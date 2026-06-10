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Gazdaság

Enyhe elmozdulások a devizapiacon: mutatjuk a legfrissebb árfolyamokat

Pénzcentrum
2026. június 10. 07:32

Vegyesen mozgott a forint a főbb devizákkal szemben szerdán reggel a kedd esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

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Az eurót 7 órakor 355,91 forinton jegyezték, magasabban a kedd esti 355,83 forintnál. A dollár jegyzése 308,27 forintra emelkedett 307,95 forintról, a svájci franké viszont 386,26 forintról 385,74 forintra csökkent. Az euró árfolyama 1,1546 dollárról 1,1545 dollárra változott.

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Címlapkép: Getty Images
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