Megmutatta vidéki parasztházát és pazar gyűjteményét a legendás magyar muzsikus + videó

Fejér Simon nem csupán egy átlagos muzsikus. A világ négy égtájáról gyűjtötte össze hangszerkollekcióját, amely közel 100 darabból áll. Ezeket nem a vitrinben rejti el, hanem becenevéhez – Hangszervándor – híven járja velük az ország iskoláit és fesztiváljait. Most azonban nem ő mozdult el otthonról, hanem a Család-barát magazin csapata látogatta meg csodaszép vidéki otthonában.

A Legó mellett ott a citera, a háttérben pedig a bordásfal is szépen megfér a paraszti bútorok között – így néz ki Fejér Simon, a "Hangszervándor" néven ismert muzsikus otthona. A meseszépen felújított perbáli parasztház szinte egy múzeummá alakult, tele izgalmas és csodálatos hangszerekkel. Mintha egy varázslatos világban járnánk...

Fejér Simon nem csupán egy átlagos zenész. Közel 25 éve, a világ négy égtájáról gyűjtötte össze a közel 100 darabos hangszerkollekcióját: Mongóliából, Kazahsztánból, Törökországból, Görögországból és arab vidékekről is akadnak különleges kincsei. De nem csak gyűjtő, igazi mestere is ezeknek, bármelyik hangszerből csodás dallamokat képes elővarázsolni – de lassan nemcsak ő, hanem három gyermeke is.

A "Hangszervándor" nemcsak autentikus hangszerekhez mestere; az alábbi videón megszólaltatja ikonikus sakktáblás gitárját is, mely valóban egy sakktáblából készült, 3000 forintos elektronikával feltuningolva, de bitang jó hanggal. Fejér Simon a legegyszerűbb hangszerét is megmutatta, ami egy hegedűvonó és egy rókafarkú fűrész kombinációja.

Ahogy a videóban elmondta, nyolcévesen kezdett el csellózni, majd 10 éves korától gitározik, de hogyan lett mesélő "Hangszervándor"? "Édesapámnak volt az ötlete, hogy milyen jó lenne, ha ezt a sok hangszert egy nagy mesébe beleszőném, így írtam meg a Hangszervándor meséjét, beleszőve a hangszereket. Azóta is így játszom. Minden gyerekemnek volt egy külön meséje, amit én találtam ki, és amíg kicsik voltak, mindig újabb sztorikkal meséltem nekik" - árulta még el a zenész.