföldvári kutyabarát fürdőhely Nagy területen, közel 2500 négyzetméteren tudnak a kutyusok a vízben pancsolni és a fűben szaladgálni. Előnyben az úszni imádó ebek, a víz ugyanis viszonylag gyorsan mélyül a legtöbb területen, de a nádas résznél sekély part is rendelkezésre áll a nagy labdázásokhoz. A vízbe jutást rámpa segíti a félénkebbeknek. 3. Kőszegi Kutyastrand Frissítő, sekély víz, kutyajátékok, árnyék és biztonságos kerítés - ilyen Vas megye első kutyastrandja, amely 2019 óta várja a kutyásokat! A vízben kizárólag kutyák fürödhetnek - 2700 nm-es terület gondoskodik a kutyusok önfeledt és kényelmes szaladgálásáról. A belépés díjtalan. 4. Dunakeszi, Duna-part A dunakeszi szabadstrandon külön, elkerített partszakasz várja a kutyával érkező strandolókat. Kavicsos partszakasz és lassan mélyülő hűsítő víz áll a kutyák és gazdák rendelkezésére. 5. Délegyházi-tavak - Tavirózsa Kemping A Tavirózsa Kemping kiemelten kutyabarát, és a hozzá tartozó partszakaszon is megengedett a kutyák fürdetése. Ha valaki itt üdül, akkor még kutyaiskolai foglalkozásra is beiratkozhat kedvencével! Augusztusban kutyás családi nappal készülnek az érdeklődőknek. 6. Borostyán-tó, Zalalövő Folyamatosan fejlesztések valósulnak meg a kutyás partszakaszon, például a kutyusoknak játékok fognak rendelkezésükre állni az idei szezonban, a gazdiknak pedig fedett kiülőket építettek. Árak Felnőtt belépőjegy: 600 Ft

6-18 év közötti belépőjegy: 400 Ft

Nyugdíjas belépőjegy: 400 Ft

Kutya belépőjegy: 400 Ft

6 éves kor alatt: Ingyenes 7. Vizsla-tó Kutyás rendezvényhelyszín Nyíregyháza határában, gyönyörű vízparti környezetben. A kutyusok biztonságos környezetben, 1000 nm-es lekerített területen fáraszthatják magukat, ahol még agility pályán is kipróbálhatják atlétikusságukat. 8. Pécs - Hirdi Kutyastrand Pécs mellett, Hirden, egy korábban horgásztóként üzemelő tó partján nyílt kutyastrand. Teljesen körbekerített, sekély, fokozatosan mélyülő vizes pancsoló. 9. Öreg-tó, Tata A csodálatos környezetben fekvő tatai Öreg-tó egyes részein a kutyák is élvezhetik a vizet. A tó körül táblák jelzik, mely szakaszon pancsolhatnak a kutyák. A fürdőzés díjtalan. 10. Zalaegerszeg - Gébárti-tó Az élményfürdő felől lehet legegyszerűbben megközelíteni a kutyastrandot. A partszakasz kizárólag a kutyák fürdetésére, úsztatására alkalmas. Egyedülálló módon műfüves rámpa segíti a kutyusok be- és kijutását. 11. Tiszafüred - Mancsos Pancsoló Kelet-Magyarország első kutyás fürdetőhelyén a kutyák és gazdik is pancsolhatnak a sekély vízben. 150 méteres partszakasz alkalmas a kutyák fürdetésére, a terület körbe is van kerítve. A belépés díjtalan. 12. A Plázs Nyékládházán Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye első hivatalos kutyabarát strandja Nyékládházán. Közvetlen vízparti lehetőség a természetes tavakat kedvelők számára. A tavalyi szezonban kutyás jógázás is elérhető program volt. Árak Teljesárú belépőjegy: 1 500 Ft

Diák, Nyugdíjas jegy: 1 000 Ft

Kutyajegy: 500 Ft 13. Keszthelyi Kutyás Strand A Balaton harmadik kutyabarát vízpartja. A területen agility pálya várja az aktív kutyusokat, a lustábbak pedig pihenhetnek a gazdival egy napágyon. A víz lassan mélyül. A zsilipes beengedő rendszer megakadályozza a kutyusok esetleges kiszökését a területről. 14. Ebadta Selypi Pancsolda A legfrissebb hírek szerint a fürdetőhely utolsó szezonja lesz az idei. A Pancsolda egy körbekerített zöld terület, ahol minden vízimádó kutyus jól érezheti magát! Fokozatosan mélyülő víz várja a kutyusokat. Csak bejelentkezéssel! Árak: Sima jegy: 3.000Ft/kutyus/óra VIP adott órában csak saját kutyus 6.500Ft/kutyus/óra!! Nyitvatartás : Szombat 7;00-19:00 Vasárnap 8:00-19:00 Hètköznap Zárva! 15. Vadna park Horgásztó Vadnán, Borsod-Abaúj-Zemplénben, ahol külön partszakasz áll rendelkezésre a horgászoknak, fiataloknak, családoknak és a kutyásoknak. A közeli, szintén kutyabarát szálláshelyen meg lehet pihenni négylábú barátunkkal együtt. Árak Értékmegőrző 500 Ft.

Felnőtt strandbelépő 1 500 Ft. Hétfő-Péntek - 16:00 után - 1 000 Ft.

Napozóágy. 1 000 Ft.

Gyermek napi jegy: 110 cm testmagasság alatt. Ingyenes.

Gyermek strandbelépő (110 cm-es testmagasság felett, 14 éves korig) 1 000 Ft.

Hétfő-Péntek - 16:00 után - 800 Ft. 16. EBpart Az EBpart a Tisza-tónál található, a Kalandpart részeként. A homokos part elkerített részén napozóágyak, árnyas területek, igény esetén kennelek állnak a kutyások rendelkezésre. A strandon a büfékben is szívesen látják a kutyusokat! Bérelhető kutyás utánfutó biciklihez, vagy elektromos kutyaszállító triciklivel. 2024-ben az év kutyabarát vállalkozása volt, így kiemelt figyelmet szentelnek arra, hogy mindenki jól érezze magát a területen. Nyitvatartás: június 1. - augusztus 31. Az EbPart használata a hosszútávú biztonságos működés miatt szabályokhoz kötött:

– Oltási könyvvel rendelkező, egészséges kutyusokat várnak,

– Kérnek minden gazdát a higiénikus környezet fenntartására, a kutyapiszok időben való eltávolítására.

– Emellett a part nemdohányzó és csak Hello Pay kártyával lehet fizetni, amelyet a töltőpontokon bármikor fel lehet tölteni.

– A szomszédos Élményfalu, Kalandpart területére azonban még ölben sem lehet bevinni az állatokat. 17. Jade Beach Dunavarsány zöldövezeti részén elhelyezkedő exkluzív strand. Kis és közepes méretű kutyával látogatható a kijelölt helyen. Árak: Hétvégi (péntek, szombat, vasárnap) napijegy ára: 5.000 Ft /fő, (18 óra után 2.500 Ft /fő)

Gyermek hétvégi jegyek (6-14 éves kor között): 2.500 Ft/fő, (18 óra után 1.250 Ft /fő)

A belépés 6 éves kor alatt ingyenes 18. Fundy-tó A Fundy Fun Park kutyastrand egy bányató Gyálon, amely csak a kutyáké, a gazdi nem fürödhet a vízben. A helyszínen SUP-ot lehet bérelni, amit közösen kipróbálhatunk kedvencünkkel. 19. Szolnoki strand Kutyás vízpart a Szolnoki Szabadstrandon. Fontos, hogy behívható legyen kutyusunk, mivel a terület nincsen körbekerítve! Homokos a partszakasz, ahol kevés az árnyékos terület, így érdemes napernyővel készülni. 20. Tiszakécskei kutyabarát fürdetőhely A tiszakécskei szabadstrand végében kerítéssel választottak le egy területet kutyabarát fürdetőhelynek. Inkább rövid tartózkodásra alkalmas csak, egy hűsítő csobbanás erejéig. 21. Bárka Dog Beach A Mindszenti Kutyás strand a Tisza-parton található. Kényelmes padokkal, árnyat adó nagy fákkal és korlátlan kakizacsi használattal közkedvelt helyszín. Alternatív megoldásként a természetes vizek is rendelkezésünkre állnak, amennyiben megfelelő a partszakasz. A természetes vizek azon részein, ahol nincs fürdésre kijelölt hely (strand), és nem tiltja tábla, nincs elkerítve, mint magánterület, ott nincs akadálya a kutyák fürdetésének. Ilyen például a Dunakanyar ékköve, a Kisoroszi Szigetcsúcs.

