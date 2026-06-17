Kedvezőtlen fordulat a devizapiacon: ismét esik a forint

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Enyhe gyengüléssel indította a szerdai napot a forint a legfontosabb devizákkal szemben. Az euró, a dollár és a svájci frank árfolyama egyaránt emelkedett a kedd esti szintekhez képest.

Címlapkép: Getty Images

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