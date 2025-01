Vonzd be te is a szerencsét: 5 filléres csodanövény, ami boldogságot és mázlit hozhat 2025-ben!

Ha szeretnéd, hogy az új év még sikeresebb és boldogabb legyen, ne habozz bevinni egy-egy szerencsét hozó növényt a lakásodba! Nem kell babonásnak lennünk ahhoz, hogy higgyünk abban: a szerencsehozó növények nemcsak szépségükkel díszítik otthonunkat, hanem pozitív hatással vannak az egészségünkre és a hangulatunkra is, miközben csökkentik a stresszt és elősegítik a harmóniát.

A hiedelmek szerint a szerencsehozó növények elűzik a negatív energiákat, boldogságot és a jó szerencsét hoznak otthonunkba. Emellett üde légkört varázsolnak, amely csökkenti a stresszt, javítja a hangulatunkat, és ezáltal az egészségünkre is kedvezően hat. A szimbolikus jelentésükön túl a szerencsehozó növények gondozása is hozzájárulhat a boldogság fenntartásához. A növények ápolása közben figyelmet és törődést fordítunk rájuk, ami a mindennapi életünkre is pozitív hatással lehet, elősegítve a harmónia és az elégedettség érzését - írta cikkében a Realsimple.

A szerencsehozó növények fontos szerepet játszanak a keleti hagyományokban is. Gyakran használják őket különböző ünnepi szertartásokhoz, és ajándékként is szívesen adják őket, hogy boldogságot és jólétet hozzanak a megajándékozott életébe. A növények gondozása pedig a keleti filozófiák szerint segít fenntartani a szerencsét és a harmóniát.

1. Pénzfa (Pachira aquatica)

Bár sokan emlékezhetünk arra, hogy gyerekkorunkban a szüleink azt mondták: „A pénz nem terem a fákon”, egy pénzfa mégiscsak hozzájárulhat a gazdagság és a jólét eléréséhez. A pénzfa a pozitív energia szimbóluma, ezért sokan választják ezt a növényt az új év kezdetére. A kertészeti szakértők szerint ez a növény különösen jól bírja a világos, közvetett fényt, és akkor kell öntözni, amikor a talaj felső rétege már száraz.

„Fontos, hogy jó vízelvezetésű talajba ültessük, és rendszeresen forgassuk, hogy megőrizzük a formáját” – tanácsolja Amy Enfield, a The Scotts Miracle-Gro Company kertészeti szakértője. Ha fonott törzsekkel rendelkezik, a növényeket addig érdemes továbbfonni, amíg fiatalok és hajlékonyak.

2. Pilea (Pilea peperomioides)

A pilea, vagy más néven kínai pénznövény, a gazdagság és a jólét jelképe. Kerek levelei a pénzérmékhez hasonlítanak, így ajándéknak is tökéletes választás. A pilea azonban nem szereti a túl erős fényt, inkább a világos, közvetett fényben érzi jól magát, és különösen fontos, hogy a talaj mindig nedves maradjon.

„Ha pileát választasz, ügyelj arra, hogy esővizet, desztillált vagy szűrt vizet használj, mivel érzékeny a fluorra” – figyelmeztet Enfield.

3. Szerencsehozó Bambusz (Dracaena sanderiana)

A szerencsés bambusz nevét nem véletlenül kapta: gyakran használják a Feng Shui-ban, és úgy tartják, hogy a harmóniát, egyensúlyt és gazdagságot hoz az otthonba. Az egyik legérdekesebb tulajdonsága, hogy a szárak számának is van jelentősége: három a boldogságot, öt az egészséget, nyolc pedig a gazdagságot jelképezi.

A szerencsés bambusz jól érzi magát vízben is, de virágföldbe ültetve is könnyen nevelhető. „Tartsuk tisztán a vízét, és cseréljük ki hetente, hogy ne halmozódjon fel benne a klór” – tanácsolja Enfield.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 19 170 925 forintot 20 éves futamidőre már 6,26 százalékos THM-el, havi 138 454 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,68% a THM, míg a MagNet Banknál 6,88%; az Erste Banknál 7,00%, a Raiffeisen Banknál 7,00%, a K&H Banknál pedig 7,49%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

4. Jáde növény (Crassula ovata)

A jáde növény a növekedés és a gazdagság szimbóluma, és nem véletlenül ajándékozzák gyakran új otthonba. Ez a pozsgás növény a napfényes helyeket kedveli, így érdemes napos ablakpárkányra tenni. A jól vízelvezető talajban való ültetés segíti a növény egészséges fejlődését, és a kéthetente történő tápoldatozás is jótékony hatással van rá.

„A jáde növények évtizedekig is elélhetnek, ha megfelelő gondozásban részesítjük őket” – osztja meg tippjeit Enfield.

5. Béke Liliom (Spathiphyllum)

A béke liliom nemcsak a békét, hanem a tisztaságot és a gazdagságot is szimbolizálja. Ezen kívül gyönyörű virágai is hozzájárulnak az otthon harmóniájához. A béke liliom legjobban közvetett fényben érzi jól magát, és a talajt enyhén nedvesen kell tartani, de nem szabad túllocsolni.

„Tisztítsuk meg a leveleket időnként egy puha, nedves ruhával, hogy eltávolítsuk a felhalmozódott port” – tanácsolja Enfield.

Hova érdemes helyezni őket?

A feng shui, a kínai térrendezési művészet szerint a szerencsehozó növények elhelyezése is kulcsfontosságú. Az ajtó közelében vagy a lakás délkeleti részében lerakott növények különösen előnyösek, mivel ezek a területek a gazdagság és bőség energiáit vonzzák. Az egészséges, jól gondozott növények pozitív hatással vannak az otthon energiáira, míg a beteg növények balszerencsét hozhatnak.