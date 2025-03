Íme 3 huszáros, kokárdás vidéki családi program: a legjobb választások Március 15-re

Nem tudod, hova kirándulj az ünnepi hétvégén? A komáromi Monostori Erődben megrendezik a Nagy Kokárda Napokat, az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark pedig nemcsak jól ismert látványosságaival, hanem egy új időszaki kiállítással is várja a látogatókat, de a szentendrei skanzent is kár lenne kihagyni. Programajánlónk következik...

Bár idén március 15. szombatra esik, ez remek alkalom arra, hogy egy egész hétvégés kirándulást vagy programdús napot szervezzetek. Országszerte számos hagyományőrző rendezvény, ingyenes tárlatvezetés, történelmi bemutató és családi program várja az érdeklődőket, így minden korosztály megtalálhatja a számára legizgalmasabb eseményt.

Legyen szó Budapestről vagy vidékről, a forradalom és szabadságharc évfordulóján izgalmas módon idézhetitek fel 1848 szellemét. Válogatásunkban 3 különböző programot ajánlunk, amelyek között színházi előadások, kézműves foglalkozások, huszárbemutatók és interaktív élmények is helyet kaptak. Nézzétek meg, hova érdemes ellátogatni ezen a jeles napon!

Nagy Kokárda Napok, Komárom 2025. március 15-16-án

Komárom kulcsszerepet játszott az 1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményeiben. A vár védelme az egyik legjelentősebb haditett volt: Klapka György tábornok vezetésével a honvédség hosszú ostromot állt ki. Nem is találhatnánk jobb helyszínt a március 15-ei ünnepi hétvégéhez, mint Komáromot, ahol a Monostori Erődben Nagy Kokárda Napokat tartanak.

A színes programsorozat részeként tárlatvezetések során ismerhetitek meg az erőd történelmét, valamint fegyver- és ágyúbemutatón is részt vehettek. A hétvégén megnézhetitek A kőszívű ember fiai musicalt, Jókai Mór klasszikus regényének látványos színpadi feldolgozását. A látogatók kipróbálhatják a vívást, beöltözhetnek huszárnak egy fotó erejéig, vagy akár lovagolhatnak és kocsikázhatnak is. A rendezvény célja, hogy a történelem iránt érdeklődők és a családok számára is élvezetes programokat kínáljon egy történelmi helyszínen. Ha érdekel a múlt, és szívesen töltenél egy tartalmas hétvégét Komáromban, a Monostori Erődben a helyed!

Ingyenes programok március 15-én a Szentendrei Skanzenben

A Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum (Skanzen) idén is ingyenesen látogatható március 15-én, ahol a Huszáros napok keretében színes programokkal várják az érdeklődőket. Lesz huszártábor, lovas díszbemutató, verbuválás, valamint lehetőség nyílik korabeli mesterségek kipróbálására.

A legkisebbek nemzeti színű karkötőt készíthetnek, kipróbálhatják a kokárdahímzést, pogácsasütést és hajfonást. A Hagyaték Lovas Egyesület huszárai korhű öltözékben mutatják be a viseletet, fegyverzetet és a régi kiképzés menetét.

A program részeként gyöngyös kokárdakészítés, forradalmi activity, huszárpróba és forradalmi ételkóstolás is várja a látogatókat, emellett papír zászlót, forgót, pártát és dobot is lehet készíteni.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A Skanzen 2025. március 15-16-án 9 és 17 óra között tart nyitva. Március 15-én a belépés ingyenes, míg március 16-án a normál főszezoni jegyárak érvényesek.

Ünnepi programok Ópusztaszeren

Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark 2025. március 15-én nemcsak jól ismert látványosságaival, hanem egy új időszaki kiállítással is várja a látogatókat. Az „Államszervezés és várépítészet az Árpád-korban” című tárlaton bepillantást nyerhettek a korabeli várépítészet világába, valamint abba, hogyan formálta át a letelepedés a középkori társadalmat.

A Kalandos Emlékpark programsorozat részeként játékos feladatokkal idézhetitek fel a szabadságharc eseményeit, részt vehettek kézműves foglalkozásokon, és megkóstolhatjátok a kemencében sült hagyományos finomságokat is. Ha egy tartalmas és élményekkel teli napra vágytok, Ópusztaszer ezen a hétvégén remek úti cél!

Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark Magyarország egyik legjelentősebb történelmi emlékhelye, amely a honfoglalás és a magyar történelem fontos eseményeit mutatja be. Leghíresebb látványossága a Feszty-körkép, amely a magyarok bejövetelét ábrázolja monumentális, 360 fokos panorámaképen, emellett skanzen, kiállítások és interaktív programok is várnak.