A Pénzcentrum 2026. június 17.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Kedvezőtlen fordulat a devizapiacon: ismét esik a forint
Enyhe gyengüléssel indította a szerdai napot a forint a legfontosabb devizákkal szemben. Az euró, a dollár és a svájci frank árfolyama egyaránt emelkedett a kedd esti szintekhez képest.
Enyhén gyengült a forint jegyzése szerda reggel a főbb devizákkal szemben a kedd estéhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az eurót 349,48 forinton jegyezték röviddel hét óra előtt a kedd esti 349,26 forint után. A dollár jegyzése 300,73 forintról 300,96 forintra emelkedett, a svájci frank pedig 379,33 forintról 379,92 forintra drágult.
Az euró árfolyama 1,1614 dollárról 1,1612 dollárra csökkent szerda reggel.
Vegyes technikai képet mutat a BUX és a vezető részvények többsége, fontos szinteket figyelnek az elemzők.
Tovább emelkedtek a bérek: a bruttó átlagkereset már meghaladta a 772 ezer forintot, a reálbérek is nőttek.
Miközben több korábban mintának tartott északi és nyugati országban gyengült a fiatalok egymásba vetett bizalma, keleten növekszik.
A pancsovai finomító is tovább működhet a megállapodás értelmében, a dokumentumot már korábban jóváhagyta a szerb kormány.
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Gyengült a forint jegyzése kedd reggel
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A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1878,1 pontos, 1,38 százalékos emelkedéssel, 137 602,78 ponton zárt hétfőn.
Több mint négy és fél éve nem látott szintre erősödött a forint a főbb devizákkal szemben hétfőn kora estére a bankközi devizapiacon.
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A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX a múlt pénteki záráshoz képest 1,54 százalékkal, 2053 ponttal emelkedve 135 725,68 ponton fejezte be a hetet.
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Az iráni békemegállapodás hírére és a kedvező hazai kilátásoknak köszönhetően 2022 februárja óta nem látott szintre, 353 forint alá erősödött a forint az euróval szemben.
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