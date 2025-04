Bezár Somogyvámos híres Krisna-völgye: felfüggesztik a látogatók fogadását

A Krisna-völgy Indiai Kulturális Központ és Biofarm hivatalos Facebook-oldalán jelentette be, hogy a fennálló száj- és körömfájás járványveszély miatt átmenetileg felfüggesztik a látogatók fogadását. A közlemény szerint az intézkedés célja a völgyben élő tehenek egészségének és biztonságának megóvása.

A Facebookon közzétett bejegyzés szerint a somogyvámosi Krisna-völgyban a látogatási szünet 2025. május 11-ig tart, ez idő alatt a központ nem fogad vendégeket.

Krisna-völgy több mint három évtizede fontos spirituális és kulturális központ, egyben az ökológiai gazdálkodás hazai példája is, ahol a tehenek különleges tiszteletnek örvendenek. Az intézmény minden lehetséges lépést megtesz annak érdekében, hogy az állomány egészséges maradjon a járványügyi kockázatok közepette - írták.



Újabb és újabb településeken mutatták ki a száj- és körömfájás vírusát

A Nébih még március elején hozta nyilvánosságra, hogy ötven év után ismét megjelent Magyarországon a rendkívül ragályos száj- és körömfájás. A betegség az emberre nem jelent veszélyt, az állatállományban azonban súlyos károkat okozhat: a szarvasmarhák mellett minden párosujjú patás fogékony rá, vagyis a sertések, birkák, kecskék és más állatfajok is érintettek lehetnek.

Gyógyítani nem lehet; ahol a fertőzés felüti a fejét, ott a teljes állományt meg kell semmisíteni. Így történt ez abban a kisbajcsi tehenészetben is, ahol március 3-án észlelték néhány állaton a tipikus tüneteket. Kezdetben csak erről az egy érintett telepről volt tudomásuk, ám később még három másik helyszínen – Levélen, majd Dunakilitin és Darnózseliben – is kimutatták a vírust. Ennek következtében már több ezer állatot öltek le és temettek el Bábolnán, valamint a Hegyeshalom melletti Csemeztanyán. A Duna túloldalán, Szlovákiában is észlelték a fertőzést több marhatartó telepen.

Eközben Jánossomorján hétfőn tüntetést tartottak, mivel a helyiek nem akarták, hogy a leölésre ítélt, mintegy 3500 szarvasmarhát a településük melletti telepre szállítsák. A tiltakozás eredményesnek bizonyult: kedden Nagy István bejelentette, hogy a tetemeket végül Bábolnán helyezik el.