Enyészeté lett a legendás KISZ-tábor: döbbenet, de egykor itt született meg a magyar beatzene + Fotók

Pais-Horváth Szilvia Link a vágólapra másolva

A Felfedező – Elhagyatott helyek Magyarországon Facebook-oldal nemrégiben egy bejegyzést osztott meg, amely elképesztő felvételeken mutatja be, hogyan is néz ki ma a verőcei Express-tábor, a szocialista ifjúság egykori közkedvelt üdülőhelye. Az időutazás most valósággá vált, kicsit másképpen, mint ahogy szerettük volna... Apropó, tudtátok, hogy a hatvanas években ezek között a falak között született meg a magyar beatzene?

Régmúlt időkben az itt rendezett KISZ-táborokban az ország legismertebb beatzenekarai és -zenészei léptek fel. Mára kísértetjárta hellyé vált az egykor közkedvelt verőcei Expressz-tábor: szemét és vakolat mindenütt, a retró ágyakon vastagon zöldell a moha, a koszlott falakon pedig virít a penész... Legalábbis ezt mutatja az a fotósorozat, amelyet a Felfedező – Elhagyatott helyek Magyarországon Facebook-oldalon nemrégiben osztottak meg. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A tábor fénykorát a rendszerváltás előtt élte, amikor áprilistól októberig évente akár ötvenezer vendég is megfordult itt. Nemcsak a magyarok, hanem a baráti országok fiataljai is rendszeresen ellátogattak ide, hogy pihenjenek és kikapcsolódjanak. Az egykor pezsgő és életvidám tábor most már csak egy árnyéka önmagának. A hatalmas terület, a régi épületek és a szétmállott infrastruktúra mind-mind arra emlékeztetnek, hogy a verőcei Express-tábor egykor a fiatalok egyik kedvenc helye volt. A verőcei Expressz-tábor a magyar beatzene születési helyének is tekinthető Az 1965-ös nyár volt talán a legemlékezetesebb, hiszen ekkor három hónapos szerződés keretében az Illés zenekar lépett fel minden este. Az együttes ekkor vált igazán ismertté, és itt, a táborban írták meg első magyar nyelvű dalaikat (például: Óh mondd, Légy jó kicsit hozzám, Az utcán). Az Expressz-tábor tehát a magyar beatzene születési helyének is tekinthető, hiszen ez volt az első olyan zenekar, amely magyarul írt saját dalokat. Fortepan / Bauer Sándor Az évek során a táborba más híres zenekarok is ellátogattak, mint a Syconor, a Pannónia elődzenekara, vagy az East és a Polarys. A diszkókorszakban egy-egy DJ szórakoztatta a fiatalokat az egész nyári szezonban, és a zenészek számára az itt töltött idő biztos jövedelmet és kellemes időtöltést jelentett. LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 19 456 484 forintot 20 éves futamidőre már 6,26 százalékos THM-el, havi 140 517 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,78% a THM, míg a MagNet Banknál 6,88%; az Erste Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7,00%, a K&H Banknál pedig 7,28%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x) A rendszerváltást követően a verőcei Expressz-tábor még egy ideig működött, de a többi táborhelyhez hasonlóan végül bezárt. 2013-ban a főépületen kívül az összes létesítményt lebontották. A terület magánkézbe került, de a tervezett hasznosításból nem lett semmi, és ahogy most látjuk, lassan itt minden az enyészetté válik... Címlapfotó: Fortepan / Urbán Tamás

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

0 HOZZÁSZÓLÁS Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!

NEKED AJÁNLJUK