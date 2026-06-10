Az amerikai védelmi minisztérium újabb kínai vállalatokat vett fel a kínai hadsereggel kapcsolatba hozható cégek listájára.
Enyhe elmozdulások a devizapiacon: mutatjuk a legfrissebb árfolyamokat
Vegyesen mozgott a forint a főbb devizákkal szemben szerdán reggel a kedd esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az eurót 7 órakor 355,91 forinton jegyezték, magasabban a kedd esti 355,83 forintnál. A dollár jegyzése 308,27 forintra emelkedett 307,95 forintról, a svájci franké viszont 386,26 forintról 385,74 forintra csökkent. Az euró árfolyama 1,1546 dollárról 1,1545 dollárra változott.
A magyar GDP/fő PPP-ben akkor érné el a 2024-es osztrák szintet, ha a magyar lakosság a mai 9,5 millió főről körülbelül 6 millióra zsugorodna.
Lassan, de fokozatosan gyorsulhat a magyar gazdaság növekedése a következő években, miközben az infláció ismét emelkedő pályára állhat.
Alig változott a forint árfolyama kedd reggel a főbb devizákkal szemben a hétfő esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Megúszta a leminősítést Magyarország, de a hitelminősítők szerint őszre kézzelfogható eredményekre lesz szükség.
Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben hétfőn kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
A világ nincs felkészülve az egyre sűrűsödő gazdasági sokkokra, amelyek immár az új normalitás részét jelentik.
A nemzetközi bizonytalanság ellenére is pluszban zárt a BUX, miközben az OTP árfolyama esett.
Egyetértéssel döntött a parlament egy, a devizahiteles ügyeket érintő törvényjavaslatról.
Jelentősen csökken az országgyűlési képviselők tiszteletdíja, a módosítást egyhangúlag támogatta a Ház.
Az újabb kölcsönös rakétacsapások miatt hirtelen megugrott a kőolaj világpiaci ára.
Iszonyatos adósság dőlhet a magyar állam nyakába, ha átveszik a hazai óriáscéget: tényleg megéri ez?
Amennyiben az állam átvenné a tulajdonosi jogokat, a tőkepiaci szabályozás értelmében kötelező nyilvános vételi ajánlatot kellene tennie a többi részvényesnek.
A jelenlegi uniós költségvetési ciklusban Magyarország elméletileg csaknem 57 milliárd euróhoz juthatna hozzá támogatások és kedvezményes hitelek formájában.
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Így szabadulhat fel évi 500 milliárd forint az évtized végére: Magyar Péterék győzelme hozta a fordulópontot
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