Nagyot szólt a tél legnagyobb fesztiválja: kitett magáért a jubileumi Kocsonyafesztivál + Videó

Minden várakozást felülmúlva, rekordszámú látogató érkezett a jubileumi, 25. Miskolci Kocsonyafesztiválra. A Valentin-napi hétvégén megrendezett eseményen mintegy 230-240 ezer ember fordult meg, megtöltve a belváros utcáit, tereit, koncerthelyszíneit. Miskolc szálláshelyei lényegében teljesen megteltek, már napokkal a rendezvény előtt alig lehetett szabad szobát találni Miskolcon, Miskolctapolcán és Lillafüreden is.

A tél legnagyobb fesztiválja karneváli hangulatú felvonulással és ünnepélyes megnyitóval vette kezdetét február 14-én. A színes forgatagban utcazenészek, artisták, tűzzsonglőrök és béka maskarába öltözött felvonuló sokaság mellett számos meglepetés szórakoztatta a közönséget. A szervezők idén is gondoskodtak régi kedvencek visszahozataláról, miközben új élményekkel is gazdagították a programkínálatot.

A miskolci Kocsonyafesztiválon három napon át négy színpadon, egészen késő estébe nyúlóan zajlottak a koncertek, ahol olyan sztárok léptek fel, mint a Tankcsapda, Follow The Flow, Dzsúdló, Charlie, Zséda, Blahalouisiana, Balkán Fanatik, Groovehouse, Irie Maffia és szinte felsorolni is lehetetlen a több mint nyolcvan, neves fellépő zenekart. A retro színpad is hatalmas sikert aratott, a közönség nagy lelkesedéssel fogadta a jól ismert örökzöld slágereket.

A Kocsonyafesztivál a tél legnagyobb gasztrofesztiválja

A gasztronómiai kínálat - olvashatjuk a sajtóközleményben - idén is rendkívül színes volt, a kocsonyakülönlegességek között lazac kocsonya, mangalica kocsonya, gyömbér kocsonya, vega kocsonya, fürjtojásos kocsonya is csábította a vendégeket. A gourmet kocsonyakínálat mellett helyi termelők ételkülönlegességein keresztül számos ízvilágot felfedezhettek fel a látogatók.

A standok egységes, mégis egyedi megjelenésének érdekében standszépségversenyt is hirdettek, a Kocsonyafesztivál legszebb standja címet idén a Veranda nyerte el.

A gyerekeket külön Ugri-Bugri gyerektér várta a Városháza és a Vármegyeháza között, ahol interaktív foglalkozások és előadások szórakoztatták a legkisebbeket.

A fesztiválon a látogatók komfortjára is nagy figyelmet fordítottak. A zsúfoltság elkerülés érdekében extra kivetítőket helyeztek ki, bővítve ezzel a rendezvény befogadóképességét a nagyszínpad környékén, így idén több vendég nagyobb területen, kisebb zsúfoltságban élvezhette a koncerteket.

Valentin nap alkalmából a város ikonikus tere, a Szinva terasz a Szerelmesek terévé változott, ahol a párok játékos módon tanúbizonyságot tehettek szerelmükről és szelfiket készíthettek.

Lipták Ádám főszervező kiemelte: „Szándékosan variáltuk a programokat, hogy különböző stílusú fellépők váltsák egymást a színpadon, így mindenki találhatott kedvére való koncertet. Az idei jubileumi rendezvény igazi mérföldkő volt a fesztivál történetében és büszkék vagyunk rá, hogy ilyen neves előadók tisztelték meg a miskolci Kocsonyafesztivált és hatalmas show-t varázsoltak a színpadainkra.”

2026-ban is lesz Kocsonyafesztivál Miskolcon

Az idei fesztivál minden téren magasra tette a lécet a jövőre nézve. A szervezők már most azon dolgoznak, hogy a 2026-os rendezvény legalább ilyen színvonalas és emlékezetes legyen. Aki idén lemaradt, jövőre bepótolhatja- közölték.