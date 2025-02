Pontytolvajok garázdálkodnak a horgásztavaknál: hiába a súlyos bírság, így trükköznek

Durva bírság járhat a csaló pecásoknak, akiket többnyire nem azért büntetik, mert tiltott helyen próbálnak szerencsét, hanem a kifogott halak számával próbálnak trükközni.

Évekkel ezelőtt az országos sajtót is bejárta a hír, hogy a gyékényesi horgásztóból eltűnt egy hatalmas méretű tőponty. Az ismeretlen tettesek a „Bukó” névre keresztelt halat 2019-ben vitték el, ám 2020. május 2-án végül visszakerült a tóba - írta a Sonline. Akkor rendkívül rossz állapotban volt: a pikkelyei több helyen lekoptak, és a szája is megsérült. Kápolna László horgász viszont már többször is kifogta az óriási pontyot, eddig összesen hétszer, legutóbb két éve, amikor 37 kilogrammosra hízott. Akkora méretű halat az elmúlt időszakban nem loptak el a somogyi tavakból, kisebb példányokkal azonban többen is próbálkoztak.

Kovács Gábor, a Kaposvári Sporthorgász Egyesület titkára és vezető halőre szerint egyre többen trükköznek a halakkal. Szinte minden hétre jut egy-egy szabálytalankodó horgász a Deseda-tónál is. A trükközés egyik formája, hogy nem írják be a fogási naplóba a kifogott halakat, máskor pedig kicserélik őket egy másik példányra. Előfordult az is, hogy a halat rögtön elajándékozták. Kovács Gábor hangsúlyozta, hogy főként 2-2,5 kilós pontyokkal csalnak a horgászok, ami igen drága mulatság. Az ilyen szabálytalanságokat szigorúan büntetik: feljelentés, hosszú távú horgászattól való eltiltás és a hal súlyának 15-szörösét kitevő pénzbírság is várhat a szabálysértőkre.

Egy 3000 forintot érő halért akár 45 ezer forint bírságot is kiszabhatnak.

Hetesen is leginkább kisebb szabálytalanságokkal találkoztak a halőrök az elmúlt években. Pavelka Béla tógondnok szerint a leggyakoribb probléma, amikor a horgászok nem könyvelik le a kifogott halat a fogási naplóba, vagy túllépik a napi kvótát, de még "gyűjtögetik" a halakat. Az évi ellenőrzéseken néhány napijegyes és egyesületi tag is fennakadt.

Kisgyalánban a kétezres évek elején terjedtek el az illegális horgászmódszerek. Tormási István, a Hársasberki Tógazda Horgászegyesület titkára elmondta, gyakori volt a hálós halászat, de sikerült tetten érni a rapsicokat. Minden ilyen esetet rendőrségi feljelentés követett, és a hálókat, valamint az orvhalászathoz szükséges felszereléseket elkobozták. Tormási István hozzátette, hogy manapság már nem tapasztalnak jelentős orvhalászatot, ami nagyrészt a kameráknak és a halőrök folyamatos jelenlétének köszönhető.