Orrfacsaró bűz terjeng a Duna-parton: megszólalt a jegyző, aki a rejtélyes szag nyomába eredt

Bűzlik a Duna, nem is akármennyire, egyre elviselhetetlenebb szagot áraszt. A dunaföldvári önkormányzat Facebook-oldalán megosztott közleményben dr. Horváth Zsolt jegyző most arról tájékoztatott: tudomásuk van arról, hogy a Tolna Vármegyei Kormányhivatal lakossági bejelentést kapott, és hogy a környezetvédelmi felügyelőség már vizsgálja az ügyet. Egy biztos, nagyon nem jött jókor a Duna szennyezése, ugyanis már eddig is kritkius állapotban van a folyó.

A Dunaföldvári közösségi média egyik, több ezer fős csoportjában jelent meg először egy poszt, amely arról számolt be, hogy erős, kellemetlen szag terjeng a Duna-parton, és rejtély, mi okozhatja a bűzt – írta a duol.hu.

A bejegyzésre reagálva több helybéli is megerősítette, hogy ők is érezték a kellemetlen szagot, de elindultak a találgatások is. Többen próbálták kitalálni, vajon a környékbeli gyárak közül melyik lehet a felelős. Az önkormányzat is reagált, és próbáltak utánajárni, mi állhat a bűz hátterében.

„A közösségi médiából értesültünk a Dunaföldváron, a Duna-parton tapasztalható kellemetlen szagról. Hivatalos bejelentés nem érkezett hozzánk, de tudomásunk szerint a Tolna Vármegyei Kormányhivatal lakossági bejelentést kapott, és a környezetvédelmi felügyelőség vizsgálja az ügyet” – tette közzé Horváth Zsolt jegyző a közösségi oldalán.

Ahogy megjegyezte, első lépésként felvette a kapcsolatot telefonon a két érintett céggel, ahonnan feltételezhető, hogy technikai víz kerülhet a Dunába. "Mindkét vállalat arról tájékoztatott minket, hogy nincs technikai problémájuk, de kérésünkre alaposabban utánajárnak a dolognak” – áll a közleményben.

Nem jött jókor a Duna szennyezése, kritkius állapotban van a folyó

Mint az az Országos Vízügyi Főigazgatóság adataiból egyértelműen kiderül, a hazai folyók vízgyűjtőjén ugyanis a hó formájában tárolt csapadék mennyisége jelenleg extrém alacsony - írta a Pénzcentrum. A Duna vízgyűjtő területein évek óta nem mértek ilyen alacsony értékeket, a Tisza esetében pedig gyakorlatilag egyáltalán nem lehet hóvízkészletről beszélni.

Tovább súlyosbítja a helyzetet, hogy az év első két hónapjában országos szinten is visszaesett a csapadék mennyisége. Mindez hatással lesz a folyók vízhozamára is, a vízszint extrém alacsony is lehet, és a kisebb patakok kiszáradása sem kizárt. A vízhiány mértéke februárban meghaladja azokat az értékeket, amelyeket a 2022-ben mértek, mielőtt bekövetkezett volna az aszálykatasztrófa, így a szakemberek szerint kifejezetten aggasztó a helyzet.