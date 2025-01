Téged is elért a karácsonyi pánik? 8 dolog, amit még érdemes lecsekkolnod az ünnepek előtt

Ne hagyd, hogy eluralkodjon rajtad is az ünnepek előtti stressz! Karácsony előtt még időben érdemes számba venni a teendőket, nem mellesleg átvizsgálni a lakást, hogy elkerüljük a felesleges problémákat. Egy kis rendrakás most segíthet, hogy aztán az ünnepek már valóban a pihenésről szóljanak!

Nálatok is a december vége az év legcsodálatosabb, egyben legkaotikusabb időszaka? A karácsonyi készülődés, pláne munka mellett, gyakran nem egyszerű feladat, de érdemes időt szánni az alapvető dolgok rendbetételére. Íme, 8 dolog, amit még az ünnepek előtt érdemes átnézni és kiszanálni! Még ha csak néhányat pipálsz is ki a listáról, máris sokkal nyugodtabban várhatod az ünnepeket!

1. Törött díszek – ki velük!

Legyen szó arról a bájos Mikulás-figuráról, amelyről hiányzik az akasztó, vagy az ezüst harangocskáról, amely már nem csilingel – lehet, hogy itt az ideje megválni tőlük. Bár az ünnepi emlékek egy életen át megmaradhatnak, a karácsonyi díszek nem feltétlenül. Érdemes minden évben, nem szenteste napján, átválogatni őket, hogy csak a hibátlan darabok kerüljenek fel a fára.

Különösen igaz ez az üvegdíszekre, hiszen semmi sem rontja el jobban az ünnepi hangulatot, mint egy törött dísz miatti sérülés. Az karácsonyi időszak önmagában is rejthet elég veszélyt, így érdemes legalább ezt kizárni azzal, hogy időben megszabadulsz a törött díszektől.

2. Szebb napokat látott karácsonyi dekorációk

Kopott a girland? A polcon álló manó tavaly leesett, és azóta nincs meg a sapkája? Felesleges már megjavítani őket? Ne tarts meg olyan dekorációkat, amelyek már nincsenek jó állapotban. Nemcsak, hogy nem mutatnak szépen, de könnyedén lecserélhetők jobb minőségű, tartósabb darabokra, amelyek hosszabb távon is örömet okoznak.

3. Összegabalyodtak és töröttek a fényfüzérek

Az ünnepi bevásárlások, munkahelyi feladatok és családi teendők közepette tényleg jut időd még az utolsó pillanatban is kibogozni a karácsonyi fényfüzéreket? Még bosszantóbb, ha a bosszantó bogozás után végül rájövünk: néhány izzó nem is működik. Az ünnepi készülődés így is elég stresszes lehet, miért ne könnyítsünk a dolgainkon? Szabaduljatok meg hát a régi, törött vagy kusza fényfüzérektől, és szerezzetek be újakat. Közben érdemes megtanulni, hogyan tároljuk el a karácsonyfaizzókat úgy, hogy jövőre ne kelljen ugyanezzel a problémával szembenézni.

4. A műfenyők sem örök életűek – vizsgáljuk meg időben, milyen állapotban vannak!

A műanyag karácsonyfák számos előnnyel bírnak: hosszú távon megfizethetőek, és nem kell minden évben újat vásárolni. Azonban, még ha tartósabbak is, mint az igazi fák, sajnos nem örök életűek. Ha a műfenyőnk már hiányos, elvesztette a formáját vagy a színe megfakult, érdemes elgondolkodni egy cserén. Egy új, szép fa garantáltan meghozza az ünnepi hangulatot!

5. Mindened megvan a sütéshez?

Minden évben elkészíted a híres karácsonyi sütijeidet? Akkor érdemes időt szánni arra, hogy átnézd a sütéshez használt kellékeidet. A hópelyhes sütikiszúrók, ahogy a mézeskalácsformák nem tartanak örökké. Ellenőrizd, hogy minden kiszúró és forma jó állapotban van-e. A törött vagy eldeformálódott daraboktól szabadulj meg, és cseréld le őket még a nagy sütés előtt.

Ezután vizsgáld át a tortaformákat és más sütőeszközöket is. Ha valamelyik tapadásmentes bevonata megkopott, hámlik, vagy lepattogzott, ideje megválni tőle is. Ugyanez vonatkozik a repedezett kerámia edényekre is. Ne feledkezz meg a sütéshez használt hozzávalókról sem: időben ellenőrizd az alapvető élelmiszereket is, a lisztet, a cukrot, a sütőport és az egyéb alapanyagokat. Minden lejárt szavatosságú vagy megkeményedett alapanyagokat dobj ki, hogy a sütijeid tökéletesek legyenek!

6. Csúnya pulóveres karácsonyi bulit szervezel?

Nézd meg, hogy a tavalyi karácsonyi pulóvered még hordható-e, vagy esetleg a molyok martalékává vált. Ugyanígy vizsgáld át a karácsonyi pizsamáidat és az ünnepi partikra szánt ruháidat is. Ha valami kopott, szakadt vagy lyukas, ideje kiselejtezni. Az ünnepi szezon remek alkalom arra, hogy beszerezz egy új, stílusos darabot – akár egy kedvezményes akció keretében, akár egy vintage boltban, ahol igazán egyedi öltözékekre bukkanhatsz.

7. Majdnem üres már a csomagolópapír

Bármilyen nehéz is elengedni, be kell látnunk: az a kis darab csomagolópapír, ami félig rátapadt a tekercsre, nem lesz elég mindenki ajándékához. Ugyanez vonatkozik a szinte üres ragasztószalag-gurigára is. Minden, ami már nem használható fel, jobb, ha megy a szelektív hulladékba vagy a szemétbe. Ezáltal nemcsak helyet szabadítasz fel, hanem elkerülöd a szívinfarktust is, amikor az utolsó pillanatban kiderül, hogy nincs mivel csomagolnod.

8. A tavalyi ajándékok, amelyek porosodnak

Bármennyire is próbálkozol célzott ajándéktippekkel, vagy azzal, hogy semmit nem kérsz, időnként elkerülhetetlen, hogy olyan ajándékokat kapj, amelyek nem igazán illenek hozzád. Itt az ideje bevetni az egyéves szabályt: ha egy tavalyi ajándék azóta is csak a szekrény mélyén porosodik, nyugodtan szabadulj meg tőle. Adományozhatod, eladhatod, vagy akár újra is ajándékozhatod valakinek – csak ügyelj arra, hogy ne annak add vissza, akitől kaptad! Így nemcsak helyet szabadítasz fel, de az ajándék új gazdánál talán tényleg örömet okozhat.

Fordítás: Realsimple.com